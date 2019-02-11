Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Mate 20 Pro hangi güvenlik özelliklerine sahip?

Huawei'in amiral gemisi modeli Huawei Mate 20 Pro, kullanıcısına hangi biyometrik ve yazılımsal güvenlik özellikleri sunuyor? Bu yazımızda Mate 20 Pro'nun güvenlik özelliklerini ele aldık.
3 ay
15,3b
1
8
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefonlarla içli dışlı olduğumuz bu yıllarda veri güvenliği, büyük önem taşıyor. Akıllı telefon üreticileri yeni modellerinde çeşitli güvenlik önlemlerini bir arada sunuyor. Bu yazımızda Huawei Mate 20 Pro’nun güvenlik özelliklerini ele alacağız.

Huawei Mate 20 Pro, ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile dikkat çekiyor. Samsung, LG ve Sony’nin amiral gemisi telefonları henüz bu özelliğe ulaşamadı.

Huawei Mate 20 Pro hangi güvenlik özelliklerine sahip?

Telefonun ön yüzeyindeki çentikte ise 3D yüz tanıma teknolojisi yer alıyor. 30 binden fazla noktaya kızılötesi ışın gönderilerek yüzün üç boyutlu haritası oluşturularak doğrulama yapılıyor. Bu sayede yüzünüzün her halini tanıyor. Düşük ışık koşullarında bile hızlı bir şekilde kilidi açabiliyor. 

Huawei Mate 20 Pro, biyometrik doğrulama özelliklerine ek olarak birtakım yazılımsal özellikler ile verilerinizin güvenliğini arttırıyor.

Dosya Kasası ismi verilen özellik sayesinde saklamak istediğiniz fotoğrafları, sesleri, videoları ve diğer dosyaları telefonun gizli bir bölümünde saklayabilirsiniz. Bu dosyalara diğer uygulamalar erişemiyor. Arama yapıldığı zaman sonuç sayfasında gözükmüyor. Yalnızca kasayı açtığınız zaman görebiliyorsunuz.

Uygulama Kilidi özelliği ile dilediğiniz uygulamaya parmak izi veya yüz tanıma kilidi koyabilirsiniz. Telefonun kilit ekranında herhangi bir koruma olmasa ya da PIN numaranız başkaları tarafından biliniyor olsa bile Uygulama Kilidi ile kilitlediğiniz uygulamanın açılması için biyometrik doğrulama gerekecek.

Private Space isimli özellik ile tamamen size ayrılmış gizli bir alan oluşturabilirsiniz. Buraya yüklediğiniz uygulamalar ve uygulama verileri, biyometrik doğrulama yapman kullanıcılar tarafından görüntülenemez. Dilerseniz kilit ekranı için tanımlanmış parmak izlerinden farklı parmak izini bu alana giriş için kullanabilirsiniz. Örneğin Private Space alanına yalnızca serçe parmağınızla giriş yapabileceğiniz şekilde özelleştirme yapabilirsiniz.

