"Huawei Mate 7 Compact geliyor"





Huawei'nin geçen yıl lanse ettiği ve 2 milyon satış rakamını geride bırakan Ascend Mate 7 amiral gemi modeli büyük ilgi görünce Monarch adında bir versiyonu daha piyasaya sürülmüştü. Ancak Huawei, Mate 7 macerasını noktalamayacak gibi görünüyor.





İtalya'dan gelen bilgilere göre modelin daha küçük bir versiyonu Mate 7 Compact adı ile piyasaya sürülecek. Huawei yeni modelini MWC 2015 etkinliğinde tanıtmayı planlıyor. Huawei P8 ile birlikte Mate 7 Compact, firmanın Ascend markasına son verdikten sonra tanıttığı ilk iki akıllı telefon modeli olacak.





5.5 inçlik bir ekrana sahip olacağı bildirilen cihazda Kirin işlemcisinin kullanılacağı tahmin ediliyor. Daha önce de Huawei'nin daha kompakt bir Mate 7 versiyonu üzerinde çalıştığı gündeme gelmiş ve bu modelin ince metal bir kasaya sahip olacağı belirtilmişti. Bu bakımdan cihazın varlığına dair deliller artıyor diyebilliriz.





Şimdilik Huawei'nin yol haritasına ilişkin resmi bilgiler yok. Ancak MWC 2015 fuarı yaklaştığında firmanın sürprizleri hakkında da yeni bilgiler ortaya çıkacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate7-Compact-to-be-announced-at-MWC-2015_id65244