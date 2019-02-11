Huawei Mate 20 Pro hangi güvenlik özelliklerine sahip?

Akıllı telefonlarla içli dışlı olduğumuz bu yıllarda veri güvenliği, büyük önem taşıyor. Akıllı telefon üreticileri yeni modellerinde çeşitli güvenlik önlemlerini bir arada sunuyor. Bu yazımızda Huawei Mate 20 Pro’nun güvenlik özelliklerini ele alacağız.

Huawei Mate 20 Pro, ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile dikkat çekiyor. Samsung, LG ve Sony’nin amiral gemisi telefonları henüz bu özelliğe ulaşamadı.

Telefonun ön yüzeyindeki çentikte ise 3D yüz tanıma teknolojisi yer alıyor. 30 binden fazla noktaya kızılötesi ışın gönderilerek yüzün üç boyutlu haritası oluşturularak doğrulama yapılıyor. Bu sayede yüzünüzün her halini tanıyor. Düşük ışık koşullarında bile hızlı bir şekilde kilidi açabiliyor.

Huawei Mate 20 Pro, biyometrik doğrulama özelliklerine ek olarak birtakım yazılımsal özellikler ile verilerinizin güvenliğini arttırıyor.

Dosya Kasası ismi verilen özellik sayesinde saklamak istediğiniz fotoğrafları, sesleri, videoları ve diğer dosyaları telefonun gizli bir bölümünde saklayabilirsiniz. Bu dosyalara diğer uygulamalar erişemiyor. Arama yapıldığı zaman sonuç sayfasında gözükmüyor. Yalnızca kasayı açtığınız zaman görebiliyorsunuz.

Uygulama Kilidi özelliği ile dilediğiniz uygulamaya parmak izi veya yüz tanıma kilidi koyabilirsiniz. Telefonun kilit ekranında herhangi bir koruma olmasa ya da PIN numaranız başkaları tarafından biliniyor olsa bile Uygulama Kilidi ile kilitlediğiniz uygulamanın açılması için biyometrik doğrulama gerekecek.

Private Space isimli özellik ile tamamen size ayrılmış gizli bir alan oluşturabilirsiniz. Buraya yüklediğiniz uygulamalar ve uygulama verileri, biyometrik doğrulama yapman kullanıcılar tarafından görüntülenemez. Dilerseniz kilit ekranı için tanımlanmış parmak izlerinden farklı parmak izini bu alana giriş için kullanabilirsiniz. Örneğin Private Space alanına yalnızca serçe parmağınızla giriş yapabileceğiniz şekilde özelleştirme yapabilirsiniz.

Huawei Mate 20 Pro, gücünü Kirin 980 işlemcisinden alıyor. Yapay zeka destekli üç arka kamerası ile öne çıkıyor. Bu telefonun kamerası DxOMark sıralamasında birinci sırada yer alıyor.