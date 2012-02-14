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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei, Mobil Dünya Kongresi'nde Ascend D1 Q ile MediaPad 10'u tanıtabilir

7 yıl
9,1b
1
13
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Huawei, Mobil Dünya Kongresi'nde Ascend D1 Q ile MediaPad 10'u tanıtabilir
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Google'ın mobil işletim sistemi Android desteğini arkasına alan akıllı telefon ve tabletleriyle küresel pazara farklı bir soluk getiren Huawei, Blog of Mobile cephesinden gelen bilgilere göre Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde Ascend D1 Q ve MediaPad 10 modelleriyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
26 Şubat Pazar gününden itibaren resmiyet kazanması beklenen Ascend D1 Q'nun, firmanın bugüne kadar ürettiği en güçlü akıllı telefon olacağı vurgulanmış. Las Vegas'da gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden güç alan Ascend P1 ve Ascend P1 S'i teknoloji meraklılarıyla buluşturan firmanın bu sefer dört çekirdekli bir modelle karşımıza çıkacağı düşünülüyor.
MediaPad 10 tabletin ise MediaPad 7'nin 10-inç dokunmatik ekranlı versiyonu olması bekleniyor.
Huawei, Mobil Dünya Kongresi'nde Ascend D1 Q ile MediaPad 10'u tanıtabilir
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mekupa 7 yıl
Huawei U8860 Honor modelini çıkalı 1 yıldan fazla oldu ama hala ülkemize gelmedi yeni ürün çıkarsa ne olur ülkemize gelmedikten sonra.
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sertacarslan 7 yıl
Huawei kendi markasıyla ülkesinde bilinen bir firma, Avrupa ülkelerine ve Türkiye'ye ise fason ürettiği başarılı telefonlarla girmiş zamanında, kendi markasıyla yeni yeni tanınmaya başladı.
Başarılı olmasını dilerim, rekabet bize yarayacak sonuçta.
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Rainbow6 7 yıl
Ben pek tutmuyorum bu markanin urunlerini ama isleri buyuttukleri ve kendilerini gelistirdikleri bi gercek piyasaya boyle firmalar lazim rekabet iyi sonuclar getiriyor , adamlarin satislari iyi anladigim kadariyla yanlarindaki nvidianin binasindan buyuk binalari var :-)
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alpa07 7 yıl
Bende kullandım ideosx5 ama benim kullandığımda sıfır sorun vardı..Sattığım kişide hala sapasağlam kullanıyor.
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E_Aydin35 7 yıl
Evet ilkde biraz şaşırdım (Huawei) ilk defa duyduğum bir marka ve heralde kendi cahilliğime veriyorum yada karşılaşmamız olsa gereek..
Ama yinede hedeflenen ürünler yüksek uğraş gerektiren işler kullanıcı kitlesi oldumuzaten gerisi gelir tabi, ama biraz gündemde olmakta en önemli faktörlerden biri..
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napolyon94 7 yıl
X5 ile servislerde sürünüyoruz huawei son 1 ay da gözümden düştü.ucuz et yahni meselsi gerçi sonuçta cihaz 3-4 ayda elimde dağıldı daha ayrıntılı bakmak isterseniz bu konu cihazı ilk aldğım zaman :
forum.donanimhaber.com/...
bu konu ise 1 hafta önce açıldı aradaki farka bakın: forum.donanimhaber.com/...
iyi forumlar...
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Lepanto 7 yıl
Huawei işleri büyütüyor desenize
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NDS 7 yıl napolyon94
napolyon94
X5 ile servislerde sürünüyoruz huawei son 1 ay da gözümden düştü.ucuz et yahni meselsi gerçi sonuçta cihaz 3-4 ayda elimde dağıldı daha ayrıntılı bakmak isterseniz bu konu cihazı ilk aldğım zaman :
forum.donanimhaber.com/...
bu konu ise 1 hafta önce açıldı aradaki farka bakın: forum.donanimhaber.com/...
iyi forumlar...

oha! ilk konuya baktim biraz cihaz cok iyi vs vs iyi bir f/p yaziyor diger konuyu actim sorunlari okurken yoruldum
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HighonFire 7 yıl
Ideos X5 gibi f/p telefonu çıkarırsa samsungun felan gözünün yaşına bakmam kaparım direk :D
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alainn 7 yıl HighonFire
BrokenCross

Ideos X5 gibi f/p telefonu çıkarırsa samsungun felan gözünün yaşına bakmam kaparım direk :D

Ascend ürün özelliklerini görmedin sanırım, 1 gb ram ve çift çekirdekli işlemci ile geliyor fiyat olarak yine uygun olursa güzel satış rekorları kırar bence..
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alainn 7 yıl
huawei ideos x5 ile çıkan sorunlarla insanların güvenini yıprattı, umarım iyi hamlelerle bizleri şaşırtır..
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