İşte karşınızda çentiksiz Huawei P Smart Z

Geçtiğimiz günlerde Amazon İtalya üzerinde görülen Huawei P Smart Z an itibariyle gün yüzüne çıktı. Tanıtıldı diyemiyoruz çünkü Huawei herhangi bir etkinlik düzenlemeden, Huawei İspanya ve İtalya sitelerinde cihazı listelemeye başlayarak sessiz sedasız bir giriş yaptı.

Firmanın ilk açılır kapanır kameralı modeli

Huawei P Smart Z modelini özel kılan en önemli nokta çentiksiz bir tasarım anlayışına sahip olması. Açılır kapanır ön kamera mekanizması sayesinde neredeyse çerçevesiz bir ekran sunuyor. Alt kısımdaki çene çentik bir miktar daha tıraşlanabilseydi “neredeyse” kelimesini de kenara atıp, tam anlamıyla çerçevesiz bir telefon olarak tanımlayabilirdik. Cihaz donanım ve fiyat olarak orta sınıfa konumlandırıldığı için alt çerçeve görmezden gelinebilir. Ayrıca Huawei’nin açılır kapanır ön kameralı ilk modelinin bu olduğunu da belirtelim.

6.59 inç boyutunda LCD ekran 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip. Kirin 710F yonga seti ile birlikte 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi cihazın temellerini oluşturuyor. Arka tarafta Pixel telefonlardan görmeye alışık olduğumuz, üst kısmı parlak, alt kısmı mat kapak mevcut. Bu kapak üzerinde 16 + 2 MP çift arka kamera ve parmak izin sensörü yer alıyor. Ayrıca cihazın açılır kapanır mekanizması içinde bulunan ön kamera ise 16 MP çözünürlüğünde. Firmanın belirttiğine göre ön kamera 100 bin açılıp kapanmaya ve 12 KG ağırlığa dayanabiliyor. Aşağıdaki videodan firmanın mekanizmaya yaptığı dayanıklılık testini inceleyebilirsiniz.

Tüm bu paket 4000 mAh boyutunda bataryadan gücünü alıyor. Mavi, siyah ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen P Smart Z’nin 280 Euro fiyat etiketine sahip. İspanya ve İtalya satışlarının bir iki ay içinde başlaması bekleniyor. Ülkemize gelip gelmeyeceği hakkında ise herhangi bir bilgi yok.

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Huawei P Smart Z özellikleri

Ekran: 6.59 inç, 2340 x 1080 TFT LCD (LTPS) ekran

6.59 inç, 2340 x 1080 TFT LCD (LTPS) ekran İşlemci: Hisilicon Kirin 710F

Hisilicon Kirin 710F Boyut ve ağırlık: 163.5 x 77.3 x 8.8 mm, 196 gram

163.5 x 77.3 x 8.8 mm, 196 gram RAM: 4 GB

4 GB Arka kamera: 16 MP + 2 MP

16 MP + 2 MP Ön kamera: 16 MP

16 MP Depolama: 64 GB

64 GB Batarya: 4000 mAh

4000 mAh İşletim sistemi: Android 9 Pie (EMUI 9.0)

Android 9 Pie (EMUI 9.0) Diğer: Parmak izi (arkada), microSD hafıza kartı girişi

https://www.gsmarena.com/huawei_p_smart_z_unveiled_659_screen_and_a_popup_camera_on_a_budget-news-36947.php