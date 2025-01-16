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    Redmi Turbo 4 Pro'nun 7500 mAh kapasiteli dev pili doğrulandı: Neler sunacak?

    Bu ayın başında Turbo 4 modelini tanıtan Redmi, şimdi de Turbo 4 Pro modelini tanıtmaya hazırlanıyor. 7500 mAh kapasiteli batarya ve Snapdragon 8s Elite işlemcisiyle telefon hayli iddialı geliyor.
    Redmi Turbo 4 Pro'nun 7500 mAh kapasiteli dev pili doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Bu ayın başında Turbo 4 modelini tanıtan Redmi, şimdi de dev bataryalı Turbo 4 Pro modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni bir sızıntıyla telefonun özellikleri ortaya çıktı.

    Redmi Turbo 4 Pro beklenen özellikleri

    Weibo platformunda güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station, Redmi Turbo 4 Pro'nun 7500 mAh kapasiteli dev bataryayla geleceğini doğruladı. S8735 model numarasıyla gelecek olan telefon, yakında tanıtılacak olan Snapdragon 8s Elite işlemcisinden güç alacak. Redmi Turbo 4 Pro, yeni yonga setiyle piyasaya sürülen ilk cihazlardan biri olacak.

    Redmi Turbo 4 Pro, büyük bataryasına rağmen kalınlık ve ağırlık konusunda standart akıllı telefonlara benzer olacak. Cihazın 8,1 mm kalınlığa ve 203 gr ağırlığa sahip olması bekleniyor. Redmi Turbo 4 Pro bu başarıyı, standart lityum iyon pillerden daha yüksek enerji yoğunluğu sunan silikon karbon anotlu pil sayesinde elde edecek.

    Telefonun diğer özelliklerine baktığımızda, 1,5K çözünürlüğünde düz AMOLED ekran, metal orta çerçeve ve cam arka yüzey gibi premium telefonlara benzer özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.

    Şirketin önceki lansman tarihlerine bakıldığında, Redmi Turbo 4 Pro'nun Nisan 2025'te piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz. Redmi Turbo 4 Pro'nun küresel olarak Poco F7 ismiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu isimle ülkemizde satışa sunulabilir.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/01/14/redmi-turbo-4-pros-chipset-design-display-battery-tipped-snapdragon-8s-elite-metal-frame-and-more/ https://m.weibo.cn/detail/5122393976081011
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    KKM 1 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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