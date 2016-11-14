Huawei Mate 9 Pro görselleri sızdırıldı

Huawei’nin önümüzdeki saatler içerisinde resmiyet kazandıracağı yeni amiral gemi modeli Mate 9 Pro için gerçek hayat görselleri de sızmaya başladı. Görseller daha önceki bilgilerle doğru orantılı olarak ilerliyor.
Gerçek Hayat Görselleri
Porsche Design versiyonu gibi Mate 9 Pro yine kavisli ekran barındırıyor. Farklı olarak ön kısımda herhangi bir logo yok. Tasarım çizgisi Mate 9 ile aynı. Zaten daha önce bu modele ait bazı görseller internete sızdırılmış ancak lansmanda tanıtılmayınca sürpriz olmuştu. Anlaşılan Huawei bu modeli sona sakladı. Gerçek hayat görsellerinde de bu iddiaların gerçek olduğu net bir şekilde görülebiliyor.
Yeni amiral gemi modeli lansman sonrasında satışa başlayacak. 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine sahip olan versiyon 679$. 128GB kapasite için 767$ fiyat isteniyor. 6GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi için ise 835$ etiket söz konusu. Orijinal Huawei Mate 9 için de benzer fiyatlar isteniyor.Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 9: Leica ve Porsche bir arada"
Cortex-A73 çekirdeği ve Mali-G71 grafik birimi barındıran Kirin 960 yonga seti sayesinde Android tarafının en güçlü telefonu haline gelen Huawei Mate 9, böylece 3 farklı versiyona sahip olacak. Huawei Mate 9, Huawei Mate 9 Pro ve Huawei Mate 9 Porsche Design farklı fiyat seçenekleri ile tüketicilerin tercihine sunulacak.
http://www.gizmochina.com/2016/11/13/real-images-huawei-mate-9-pro-leaked/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tam tamına 2 paragraf 12 satır .Kelime israfından başka ne var yazdıklarında. Bu kadar çok tekrara düşmek sizin gibi tecrübeli bir editöre yakışmıyor. Bütün bu kelime israfından başka merak edilen eksik bırakılan o kadar çok şey var ki yazıda.
1-5.5-inch QHD ekran (2560×1440 çözünürlük)
2-Android 7.0 Nougat
3-Ana kamera 20/12 mpix çift ve uhd kayıt yapabiliyor. Ön kamera ise 8 mpix.
4- 4000 mah pil
Bu telefonun diğer önemli özellikleri.
Ayrıca,
Mediatek p20 işlemcili ilk telefon piyasaya çıkıyor.
Umi Plus E
64gb rom 6gb çift kanal Lpddr4 ram . Giriş seviye telefonlarında bir ilk.Snapdragonda sd652 hatta sd653 te bile yok Lpddr4 ramler.
5.5 inch fullhd ekran
13/8 mpix samsung kamera
Android 6
4000 mah pil
Ön sipariş fiyatı 200$. Daha sonra 270$ olacak. Fakat şimdiden söyleyeyim 270$ fiyatla fazla iş yapmaz. Xiaomi mi5s lenovo zuk z2 pro (280-310 $) arası satılırken hiç şansı yok. O yüzden kısa bir zaman sonra gerçek yeri olan 230$ altı bir fiyattta konumlanacaktır.
Beni heyecanlandıran ise Elephone z1 olacak. Yine efsane ötesi bir tasarımla gelecek bu telefon helio p20 işlemcisiyle fark yaratacak.
Ayrıca One Plus 3T geliyor hemde bomba gibi. Efsane bir kamera ve çok uygun bir fiyatla. 400$
Bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan amiral gemi noktasında bizleri tatmin edemeyen Meizu bu sefer Pro7 modeliyle karşımıza çıkıyor.
5.62-inch Super AMOLED display bezel-less screen resolution of 2160 x 1080 pixels. 6.5mm inceliğinde zarif bir tasarıma sahip bu telefon 400$ .
Vivo firması yine olay yaratacak telefonlarla geliyor.
Amiral gemi olarak Vivo Xplay 6
Orta seviye olarak ise Vivo X9 ve X9 Plusve
Selfie çılgınları için ön kamerası 20 mpix olan Vivo V5 and the V5 Plus
Dünya sadece aplle ve samsungtan ibaret değil kesinlikle değil
Donanımhaber kendine yakışanı yap fark yarat fark !