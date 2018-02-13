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Asus da oyuncu odaklı bir akıllı telefon hazırlıyor

Oyuncu donanımları pazarının lider ismi Asus, yakın zamanda oyuncu odaklı bir akıllı telefon duyurabilir. İddialar ay sonundaki MWC 2018 mobil dünya etkinliğini işaret ediyor.
1 yıl
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16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Razer’ın oyunculara yönelik olarak bir akıllı telefon hazırladığı gündeme geldikten sonra sektörde nasıl bir değişim yapacağı merakla beklenir olmuştu. Nokia’nın bir dönem N-Gage serisi ile başarısız olması aslında bu türe ilginin olmadığını gösteriyordu ancak Razer bir şeyleri değiştirmek üzere.

Donanım olarak amiral gemilerinden farklı olmasa da Razer Phone modeli, 120Hz tazeleme hızı ve bu hıza uygun olarak optimize edilen oyunlarla piyasada bir tık daha öne çıkmayı başarmıştı. Sektör bu hamleyi benimsemiş gibi görünüyor.

Asus ROG akıllı telefonu özellikleri

Gelen bilgilere göre Asus da oyuncu odaklı bir akıllı telefon için kolları sıvadı. Firmanın oyuncu telefonu için MWC 2018 fuarında özel bir tanıtım yapacağı da iddialar arasında. Modelin Asus ROG markası altında yer alacağı ifade ediliyor.

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Snapdragon 845 yonga setinin yoğun yüklerde ısınma sorununa karşın Asus, dizüstü tarafında etkileyici soğutma çözümleri geliştiren ekibinin yardımını alıyor. Böylece oyuncu odaklı telefon performans düşüşü yaşamadan maksimum frekanslarda çalışabilecek.

Modelin tahmin edilen özellikleri arasında yine yüksek tazeleme hızı, LCD ekran, güçlü stereo hoparlörler, büyük bir batarya, kulaklık girişi ve ince ekran çerçeveleri yer alıyor.

Asus da eğer ilgi görmeyi başarırsa oyuncu odaklı telefon sınıfında yeni bir yükseliş trendi görebiliriz. Durgunluğa girmesi beklenen akıllı telefon pazarında oyuncu sınıfı can simidi olabilir.

 

https://wccftech.com/asus-gaming-smartphone/ Yorum Yaz
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zero fear 1 yıl en beğenilen
Mobilde oyun oynayıp zevk alan var mı?
2 Yanıt Yanıtla +14
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zero fear 1 yıl JeamBeam
JeamBeam
Hay bin yaşa! Güzel bir çözüm olmadıktan sonra en güzeli okey batak tavla. Yada durağan oyunlar. Candy crush , kelimelik. Diğerlerinde neye basıyorsun ne yapıyorsun belli değil.

Aynen öyle. Mobilde grafik tabanlı oyunlar kesinlikle zevk vermiyor. Mesela silah oyunu oynarken iki elin de ekranı kaplıyor hiçbirşey göremiyorsun. Kontrol opsiyonları zayıf rahat ettiğin bir pozisyonda oynamak için ayarlayamıyorsun.
Dediğiniz gibi sadece kağıt, basit strateji ve bilgi oyunları oynanır. Onun dışında oyun oynamak için 3.000 liralık telefon almak yerine 1200 liraya standart bir telefon, geri kalana da PS4 Pro ya da Sistem kurar koltuğuma kurulurum..
JeamBeamHay bin yaşa! Güzel bir çözüm olmadıktan sonra en güzeli okey batak tavla. Yada durağan oyunlar. Candy crush , kelimelik. Diğerlerind...
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Barni Moloztaş 1 yıl
Daha çok erken bence bu işler için. Oyunlar hala pc seviyesinde değil, oynanış zor. Kutunun içinden gamepad çıksın bari tlefona takıp öyle oynayalım.
Dokunmatik ekranla FPS olmuyor.
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North10293 1 yıl
Mobilde oyun oynamak zerre kadar zevk vermiyor hepsi bilgisayarların ilk çıktığı yıllardaki paint terk oyunlar bence mobil balonu patladı piyasa telefonlara doydu
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INumber1OneI 1 yıl
asusu sahnede görmek istiyoruz artık bakalım neler çıkıcak
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INumber1OneI 1 yıl
asus sizce yapabilir mi sektör çok geniş ve çok büyük liderler var yarışır mı sizce
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r4deon 1 yıl
Nvidia shield gibi niye yapmiyorlar ki acaba ?
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9600_G_T 1 yıl
6 inc üstü olursa oyun konsolu olur bu tel razera da rakıp gelır :D
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TearsForFears 1 yıl
Batarya sorununu çözmeden oyun odaklı telefon yapmasınlar. Mobilde oyunlar baya kötü şöyle konsoldaki crash bandicoot tarzı oyunlar olsa para verir alırım. Bir nevi telefonların ps vita kıvamına gelmesi lazımki gerçekten oyun telefonu diyebilelim.
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Çağdaş 1 yıl
Mobilde fps tarzı oyunlardan hiç zevk almadım, ama playstation v.b benzeri emulatörlerde gayet tat veriyor :)
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Paetzold 1 yıl
Mobilde oyun sarmiyor.
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tobepeople 1 yıl
Bluetooth game pad ve telefon tutacağı aparatıyla çok zevkli oluyor oyunlar tavsiye derim özellikle Tekken, Mortal combat,Araba yarışları vs :D

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