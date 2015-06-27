Huawei MediaPad M2 duyuruldu

Genelde ağırlıklı olarak Ar-Ge çalışmalarını akıllı telefon pazarında yoğunlaştıran Huawei, tablet pazarına yılda bir iki model ekleyerek yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan MediaPad X2 modelinden sonra şimdi de MediaPad M2 resmiyet kazandı.





8 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlükte IPS bir ekrana sahip olan cihaz 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 4 çekirdekli Mali-T624 grafik birimi barındıran Kirin 930 yongasetinden güç alıyor.





16GB kapasiteli versiyon için 2GB RAM, 32GB kapasiteli versiyon için 3GB RAM seçeneği bulunan modelde microSD kartlar ile 128GB daha kapasite eklenebiliyor. Modelin 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, 4800mAh gücünde batarya, Android 5.1 işletim sistemi, 4G LTE, 7.8mm kalınlık şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Modelde öne çıkan özellik Harman/kardon destekli hoparlörler. Ses konusunda öne çıkacağı tahmin edilen model ayrıca firmanın da bu açıdan ilk modellerinden birisi olacak. Tamamen metal alaşım kullanan Huawei MediaPad M2 modeli, önümüzdeki haftalarda Avrupa ve Asya pazarında satışa sunulacak. Fiyatı konusunda henüz bir bilgi mevcut değil.

http://www.androidheadlines.com/2015/06/huawei-mediapad-m2-now-official-available-soon.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter