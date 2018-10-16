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Huawei Mate 20 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei’nin pek çok ilk ve önemli teknolojilerle donattığı yeni Mate 20 amiral gemi serisi tanıtıldı. Gelişmiş yüz tanıma, 7nm işlemci, kablosuz şarj ve 40MP kamera gibi önemli özellikler mevcut.
7 ay
22,5b
1
80
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin merakla beklenen yeni dev ekranlı amiral gemi serisi Mate 20 resmiyet kazandı. Android tarafının ilk 7nm yongasına sahip olan Huawei Mate 20 serisi pek çok önemli özelliği beraberinde getiriyor.

Huawei Mate 20 özellikleri ve fiyatı

6.53 inçlik LCD ekranında 2244 x 1080 piksel çözünürlük sunan akıllı telefon su damlası çentik tasarımını tercih etmiş. Agresif bir ekran-kasa oranına sahip olan telefon metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı ile dikkat çekiyor. 800 nit parlaklık değeri dış ortamlarda en iyi görüş tecrübesini yaşatıyor.

Android tarafının ilk 7nm sürecindeki yongası olan Kirin 980 yeni modelde yerini aldı. Yonga seti ilk Cortex-A76 ve ilk Mali-G76 çekirdeklerinin yanı sıra sektörde ilk LTE Cat. 21 standardını ve 1733Mbps WiFi bağlantı hızlarını da akıllı telefonlara getiriyor. Telefonda 4GB/6GB RAM seçenekleri ile birlikte 128GB depolama kapasitesi eşleştiriliyor.

Ayrıca Bkz. "Nokia X7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı "

Huawei sektörde ilk kez nano boyutlarda SD kartı kullanıma sunuyor. SIM kart tepsisinde çift nanoSIM veya bir nanoSIM ve bir nanoSD kart kullanılabiliyor. Kartlar tepsinin alt ve üst taraflarına yerleştiriliyor. Bunu iPhone XS serisinden hatırlıyoruz. Böylece daha az yer kaplıyor.


 

Huawei Mate 20 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Huawei Mate 20 modelinde Matrix adı verilen yeni bir kamera sistemi kullanılıyor. 12MP çözünürlüğündeki ana kamera f/1.8 aralığına sahip ve geniş açılı. 16MP çözünürlüğündeki ikinci sensör daha geniş bir açıya sahip. 8MP çözünürlüğündeki üçüncü kamera ise 2x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Güçlü LED flaş ile karanlık ortamlarda en iyi performans sunuluyor.

Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde ve yapay zekâ desteği ile daha iyi bulanık fotoğraflar yakalayabiliyor. Yapay zekayı video tarafında da görüyoruz. Örneğin bir videoda sadece kişi renkli olarak kalırken arka plan tamamen siyah-beyaz hale getirilebiliyor.

Telefonda 4000mAh kapasiteli bir batarya mevcut ve 22W SuperCharge hızlı şarj teknolojisi ile destekleniyor. Huawei Mate 20 için 800$ başlangıç seviyeleri konuşuluyor.

 

Huawei Mate 20 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Huawei Mate 20 Pro özellikleri ve fiyatı

6.39 inçlik kavisli AMOLED ekranda 3120 x 1440 piksel çözünürlük sunan Huawei Mate 20 Pro orijinal modelden biraz daha düşük ancak daha dolu bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.


Çentik biraz daha büyük zira ön kamera yanında gelişmiş bir yüz tanıma sistemi bulunuyor. Diğer sistemler gibi ön kamera, kızılötesi sensör ve VCSEL projeksiyon modülü sistem içerisinde yer almış. Sistem 1 milyon noktayı tarayarak çok hızlı yüz tanıma yapabiliyor.

Ekrana entegre parmak izi okuyucu sektörün en iyi performansına sahip ve 10 seviyeye kadar baskı hassasiyetini algılayabiliyor. Böylece okuyucuya tarama dışında daha farklı fonksiyonlar da atanabiliyor.

Huawei Mate 20 Pro modelinde daha iyi bir kamera sistemi var. 40MP çözünürlüğündeki ana kamera f/1.8 aralığına sahip ve geniş açılı. Bu çözünürlüğü Nokia Pureview cihazlarından hatırlıyoruz ve oldukça başarılı işler çıkaracağından şüphe yok. Fusion Mind teknolojisi 4 pikseli bir pikselde toplayarak karanlık ortamlarda çok iyi sonuçlar veriyor.

20MP çözünürlüğündeki ikinci sensör daha geniş bir açıya sahip ve 270mm seviyesine kadar çıkıyor. 8MP çözünürlüğündeki üçüncü kamera ise 3x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Leica özellikle geniş açı tarafında çok çalışmış.

 

Huawei Mate 20 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Ön kamera 24MP çözünürlüğünde ve çok başarılı özçekimler yapabiliyor. Bu noktada 3D emoji özelliğinin çok daha gelişmiş olduğunu belirtelim. Hareketli emojiler bir yana çevrenizde bulunan herhangi bir nesneyi tarayarak zengin gerçeklik ortamına dahil edebiliyor. Bunu yüz tanıma için kullanılan sistem gerçekleştiriyor.

