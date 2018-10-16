Nokia X7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Telefon tanıtımlarına ara vermeden devam eden HMD Global ortaklığı bu ay üçüncü Nokia telefonunu görücüye çıkardı. Nokia X7 (7.1 Plus) modeli orta seviyeye sunduğu özellikler ile dikkat çekiyor.

Nokia X7 özellikleri ve fiyatı

6.18 inçlik bir ekranı olan Nokia X7 modelinde metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı tercih edilmiş. 154.8 × 75.76 × 7.97 mm olan ölçüler 6 inçlik Nokia 7 Plus modelinden bir miktar daha küçük. Çentikli tasarım sayesinde yüzde 86.5 ekran-kasa oranına ulaşılmış.

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Snapdragon 710 yonga seti ile güçlendirilen telefon önceki nesillere göre performans anlamında oldukça ileriye gidiyor. 10nm üretim süreci ise batarya performansına olumlu olarak yansıyacak. Nokia X7 modeli 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM ile 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri ile piyasaya sürülecek.

Telefonun arka kısmında 12MP çözünürlüğünde OIS destekli Sony IMX363 ana sensör ve 13MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Zeiss ortaklığı ile arka kameranın sınıfında çok kaliteli çekimlere imza attığı belirtiliyor. Telefonun ön kısmında da 20MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor. Fotoğraf yetenekleri yapay zekâ ile güçlendirilmiş.

Nokia X7 modeli inceliğine rağmen 3500mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. Batarya hızlı şarj ile destekleniyor. Telefon kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacak. Telefon 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi 245$, 6GB RAM/64GB depolama kapasitesi 290$ ve 4GB RAM/128GB depolama kapasitesi 360$ olarak piyasaya çıkacak. Global pazarda telefonun Nokia 7.1 Plus olarak satılması bekleniyor.