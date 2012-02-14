Huawei, Mobil Dünya Kongresi'nde Ascend D1 Q ile MediaPad 10'u tanıtabilir

Haber Editörü
Google'ın mobil işletim sistemi Android desteğini arkasına alan akıllı telefon ve tabletleriyle küresel pazara farklı bir soluk getiren Huawei, Blog of Mobile cephesinden gelen bilgilere göre Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde Ascend D1 Q ve MediaPad 10 modelleriyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
26 Şubat Pazar gününden itibaren resmiyet kazanması beklenen Ascend D1 Q'nun, firmanın bugüne kadar ürettiği en güçlü akıllı telefon olacağı vurgulanmış. Las Vegas'da gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden güç alan Ascend P1 ve Ascend P1 S'i teknoloji meraklılarıyla buluşturan firmanın bu sefer dört çekirdekli bir modelle karşımıza çıkacağı düşünülüyor.
MediaPad 10 tabletin ise MediaPad 7'nin 10-inç dokunmatik ekranlı versiyonu olması bekleniyor.
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Başarılı olmasını dilerim, rekabet bize yarayacak sonuçta.
Ama yinede hedeflenen ürünler yüksek uğraş gerektiren işler kullanıcı kitlesi oldumuzaten gerisi gelir tabi, ama biraz gündemde olmakta en önemli faktörlerden biri..
forum.donanimhaber.com/...
bu konu ise 1 hafta önce açıldı aradaki farka bakın: forum.donanimhaber.com/...
iyi forumlar...
oha! ilk konuya baktim biraz cihaz cok iyi vs vs iyi bir f/p yaziyor diger konuyu actim sorunlari okurken yoruldum
Ascend ürün özelliklerini görmedin sanırım, 1 gb ram ve çift çekirdekli işlemci ile geliyor fiyat olarak yine uygun olursa güzel satış rekorları kırar bence..