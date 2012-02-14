Huawei, Mobil Dünya Kongresi'nde Ascend D1 Q ile MediaPad 10'u tanıtabilir

Google'ın mobil işletim sistemi Android desteğini arkasına alan akıllı telefon ve tabletleriyle küresel pazara farklı bir soluk getiren Huawei, Blog of Mobile cephesinden gelen bilgilere göre Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde Ascend D1 Q ve MediaPad 10 modelleriyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

26 Şubat Pazar gününden itibaren resmiyet kazanması beklenen Ascend D1 Q'nun, firmanın bugüne kadar ürettiği en güçlü akıllı telefon olacağı vurgulanmış. Las Vegas'da gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden güç alan Ascend P1 ve Ascend P1 S'i teknoloji meraklılarıyla buluşturan firmanın bu sefer dört çekirdekli bir modelle karşımıza çıkacağı düşünülüyor.

MediaPad 10 tabletin ise MediaPad 7'nin 10-inç dokunmatik ekranlı versiyonu olması bekleniyor.