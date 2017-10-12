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Huawei Mate 10'un Android 8.0 Oreo sürümüyle geleceği onaylandı

Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 10'un Android'in en son sürümü olan 8.0 Oreo ile birlikte geleceği doğrulandı. Telefona dair diğer teknik detaylara da haberimizden ulaşabilirsiniz.
1 yıl
3,8b
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8
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Huawei Mate 10'un Android 8.0 Oreo sürümüyle geleceği onaylandı
16 Ekim'de tanıtılacak olan Huawei Mate 10 ile ilgili bugüne kadar bir çok sızıntı paylaşılmıştı. Sızıntılarda Mate 10'un Android 8.0 Oreo sürümüyle geleceği söyleniyordu. Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, bugün resmi Weibo hesabından Mate 10'un Android 8.0 Oreo sürümüyle geleceğini onayladı.
Huawei'nin Weibo hesabında paylaştığı videoda yeni AI odaklı yonga setinin ana hatları gösteriliyor. Videonun devamında ise Huawei'nin amblemi ve Android 8.0 Oreo'nun simgesi yan yana konumlandırılıyor.
Mate 10'un diğer teknik detaylarına bakacak olursak, cihazın 2160 × 1080 piksel çözünürlüğündeki 18:9 ekran oranıyla birlikte gelmesi bekleniyor. İşlemci tarafında ise Huawei'nin kendi çözümü olan Kirin 970 yonga setine yer verilecek olan Mate 10'da gerçek bir yapay zeka (AI) deneyimi sunulacak. 4GB ve 6GB RAM seçenekleriyle sunulması beklenen Mate 10'un depolama kısmında ise kullanıcılara 64GB ve 128GB'lık kapasite seçeneklerinin sunulması bekleniyor. Cihazın can alıcı noktası olan kamera bölümünde ise Huawei'nin diğer amiral gemisi telefonlarından görmeye alıştığımız, Leica ile işbirliği içerisinde üretilmiş bir çift kameraya yer verilmesi bekleniyor. Son olarak telefonun 4000 mAh boyutunda bir pil ile geleceğinin sızdırılan bilgiler arasında olduğunu söyleyelim. 
16 Ekim lansman günü Huawei'in, Mate 10 ile birlikte Mate 10 Pro, Mate 10 Lite ve Mate 10 Porsche Design Edition'ını da tanıtması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/2017/10/12/huawei-mate-10-android-8-oreo-confirmed/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 ay
mikkaill :)
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erhanercan 5 ay DH Misafiri
DH Misafiri
mikkaill :)

Allah belanı versin hortçu
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lucas10 1 yıl
Samsung fanboyları hemen muhalefet olmaya başlayacaktır. Çöp demeye başlarlar yakında.


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DH Misafiri 1 yıl
Keşke benim olsa
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WarSaw 1 yıl
ne ön ne arka hiç beş para etmez
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kadirirdem 1 yıl
Sağlam geliyor bakalım Note 8 karşısında ne yapacak.
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Ac1DBuRN 1 yıl
AI pazarlama argümanından öteye gidemiyor şuan için. Kısaca kamera özellikleri telefonları ayrıştıran ana kriter. N8 veya Pixel 2 XL'den iyi çekiyor mu çekmiyor mu?
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Kerim5100 1 yıl
Gümbür gümbür geliyor :D
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