Huawei Mate 20 Pro, gücünü Kirin 980 işlemcisinden alıyor. Yapay zeka destekli üç arka kamerası ile öne çıkıyor. Bu telefonun kamerası DxOMark sıralamasında birinci sırada yer alıyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Johan Elmander 3 ay en beğenilen
Yine huawei reklamı özlemiştik
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 ay
Huawei 1 yılda zam şampiyonu oldu.telefon durdugu yerde degerlenemedigine göre haketmedigi fiyatla milleti kekliyorlar.çinli markanın fırsatçılığı diyorum
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Elefue 3 ay
Mate ailesi ama Mate 20X yok. Mate 20 de yok
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s_mail 3 ay
ucuz diye bekledik 8000tl den cihaz çıkardılar. Hiç kimse kusura bakmasın note 9 alır babalar gibi kullanırız.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sreylare 3 ay
O iğrenç çentiği de kasaya koyup saklamalı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DIA 3 ay
Çinliler bence ui alanında da çok başarılı.
Miui kullanıcısı olarak olmuş diyorum
iPhone un 8-10k olduğu yerde mate 20 nin fiyatını anlayışla karşılıyorum.
Zaten adamlar mate 20 Yi ucuzlatsalar bütün çin yetişemez üretime ????
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 3 ay DIA
Sanki millet almak için ölüyor gibi konuşmayın.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eminim1 3 ay
Gereksiz pahalı
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 ay
Huawei 1 yılda zam şampiyonu oldu.telefon durdugu yerde degerlenemedigine göre haketmedigi fiyatla milleti kekliyorlar.çinli markanın fırsatçılığı diyorum
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 3 ay en beğenilen
Yine huawei reklamı özlemiştik
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Galaxy S10+ posteri 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C portunu doğruladı 3 ay Samsung’un katlanabilir telefonunun tanıtım tarihi açıklandı 3 ay Bilim insanlarına göre böcekler, 100 yıl içinde yok olabilir 3 ay Elon Musk, Mars'a gidiş-dönüş biletinin fiyatını açıkladı 3 ay Virgin Galactic SpaceShipTwo'nun roket motorunu Smithsonian Müzesine bağışladı 3 ay FDA, ilaç tedariklerini takip etmek için blok zinciri teknolojisinden faydalanacak 3 ay Meizu Note 9, 14 Şubat tarihinde tanıtılabilir 3 ay Microsoft, HoloLens 2'yi 24 Şubat'ta tanıtacak 3 ay Apex Legends ilk haftada 25 milyon oyuncu sayısına ulaştı 3 ay Türkiye’de telefon ithalatında sert düşüş! 3 ay Samsung Android tarayıcısı 1 milyar kez indirildi 3 ay HQ Trivia ses tabanlı bir yarışma başlattı 3 ay The Division 2'nin açık betası ortaya çıktı 3 ay Bitcoin Cash geliştiricisi:"Ben Satoshi Nakomoto'yum" 3 ay TEI'nin ürettiği yerli İHA motoru PD170'e 2 ülkeden talep geldi 3 ay Nvidia GeForce GTX 1660 Ti kutuları hazır 3 ay "Mars'a koloni kuracağız" diyerek dünyayı kandırdılar: Mars One şirketi iflas etti 3 ay UXistanbul kullanıcı deneyimi konferansı haftaya başlıyor 3 ay Apple, Türk gencinin keşfettiği kritik açığın üstünü örttü 3 ay Sevgililer Günü hediye fikirleri Amazon.com.tr’de 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Huawei Mate 20 Pro hangi güvenlik özelliklerine sahip? Sonraki Toyota, araçlarında Android Auto desteği sunmaya başladı 3 ay Fortnite iOS sürümü günde 1,5 milyon dolar gelir elde ediyor 3 ay Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu'ndan elektronik sigara devi Juul'a suçlama geldi 3 ay Telegram masaüstü uygulaması, yeni arka plan özellikleri ile güncellendi 3 ay AMD Radeon VII piyasada 3 ay Intel Core i9-9990XE işlemcisi 14 çekirdekli olacak 3 ay Apple'ın merakla beklenen iki ürünü AirPods 2 ve AirPower ilkbaharda çıkabilir 3 ay Samsung Galaxy M30 tasarımı sızdırıldı 3 ay Uygun Fiyata RGB Ledli Mekanik Oyuncu Klavyesi Trust Cada 3 ay Rusya siber savaş tatbikatı için ülkenin internet bağlantısını kesecek 3 ay Türkiye’nin 81 İlinde Dev Hizmet Ağı: Ustamgeliyor.com 3 ay Türkiye'de Yılın Otomobili 2019 Ödülü için yarışacak 21 aday belli oldu 3 ay Yeni iPhone'larda USB-C portu olmayacak 3 ay Aladdin filminin yeni fragmanı yayınlandı: Will Smith'in Cin'ine ilk bakış 3 ay Meizu Note 9 modelinin görüntüleri ortaya çıktı 3 ay Siber suç karaborsaları, yıkıcı endüstriye dönüştü 3 ay Huawei P30 Pro'nun 5G özellikli versiyonu sadece Avrupa'da satılacak 3 ay Aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklar elektrikli araçların mesafesini etkiliyor 3 ay Intel, İrlanda'da 8 milyar dolarlık üretim tesisi açacak 3 ay Dacia Duster'ın pickup versiyonu onaylandı: 2019'da tanıtılacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
translate yamalar hakkında!!!
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim