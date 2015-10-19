Huawei Mate 8'in teknik özellikleri ortaya çıktı

Kısa bir önce görselleri sızdırılan Huawei'ni yeni phablet modeli Mate 8 bu kez teknik detayları ile gündemde. Selefi Mate 7 gibi 6" boyutunda devasa bir ekranla gelecek akıllı telefonun 2016'dan önce piyasaya çıkması bekleniyor.

Çinli bir kaynak ise akıllı telefonun ekranı dışında dikkat çekecek diğer teknik detaylarını da sızdırdı. Kaynağa göre Huawei'nin geliştirdiği Kirin 950 çipseti ile birlikte gelecek akıllı telefon üst seviye bir performans sunmayı hedefliyor. Dört adet 2.4GHz saat hızında Cortex-A72 ve dört adet 2.0GHz frekansında Cortex-A53 çekirdeği ile toplam 8 çekirdeğe sahip Kirin 950 ARM'ın big.LITTLE mimarisini kullanacak. Grafik birimi olarak Mali-T880'in yer alacağı modelde ayrıca Tensilica'nın Hi-Fi 4 isimli ses yongası kullanılacak.

Devasa ekranında 2K çözünürlük sunacak Mate 8, 3 GB bellek / 32 GB depolama alanı ve 4 GB bellek / 64 GB depolama alanı şeklinde iki farklı seçenekle satışa sunulacak. Batarya konusunda henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. 3 GB bellekli modelin - 3,299 Yuan (Yaklaşık 520 dolar) ve 4 GB bellekli modelin 3,899 Yuan (Yaklaşık 610 dolar) fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor. İddialar resmi duyurunun Kasım veya Aralık aylarında yapılacağı yönünde. Mate 8'in yeni yıla girmeden son kullanıcıyla buluşturulması hedefleniyor.

http://www.gsmarena.com/huawei_mate_8_leak_reveals_a_beastly_specs_sheet-news-14552.php