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İşte karşınızda çentiksiz Huawei P Smart Z

Huawei’nin açılır kapanır ön kamera mekanizmasına sahip ilk akıllı telefonu olan Huawei P Smart Z sessiz sedasız Huawei İspanya ve İtalya sitesinde ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.
1 hf.
4,9b
1
15
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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İşte karşınızda çentiksiz Huawei P Smart Z
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Geçtiğimiz günlerde Amazon İtalya üzerinde görülen Huawei P Smart Z an itibariyle gün yüzüne çıktı. Tanıtıldı diyemiyoruz çünkü Huawei herhangi bir etkinlik düzenlemeden, Huawei İspanya ve İtalya sitelerinde cihazı listelemeye başlayarak sessiz sedasız bir giriş yaptı.

Firmanın ilk açılır kapanır kameralı modeli

Huawei P Smart Z modelini özel kılan en önemli nokta çentiksiz bir tasarım anlayışına sahip olması. Açılır kapanır ön kamera mekanizması sayesinde neredeyse çerçevesiz bir ekran sunuyor. Alt kısımdaki çene çentik bir miktar daha tıraşlanabilseydi “neredeyse” kelimesini de kenara atıp, tam anlamıyla çerçevesiz bir telefon olarak tanımlayabilirdik. Cihaz donanım ve fiyat olarak orta sınıfa konumlandırıldığı için alt çerçeve görmezden gelinebilir. Ayrıca Huawei’nin açılır kapanır ön kameralı ilk modelinin bu olduğunu da belirtelim.

İşte karşınızda çentiksiz Huawei P Smart Z
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6.59 inç boyutunda LCD ekran 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip. Kirin 710F yonga seti ile birlikte 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi cihazın temellerini oluşturuyor. Arka tarafta Pixel telefonlardan görmeye alışık olduğumuz, üst kısmı parlak, alt kısmı mat kapak mevcut. Bu kapak üzerinde 16 + 2 MP çift arka kamera ve parmak izin sensörü yer alıyor. Ayrıca cihazın açılır kapanır mekanizması içinde bulunan ön kamera ise 16 MP çözünürlüğünde. Firmanın belirttiğine göre ön kamera 100 bin açılıp kapanmaya ve 12 KG ağırlığa dayanabiliyor. Aşağıdaki videodan firmanın mekanizmaya yaptığı dayanıklılık testini inceleyebilirsiniz.

Tüm bu paket 4000 mAh boyutunda bataryadan gücünü alıyor. Mavi, siyah ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen P Smart Z’nin 280 Euro fiyat etiketine sahip. İspanya ve İtalya satışlarının bir iki ay içinde başlaması bekleniyor. Ülkemize gelip gelmeyeceği hakkında ise herhangi bir bilgi yok.

Ayrıca Bkz. "Google, dünya çapında 2.5 milyardan fazla aktif Android cihaz olduğunu açıkladı"

Huawei P Smart Z özellikleri

  • Ekran: 6.59 inç, 2340 x 1080 TFT LCD (LTPS) ekran
  • İşlemci: Hisilicon Kirin 710F
  • Boyut ve ağırlık: 163.5 x 77.3 x 8.8 mm, 196 gram
  • RAM: 4 GB
  • Arka kamera: 16 MP + 2 MP
  • Ön kamera: 16 MP
  • Depolama: 64 GB
  • Batarya: 4000 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9 Pie (EMUI 9.0)
  • Diğer:  Parmak izi (arkada), microSD hafıza kartı girişi

https://www.gsmarena.com/huawei_p_smart_z_unveiled_659_screen_and_a_popup_camera_on_a_budget-news-36947.php Yorum Yaz
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TearsForFears 1 hf. en beğenilen smart1978
Boş yapıyosun yapma. Kirin 980 ne yahu amiral gemi mi bu 280 euroluk cihaz.
1 Yanıt Yanıtla +21
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Arisaka 1 hf. smart1978
Boş yapmakla kalmıyorsun yarım yamalak bilginle ortalığı kirletiyorsun.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Venüs_us 1 hf. yeni yorumcu
Güzel olmuş ben beğendim. İşlemci takıntım yok çok şükür.
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pro-üye 1 hf.
Huawei şov yapıyo,saçmalıyor,
koysana alt çerçeveye kamerayı
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SEO-Uzmanı 1 hf.
iğne deliği kamera ne zaman çıkacak !?
donanım haber sitesinde yorumculardan biri devamlı iğne deliği kamera diyordu diye aklınızda bulunsun eninde sonunda iğne deliği kamera yani ekranda görünmeyen kamera gelecek ! teknik alt yapı buna 1800'lerden beri izin veriyor.
si 8 - 10 yıl daha beklersiniz bu son derece basit teknoloji için !
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baytar_selo 1 hf.
Şu telefonları bu kadar büyük yapmasalar keşke
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12 Angry Men 1 hf.
Mekanik sistem elinde sonunda bozulacaktır. Onun yerine siyah bant çek, kamerayı oraya gizle ne gerek var bunca şeye.
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smart1978 1 hf.
Cikinti kameralarda icine arasina toz kacarak mekanik hareketine engel olacaktir tutukl yapacaktir. O motor sistemi ac kapa icin ayrica pili saglam tuketecektir .
Bundan sonra kamerasini hic kullanmadan sadece kac kere ac kapa ile bataryayi bitirebiliyor testleri de yayinlanacaktir :)) . Saka degil ...
Kamerasin acilmasini kapanmasini inmesini cikmasini bekle babam bekle de cabasi :)) :D ...
Kirin 710F nedir ya :) Kirin 980 koysaydiniz ya daha makbule olurdu ...
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TearsForFears 1 hf. smart1978
Boş yapıyosun yapma. Kirin 980 ne yahu amiral gemi mi bu 280 euroluk cihaz.
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stackman 1 hf.
Ayıp olmasın diye işlemci isminin sonuna F eklemişler.
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astegon 1 hf.
Hakikaten F ne?
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