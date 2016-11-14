Huawei Mate 9 Pro görselleri sızdırıldı

Huawei’nin önümüzdeki saatler içerisinde resmiyet kazandıracağı yeni amiral gemi modeli Mate 9 Pro için gerçek hayat görselleri de sızmaya başladı. Görseller daha önceki bilgilerle doğru orantılı olarak ilerliyor.

Gerçek Hayat Görselleri

Porsche Design versiyonu gibi Mate 9 Pro yine kavisli ekran barındırıyor. Farklı olarak ön kısımda herhangi bir logo yok. Tasarım çizgisi Mate 9 ile aynı. Zaten daha önce bu modele ait bazı görseller internete sızdırılmış ancak lansmanda tanıtılmayınca sürpriz olmuştu. Anlaşılan Huawei bu modeli sona sakladı. Gerçek hayat görsellerinde de bu iddiaların gerçek olduğu net bir şekilde görülebiliyor.

Yeni amiral gemi modeli lansman sonrasında satışa başlayacak. 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine sahip olan versiyon 679$. 128GB kapasite için 767$ fiyat isteniyor. 6GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi için ise 835$ etiket söz konusu. Orijinal Huawei Mate 9 için de benzer fiyatlar isteniyor.

Ayrıca Bkz.

"Huawei Mate 9: Leica ve Porsche bir arada"

Cortex-A73 çekirdeği ve Mali-G71 grafik birimi barındıran Kirin 960 yonga seti sayesinde Android tarafının en güçlü telefonu haline gelen Huawei Mate 9, böylece 3 farklı versiyona sahip olacak. Huawei Mate 9, Huawei Mate 9 Pro ve Huawei Mate 9 Porsche Design farklı fiyat seçenekleri ile tüketicilerin tercihine sunulacak.