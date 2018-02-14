Huawei MateX mi geliyor?

Akıllı telefon pazarının en başarılı serisinden biri olarak görülen Mate 10 serisini geçtiğimiz yıl piyasaya süren Huawei’nin bu yıl da Mate 11 serisiyle yola devam edeceği tahmin ediliyor. Ne var ki ortaya ilginç bir isim çıktı.

Huawei MateX tescil edildi

Firmanın geçtiğimiz hafta yaptığı marka başvurusunda MateX ismini tescil etmek istediği görülüyor. Hali hazırda Mate 10 serisi olduğu için MateX ismi nasıl bir cihaz için kullanılacak şimdilik bilinmiyor ancak bu yıl içerisinde piyasaya çıkacak bir akıllı telefon olması muhtemel.

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Bugüne kadar Huawei Mate serisi hep artan rakamlarla isimlendirilmişti. Sadece Mate S ismiyle bir telefon 3 yıl önce ara model olarak karşımıza çıktı. Force Touch dokunmatik hassasiyete sahip olan bu telefon o dönem ses getirmişti.

MateX isminin de böyle bir ara modele verilebilmesi olası. Bazı önemli yeniliklerle donatılacak üst seviye MateX modeli Mate 11 öncesinde satış anlamında kazanım sağlayabilir. Böyle bir durumda en erken yaz sonlarında yeni modeli görebiliriz.