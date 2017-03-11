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Huawei P10 kamera performansı konusunda en iyi 5 telefon arasına girdi

DxOMark'a göre Huawei P10, Leica imzalı 20 + 12 megapikselli çift kamerasıyla en iyiler arasına girmeyi başardı. Cihaz iPhone 7'yi sollarken 1 numaralı Google Pixel'in sadece 2 puan gerisine yerleşti.
2 yıl
20,4b
1
52
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Bildiğiniz gibi Huawei P10'un arka kamerası, f/2.2 diyafram açıklığına sahip ve Leica imzalı 20 + 12 megapikselli çift sensör içeriyor. Ayrıca bir lazer otofokus ve optik görüntü sabitleyicisi de var.
DxOMark'ın sonuçlarına göre Huawei P10 bu kamera donanımıyla 87 puan almayı başarmış durumda. Cihaz böylece Mate 9 ve Apple iPhone 7'nin üstünde yer alırken HTC 10, Sony Xperia X Performance ve Samsung Galaxy S7 Edge'in sadece bir puan gerisinde kalmış. Listedeki mevcut liderin 89 puanla Google Pixel olduğunu hatırlatalım.
Test sonuçları cihazın iyi aydınlatma koşullarında görüntü yakalarken ayrıntılı ve renk seviyesi bakımından olağanüstü sonuçlar verdiğini ve çok hassas bir beyaz dengesi sunduğunu belirtiyor. Öte yandan dikkat çekici tek sorun, düşük pozlamada sensörün sahnelerin karanlık alanlarında çok parlak performans göstermesi.
Gece fotoğrafçılığı ve düşük ışık derecesine gelecek olursak. Huawei P10, doğru ve iyi bir beyaz dengesine sahip olmanın ötesinde fotoğrafları detaylarla besleme kapasitesine sahip. Video kaydı kesinlikle güçlü yönlerinden biri değilken, beklentileri karşılayan sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Ancak herhangi bir açıdan öne çıkmıyor.
Hiç şüphe yok ki Huawei, fotoğrafçılık konusunda neyi nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Şirket geçtiğimiz yıl, 2016'nın en iyi kamera yeteneklerine sahip cihazlarından biri olan Huawei P9'la zaten bunu ispat etmişti. Simdi ise yeni P10'la bu mirası devam ettirmeyi başarmış durumda.

https://www.dxomark.com/Mobiles/Huawei-P10-mobile-review-Top-performer Yorum Yaz
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buraqqq.m8 2 yıl en beğenilen
g6, xz premium, z10, moto g5 plus ve nokia 3310' un detaylı ön incelemesini yapan donanım haber ekibi neden huawei p10 ve p10 plus modellerini incelemedi fazlasıyla merak ediyorum.
g6, xz premium, z10, moto g5 plus ve nokia 3310' un detaylı ön incelemesini yapan donanım haber ekibi neden huawei p10 ve p10 plus modellerini incelemedi fazlas...
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astegon 2 yıl
Bir S7 kullanıcısı olarak P9'un video çekimlerindeki rezilliği sebebiyle Huawei'den vazgeçmiştim.
P10 da asıl merak ettiğim video çekimi.
Bu fotoğraflara göre bana göre açık ara 1 numara P10
ancaaaak fiyat konusunda Huawei'de şımarıklık yapıyor sanki.
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SEHZADE63 2 yıl
Kamerasi iyi lensi kaliteli markali diye gidip de 3500 tl baglanmaz bu cihaza yazik olur..en azindan bilinen taninan markalar var samsung lg sony apple htc gibi gerci sony alinmaz ama neyyse:)
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vforfreedom 2 yıl SEHZADE63
lg çok alınır evet haklısınız
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Daha dün p9 girmişti hangi ara p10 girdi :D
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WaylandIZMIR 2 yıl
iphone nasıl giriyor o listeye anlamadım. Çamur gibi resim çekiyor. Ben mi? iphone 6 plus kullanıcısıyım
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ALBAY 2 yıl
Gelsin emektar Nokia 808 ile kapışalım. Örnek foto isteyen varsa linkte 3 adet var ordan indirip inceleyebilir. Fotolarda oynama yoktur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

mediafire.com/...
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kod adı çökertme 2 yıl
p10 ile çekilmiş fotoğraflara imgurdan ulaşamıyorsanız flicker linikini ekliyorum ordan bakabilirsiniz.
flickr.com/...
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dragonborn95 2 yıl
Fotoğraf kalitesi mükemmel.
m.imgur.com/...
Satış fiyatı 600 euro kesin buraya 3000-3200 liradan girer. Şahsen bu telefonun alınabilecek maksimum fiyatı 2500 liradır. 3000 üstüne çıkmaktansa Mi5 + Canon eos 100d alırım. Normal kullanımda mi5 fazlasıyla işimi görür fotoğrafçılık yapmak istersem de 100d fazlasıyla işimi görür.
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NevNiyaz 2 yıl dragonborn95
dragonborn95
Fotoğraf kalitesi mükemmel.
m.imgur.com/...
Satış fiyatı 600 euro kesin buraya 3000-3200 liradan girer. Şahsen bu telefonun alınabilecek maksimum fiyatı 2500 liradır. 3000 üstüne çıkmaktansa Mi5 + Canon eos 100d alırım. Normal kullanımda mi5 fazlasıyla işimi görür fotoğrafçılık yapmak istersem de 100d fazlasıyla işimi görür.

imgur bende çalışmadı.
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MetalWave 2 yıl
bu gözler lumia 1020 gördü,bu parmaklar lumia 1020 ye dokundu. Ah o sensörü iyi donanımlı bir android cihaza koysalar kullanırmıyım başka bir telefon.
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akmac 2 yıl
Aynı fiyata ben iPhone almayı tercih ederim; fiyatları yüksek Huawei'nin. Ön incelemelerde P10'un kamerası gayet iyi gözüküyordu.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Lensini açıklamaya gerek yok herhalde
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