Kirin 980 yonga setinin yanında 6GB/8GB RAM seçenekleri ve 128GB depolama kapasitesi mevcut. Yine nanoSD kart desteği de var. 4200mAh kapasiteli batarya sektörün ilk 40W seviyesindeki hızlı şarj teknolojisi ile destekleniyor. Bu teknoloji 30 dakikada bataryanın yüzde 70’ini dolduruyor.

Yine 15W kablosuz şarj özelliği de bu versiyonda mevcut. Telefon ayrıca FreeBuds 2 kablosuz kulaklığı kablosuz olarak şarj edebiliyor. Huawei Mate 20 Pro başlangıç fiyatı 999$ olarak belirlenmiş. Satışlar ay sonunda başlayacak.
 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-20-Pro-camera-specs-battery-life_id109984 Yorum Yaz
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korayalttantire 7 ay en beğenilen
Adamin sunum yetenegi hic yok, o kadar heyecanli ki ben izlerken gerildim. Izleyiciler alkislamakla alkislamamak arasinda gitti geldi. Fakat efsane telefon. Note 8'i satip almayi dusunuyorum.
Adamin sunum yetenegi hic yok, o kadar heyecanli ki ben izlerken gerildim. Izleyiciler alkislamakla alkislamamak arasinda gitti geldi. Fakat efsane telefon. Not...
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Yanıtla +23
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ffrisby 7 ay
Bir elimdeki İPhone’a baktım bir Mate 20 pro[>:]
Adamlar teknolojiyi sonuna kadar kullanıyor helal olsun .
Bundan sonraki telefonum kesinlikle ve kesinlikle Huawei
:]Adamlar teknolojiyi sonuna kadar kullanıyor helal olsun .Bundan sonraki telefonum kesinlikle ve kesinl...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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Guest-6B5A59FD1 7 ay
Yine hile yapmadılarsa özellikler şahane duruyor özellikle kamera kısmı.
Sunumu izledim şimdi merak edip zaten hileli karşılaştırmayı en baştan yapmışlar Mate 20 Pro 30 saniye 3200 ıso, XS Max 1/4 saniye 3200 iso, Note 9 10 saniye 800 Iso ile çekim yapmışlar komik Note 9 ve iPhone XS Max te de aynı değerleri uygulasak aynı fotoğraf çıkar.
Yine hile yapmadılarsa özellikler şahane duruyor özellikle kamera kısmı.Sunumu izledim şimdi merak edip zaten hileli karşılaştırmayı en baştan yapmışlar Mat...
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SerdaR^73 5 ay
Mate 20 kullanan var mı arkadaşlar ? Ekran parlaklığı dış ortamda yeterli mi ? 4 bin tl civarinda hatta daha düşüğüne bulunabiliyor 6gb ram olanı
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asdfss 5 ay
HUAWEI Mate 20 türkiye de yok yurt dışından getirtsem bir sorun yaşarmıyım pasaport kaydı ile veya siz özelliklerini okumuştunuz mate 20 ile p20 pro arasında kalsanız hangisini tercih ederdiniz?
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foreveriphone 6 ay
2019 5G faaliyete geçiyor bu cihazların 5G desteği yok hiçbiri alınmaz
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Y-ZiyA 6 ay
Yakında hangi kameraya bakacağımızı bilemeyeceğiz
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porsuk_y 7 ay
Elmacılar bir de yanlarında powerbank taşımayı unutmasınlar lazım olur

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intel7mix 7 ay
Fiyatları baya artmış böyle giderse bunları kim ne yapsın.
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Anti Fanboy 7 ay
Yıl olmuş 2018 hala iOS vs Android kavgası var
.
İki işletim sisteminin de artısı eksisi belli hangisi işinize yarıyorsa onu alın ama yok illa şu en kralı bu en çöpü diyeceksiniz yoksa ölürsünüz
.
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DH Misafiri 7 ay
Ben bir huawei kullanıcısıyım (p8 lite 3 yıldır kullanıyorum sorun yok) mate 20 pro telefonu 7nm mimariyle çıkmış snapdragon 845den daha iyiyse niçin wideo 4k kayıtda 60fps kare ile çekemiyor iphone x çekiyor snapdragon 845 çekiyor kirin 980 çekemiyora bence firma bu işlemciyi fazla abartıyor telefonların fotoğraf kalitesi süper ama wideo zayıf yanları zayıf yanlarının sebebi mutemelen işlemci güçlerinin yetmemesi diye düşünüyorum . ama bu özelikleri kullanmıyoruz eywallah fakat tonlarca para veriyorsak bu özelikleride olsun ama biz kullanmayalım yada bir daha iyisani yapalım inşallah yerli markalar daha iyilerini yapar.(bu yorumum asla bir tavsiye değildir şahsi yorumumdur)
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LGatakan 7 ay
İngiltere'de önsiparişe Huawei Watch hediye geliyor.
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sistemli adam 7 ay
piyasada rakibi yok.
mükemmel cihaz.
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