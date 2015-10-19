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Huawei Mate 8'in teknik özellikleri ortaya çıktı

3 yıl
4,6b
1
22
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei Mate 8'in teknik özellikleri ortaya çıktı
 
Kısa bir önce görselleri sızdırılan Huawei'ni yeni phablet modeli Mate 8 bu kez teknik detayları ile gündemde. Selefi Mate 7 gibi 6" boyutunda devasa bir ekranla gelecek akıllı telefonun 2016'dan önce piyasaya çıkması bekleniyor.

Çinli bir kaynak ise akıllı telefonun ekranı dışında dikkat çekecek diğer teknik detaylarını da sızdırdı. Kaynağa göre Huawei'nin geliştirdiği Kirin 950 çipseti ile birlikte gelecek akıllı telefon üst seviye bir performans sunmayı hedefliyor. Dört adet 2.4GHz saat hızında Cortex-A72 ve dört adet 2.0GHz frekansında Cortex-A53 çekirdeği ile toplam 8 çekirdeğe sahip Kirin 950 ARM'ın big.LITTLE mimarisini kullanacak. Grafik birimi olarak Mali-T880'in  yer alacağı modelde ayrıca Tensilica'nın Hi-Fi 4 isimli ses yongası kullanılacak.
Huawei Mate 8'in teknik özellikleri ortaya çıktı
 
Devasa ekranında 2K çözünürlük sunacak Mate 8, 3 GB bellek / 32 GB depolama alanı ve 4 GB bellek / 64 GB depolama alanı şeklinde iki farklı seçenekle satışa sunulacak. Batarya konusunda henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. 3 GB bellekli modelin - 3,299 Yuan (Yaklaşık 520 dolar) ve 4 GB bellekli modelin 3,899 Yuan (Yaklaşık 610 dolar) fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor. İddialar resmi duyurunun Kasım veya Aralık aylarında yapılacağı yönünde. Mate 8'in yeni yıla girmeden son kullanıcıyla buluşturulması hedefleniyor. 

http://www.gsmarena.com/huawei_mate_8_leak_reveals_a_beastly_specs_sheet-news-14552.php Yorum Yaz
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İnternet-Explorer 3 yıl
2016'dan önce gelse bari
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Kafkaslı57 3 yıl İnternet-Explorer
Kasım ayında gelicek diyorlar bakalım
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Kafkaslı57 3 yıl
Gelirmi acaba ülkemize ağer mate 8 4 gb ramli 64 gb olanı
Gelirse 600 $ vergilerle falan satışı 2.100 tl yi bulurki
Bence hakeder bataryasınında 4500 mah olacağı söyleniyor
Keşke gelse elmayı bu fiyatla ham eder valla
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Arka Destroyer 3 yıl
nays van
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ynsylkn 3 yıl
Huawei yine döktürüyor tasarımına samsung kurban olsun ;-)
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umut_baris 3 yıl
O çözünürlük 1080p olsa batarya daha uzun gitse olmaz mı abi?
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Oztu 3 yıl
kadirirdem
S615 li telefon için bu para çok...

Yazının neresinde S615 gördünde saçma sapan yorum yapıyorsun. Eşşek kadar kirin 950 yazıyor önce oku sonra tekrar oku belliki problemlisin sonra yorum yaz
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kadirirdem 3 yıl Oztu
Haklisin kardeş yanlış gormusum ama hemen insanın yüzüne vurulmaz dalgin anima gelmiş yanlış okumusum :((
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kadirirdem 3 yıl
S615 li telefon için bu para çok...
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paldov 3 yıl kadirirdem
kirin 950 ne peki?
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Patren 3 yıl
610 dolar cok bu fiyatdan ulkemize gelirse tutmaz
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special one 3 yıl
sar değerinin de düşüp düşmediği önemil tabi
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dobrasam 3 yıl
p8 bile gelmedi mate s ise belirsiz firmaya mail attım onlarda bilmiyor nasıl bir mantık var bu adamlarda bilmiyorum arkadaş samsun telefon çıkarıyor ertesi milletin cebinde bir ay sonra sitelerde elden ele geziyor illa çöp mü kullanalım yahu
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draconist 3 yıl
Sanal buton yapan firmalar buna bakıp örnek alır umarım, Sony gibi 1 cm alttan boşluk bırakıp, onun üzerine de ekrana yarım santim ekleyip sanal buton koyulan modeller görmek istemiyoruz. Japonun yapamadığını Çinliler yapmaya başladı, ne diyelim helal olsun.
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