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"Huawei Mate 7 Compact geliyor"

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei'nin geçen yıl lanse ettiği ve 2 milyon satış rakamını geride bırakan Ascend Mate 7 amiral gemi modeli büyük ilgi görünce Monarch adında bir versiyonu daha piyasaya sürülmüştü. Ancak Huawei, Mate 7 macerasını noktalamayacak gibi görünüyor. 

İtalya'dan gelen bilgilere göre modelin daha küçük bir versiyonu Mate 7 Compact adı ile piyasaya sürülecek. Huawei yeni modelini MWC 2015 etkinliğinde tanıtmayı planlıyor. Huawei P8 ile birlikte Mate 7 Compact, firmanın Ascend markasına son verdikten sonra tanıttığı ilk iki akıllı telefon modeli olacak. 

5.5 inçlik bir ekrana sahip olacağı bildirilen cihazda Kirin işlemcisinin kullanılacağı tahmin ediliyor. Daha önce de Huawei'nin daha kompakt bir Mate 7 versiyonu üzerinde çalıştığı gündeme gelmiş ve bu modelin ince metal bir kasaya sahip olacağı belirtilmişti. Bu bakımdan cihazın varlığına dair deliller artıyor diyebilliriz. 

Şimdilik Huawei'nin yol haritasına ilişkin resmi bilgiler yok. Ancak MWC 2015 fuarı yaklaştığında firmanın sürprizleri hakkında da yeni bilgiler ortaya çıkacaktır.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate7-Compact-to-be-announced-at-MWC-2015_id65244 Yorum Yaz
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Tasarımı güzel. Çıkınca göreceğiz ama güncelleme konusunda soru işaretleri olmasa alınabilecek cihazların başında geliyor.
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zeMRez 4 yıl
Adamlarda ince kasa ince cerceve var 5,5inch yaptigi telefon sonynin htcnin 4,7incinden daha ufak oluyo neredeyse zaten
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Gece772 4 yıl
Batar ya süresi yazsalar.....
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Fenomenon 4 yıl
5" mini olduğu günümüzde 5,5"in compact olması çok doğal.
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mcebi001 4 yıl
5 buçuk inçlik compact olmaz ona 5 buçuk inçlik kürek derler..
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General. 4 yıl
5.5 inç compactmı olur
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JohnMullins 4 yıl
huawei samsungun peşinden gitmeye başladı ama yetişmesi için değişik kombinasyonlu daha çok telefon çıkartması lazım
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Guest-FA9189F46 4 yıl
5 inç snapdragon s615 3700 mah batarya ve türkite fiyatı 1000 tl olursa duşünelebilir
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qazrfv 4 yıl Guest-FA9189F46
Montblanc 149
5 inç snapdragon s615 3700 mah batarya ve türkite fiyatı 1000 tl olursa duşünelebilir

S615'li HTC Desire 820 1399 tl'den satılıyorken mate 7 tipinde s615 işlemcili ve 3700 mah bataryalı bir cihaz bence 1200 TL civarında bile gayet alınası bir cihaz olur. Ama kendi işlemcisi olan 64-bit'lik Kirin 620 koyarsa dediğiniz fiyat olabilir.
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Şeker Hapı 4 yıl
5 inç ve Snapdragon 615 ile gelse iyi olurdu
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alemburda34 4 yıl
Şu kasaya kim laf edebilir. Mini koymaması akıllıca.
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S.Soylu 4 yıl
Huawei bi kere akıllılık yapıp şu cihazın içine Snapdragon 615 koysun Mate 7'nin satışını geçmezse bişey bilmiyorum. Tasarım, malzeme kalitesi, parmak izi okuyucusu on numara ama donanımda sıkıntı vardı şimdi ekran küçüldü daha çok kesime hitap ediyor. 3000 mAh üzerinde batarya bide S615 ile gelse off diyorum
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doctor_bey 4 yıl
İsim manidar
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mustafas42 4 yıl
Z3 kullanıyorum ama huawei cok guzel telefonlar cıkarmaya başladı mate 7 cok buyuk geliyordu bana şayet compact olarak cıkarırsa tabii donanımdan kısmazsa duşunebilirim. Ancak önemli olan huawei yazılım destegi nasıl bunun hakkında bilgim yok yazılım desteğide verirse eminim bir çok markaya rakip olacak yeni modellerle..
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