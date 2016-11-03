Huawei Mate 9: Leica ve Porsche bir arada

Akıllı telefon pazarında çıtayı her geçen gün yükselten Huawei, yeni amiral gemi modeli Mate 9 ile çok konuşulacak gibi görünüyor. Yeni amiral gemisi, farklı sektörlerin en iyilerinden izler taşıyor.

Daha önce sızan görüntülerle Huawei Mate 9 hakkında bilgi sahibi olmuştuk ancak bir sürpriz de vardı. Pro olarak beklediğimiz lüks model Porsche Design olarak karşımıza çıktı ve bizi oldukça şaşırttı. Huawei Mate 9 modeli standart ve lüks olarak iki farklı versiyona sahip. Elbette ikisinin arasında pek çok donanım, tasarım ve fiyat farkı mevcut. İlk olarak standart modelden başlayalım:

Tasarım

Uzay teknolojilerinde kullanılan alüminyum malzemeden imal edilmiş Huawei Mate 9, bu sayede dayanıklılığını arttırmış. Arka kısımda parmak izi okuyucu ve Leica imzasını taşıyan çift kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 2.5D ekran kavisi ile Premium hissiyat arttırılmış. Kasanın kalınlığı ise 7.9mm civarında.

Donanım

5.9 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan modele hali hazırda Android tarafının en güçlüsü Kirin 960 güç veriyor. 16nm litografisi ile üretilen Kirin 960 yonga setinde 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği yer alıyor. Grafik tarafını ise 8 çekirdekli Mali-G71 üstlenmiş.

Geekbench 4 testlerinde Kirin 960 yonga seti sadece Apple A10 yonga setinin gerisinde kalıyor. Çok çekirdek performansında ise hepsinin üzerinde yerini alıyor. Huawei Mate 9 an itibariyle Android dünyasının en güçlü telefonu durumunda.

4GB LPDDR4 RAM ile çoklu görev yetenekleri arttırılırken, 64GB/128GB depolama kapasitesi UFS 2.0 standardını temel alıyor. Android 7.0 üzerinde çalışan EMUI 5.0 arayüzü ile adeta yağ gibi akan bir akıllı telefon bizi bekliyor diyebiliriz. Çift SIM yuvasından birisi 256GB’a kadar microSD kartları kabul edebiliyor.

Kamera

Leica ile işbirliğini geliştiren ve bir laboratuvar kurma kararı alan Huawei, daha yenilikçi kamera teknolojileri geliştirerek pazarda farklılaşmaya kararlı. Bu açıdan Huawei Mate 9, Leica imzası taşıyan üçüncü akıllı telefon durumunda. İlk ikisi Huawei P9 ve P9 Plus modelleriydi.

Yeni kamera düzeni Huawei P9 modelinden biraz farklı. Orta kısımda boylamasına uzanan kamera yuvasının bir tarafında çift tonlu LED flaş, diğer tarafında ise lazer tabanlı otomatik odaklama modülü yer alıyor. Renkli olan ana kamera 12MP çözünürlüğünde ve OIS ile desteklenmiş. Monokrom sensör ise 20MP çözünürlüğünde. Yine derinlik algısı ile bokeh efekti uygulayabileceğiniz kamera, düşük ışıkta kaliteli çekimlere imza atıyor.

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Diğer bir önemli özellik optik yakınlaştırma. Bu sayede belirli bir mesafeye kadar kalitede kayıp yaşamadan yakınlaştırma yapabileceksiniz. Ayrıca yazılımsal yakınlaştırma da en kaliteli şekilde optimize edilmiş. Diğer taraftan ilk modelde yokluğu çok aranan 4K video kaydı Mate 9’da yerini alıyor. Üstelik H.265 kodeğine ilk yer veren ünvanını alarak. Ön kısımda ise otomatik odaklamalı 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.





Batarya

4000mAh kapasiteli batarya firmanın SuperCharge hızlı şarj teknolojisi ile destekleniyor. Kutu içerisinden çıkan 5 amperlik adaptör ile batarya bir saatten kısa sürede dolabiliyor. Şarj ise USB 3.0 olduğunu düşündüğümüz USB Tip-C bağlantısı üzerinden sağlanıyor.

Huawei’nin en pahalı modellerinden birisi olmaya aday Mate 9 için 699 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. Piyasaya çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

Tam Boyutta Gör

Ve Asıl Sürpriz

Huawei’nin asıl sürprizi Mate 9 Porsche Edition oldu. Porsche ile ortak geliştirilen model sınırlı sayıda üretiliyor ve bir o kadar da pahalı. Elbette bunu hak edecek pek çok farklı özellik de kendisine yer bulmuş.

5.9 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğündeki AMOLED ekran iki taraftan kavisli. Panel tedariğinin LG veya Samsung tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. Arka kısımda kavisli bir yapıda ve böylece en ince noktada 3mm seviyesine erişilebiliyor.

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Ön panelin üst kısmında Porsche Edition yazısı mevcut. Arka tarafta da lazer işlemeli bir logo yer alıyor. Parmak izi okuyucu ön taraftaki Home butonuna entegre edilmiş. Ön profilden bakıldığı zaman Samsung Galaxy Note 7 edası bizi karşılıyor.

Modelin 6GB LPDDR4 RAM belleği ve 256GB UFS 2.0 depolama belleği bulunuyor. En büyük fark ise fiyatta ortaya çıkıyor zira sınırlı sayıdaki bu modeli 1400 Avro fiyat etiketine sahip. Yani vergiler hariç 4700TL civarında. Satışına ise önümüzdeki haftalarda başlanacak.