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Nokia X7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Segmentinde Zeiss optimizasyonu, şık tasarım, Snapdragon 710 yonga seti gibi avantajlar sunacak olan Nokia X7 akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı haberimizde.
7 ay
13b
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29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Telefon tanıtımlarına ara vermeden devam eden HMD Global ortaklığı bu ay üçüncü Nokia telefonunu görücüye çıkardı. Nokia X7 (7.1 Plus) modeli orta seviyeye sunduğu özellikler ile dikkat çekiyor.

Nokia X7 özellikleri ve fiyatı

6.18 inçlik bir ekranı olan Nokia X7 modelinde metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı tercih edilmiş. 154.8 × 75.76 × 7.97 mm olan ölçüler 6 inçlik Nokia 7 Plus modelinden bir miktar daha küçük. Çentikli tasarım sayesinde yüzde 86.5 ekran-kasa oranına ulaşılmış.

Ayrıca Bkz. "Pixel kamera uygulaması harici mikrofon desteği sunmaya başlıyor"

Snapdragon 710 yonga seti ile güçlendirilen telefon önceki nesillere göre performans anlamında oldukça ileriye gidiyor. 10nm üretim süreci ise batarya performansına olumlu olarak yansıyacak. Nokia X7 modeli 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM ile 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri ile piyasaya sürülecek.

Telefonun arka kısmında 12MP çözünürlüğünde OIS destekli Sony IMX363 ana sensör ve 13MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Zeiss ortaklığı ile arka kameranın sınıfında çok kaliteli çekimlere imza attığı belirtiliyor. Telefonun ön kısmında da 20MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor. Fotoğraf yetenekleri yapay zekâ ile güçlendirilmiş.

Nokia X7 modeli inceliğine rağmen 3500mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. Batarya hızlı şarj ile destekleniyor. Telefon kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacak. Telefon 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi 245$, 6GB RAM/64GB depolama kapasitesi 290$ ve 4GB RAM/128GB depolama kapasitesi 360$ olarak piyasaya çıkacak. Global pazarda telefonun Nokia 7.1 Plus olarak satılması bekleniyor.

 

https://www.nokia.com/zh_int/phones/nokia-x7#full-specifications Yorum Yaz
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deoks 7 ay en beğenilen
Hadi apple alttaki çerçeveyi sıfırladığı için koydu ve birsürü sensör vs var içinde. Peki bunda üstte çentik varsa alttaki çerçeve niye var? Ya da tam tersi. Markalar çentiğin meraklısı müşteriler olduğunu falan mı sanıyorlar?
Hadi apple alttaki çerçeveyi sıfırladığı için koydu ve birsürü sensör vs var içinde. Peki bunda üstte çentik varsa alttaki çerçeve niye var? Ya da tam tersi. Ma...
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3 Yanıt Yanıtla +8
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Ria Punkcat 6 ay
gelip gelmemesi ile alakali detayli bilgi almak icin nereyle iletisime gecebiliriz? ona gore bu telefonu bekleyecegim guzel duruyor
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Sol!D SnAk3 7 ay
245 dolar çok iyi fiyat. Nokia 8 gibi f/p ürünü olur.
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TearsForFears 7 ay Sol!D SnAk3
Büyük ihtimalle gelmez gelirsede 7 plusta yaptıkları gibi 3-4 ay sonra getirirler.
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DH Misafiri 7 ay
Nokia harika telefonlar çıkarıyor ve çok sağlam kaliteli malzeme kullanıyorlar. Umarın uygun fiyata gelir yeni Nokia modelleri
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DH Misafiri 7 ay
Gerçekten yılın fiyat performans yıldızı olabilecek bir cihaz, pek umutlu değilim ama Türkiye fiyatı maalesef farklı ek vergilerle çok daha fazla olacaktır.. Beklemedeyiz.. Umutsuzca..
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TearsForFears 7 ay
300 dolarlık honor play kur daha yüksekken 2800 liradan geldi. 4/64 modeli 50 dolar daha ucuz ve dolar kuruda 5.7'ye düşmüş durumda. Dolar 5.7 iken 2299 TL'yi geçmeyeceğini düşünüyorum. Dolar 5.5 ve altına inerse fiyatı daha düşük gelmesini beklemeliyiz. Birde şöyle bir durum var ki nokia, 7 plus modelini aylar sonra getirmişti. Meizu gibi Nokia'da bu kafayla bir yere gelemez.
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Grkwnxs 7 ay
2500 den aşağı gelirse dağıtır ortalığı
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TearsForFears 7 ay Grkwnxs
Telefon yeni fiyat performans kralı olacak eğer ülkemize gelirse. 245 dolar şuan 1394 lira yapıyor. Üstüne dolar gittikçe düşüyor. Bu telefon çok rahat 2000 liradan gelebilir. Xiaomi gibi kazıklamak isterlerse orası ayrı mesele tabi.
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etkinus 7 ay
Fiyat makul tutulur umarım.
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SiNaPSiS 7 ay
Fiyat olarak guzel ama gozumde marka inaji yerle bir
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OverClocK1ng 7 ay
Nokia niye Android'li telefon çıkartıyor ki. Android ısınmak için pantolonuna işeyen çocuk değil miydi. Gitsin Microsoft'a yamansın ya da kaybettiği zamana otursun ağlasın...
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TearsForFears 7 ay
Bu telefon süper olmuş. 12 mp oisli kamera, snapdragon 710, 3500 batarya ve 245 dolar. Bu telefon fena satar umarım tr de görürüz.
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