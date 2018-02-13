Asus da oyuncu odaklı bir akıllı telefon hazırlıyor

Razer’ın oyunculara yönelik olarak bir akıllı telefon hazırladığı gündeme geldikten sonra sektörde nasıl bir değişim yapacağı merakla beklenir olmuştu. Nokia’nın bir dönem N-Gage serisi ile başarısız olması aslında bu türe ilginin olmadığını gösteriyordu ancak Razer bir şeyleri değiştirmek üzere.

Donanım olarak amiral gemilerinden farklı olmasa da Razer Phone modeli, 120Hz tazeleme hızı ve bu hıza uygun olarak optimize edilen oyunlarla piyasada bir tık daha öne çıkmayı başarmıştı. Sektör bu hamleyi benimsemiş gibi görünüyor.

Asus ROG akıllı telefonu özellikleri

Gelen bilgilere göre Asus da oyuncu odaklı bir akıllı telefon için kolları sıvadı. Firmanın oyuncu telefonu için MWC 2018 fuarında özel bir tanıtım yapacağı da iddialar arasında. Modelin Asus ROG markası altında yer alacağı ifade ediliyor.

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Snapdragon 845 yonga setinin yoğun yüklerde ısınma sorununa karşın Asus, dizüstü tarafında etkileyici soğutma çözümleri geliştiren ekibinin yardımını alıyor. Böylece oyuncu odaklı telefon performans düşüşü yaşamadan maksimum frekanslarda çalışabilecek.

Modelin tahmin edilen özellikleri arasında yine yüksek tazeleme hızı, LCD ekran, güçlü stereo hoparlörler, büyük bir batarya, kulaklık girişi ve ince ekran çerçeveleri yer alıyor.

Asus da eğer ilgi görmeyi başarırsa oyuncu odaklı telefon sınıfında yeni bir yükseliş trendi görebiliriz. Durgunluğa girmesi beklenen akıllı telefon pazarında oyuncu sınıfı can simidi olabilir.