Huawei P10 kamera performansı konusunda en iyi 5 telefon arasına girdi

Bildiğiniz gibi Huawei P10'un arka kamerası, f/2.2 diyafram açıklığına sahip ve Leica imzalı 20 + 12 megapikselli çift sensör içeriyor. Ayrıca bir lazer otofokus ve optik görüntü sabitleyicisi de var.

DxOMark'ın sonuçlarına göre Huawei P10 bu kamera donanımıyla 87 puan almayı başarmış durumda. Cihaz böylece Mate 9 ve Apple iPhone 7'nin üstünde yer alırken HTC 10, Sony Xperia X Performance ve Samsung Galaxy S7 Edge'in sadece bir puan gerisinde kalmış. Listedeki mevcut liderin 89 puanla Google Pixel olduğunu hatırlatalım.

Test sonuçları cihazın iyi aydınlatma koşullarında görüntü yakalarken ayrıntılı ve renk seviyesi bakımından olağanüstü sonuçlar verdiğini ve çok hassas bir beyaz dengesi sunduğunu belirtiyor. Öte yandan dikkat çekici tek sorun, düşük pozlamada sensörün sahnelerin karanlık alanlarında çok parlak performans göstermesi.

Gece fotoğrafçılığı ve düşük ışık derecesine gelecek olursak. Huawei P10, doğru ve iyi bir beyaz dengesine sahip olmanın ötesinde fotoğrafları detaylarla besleme kapasitesine sahip. Video kaydı kesinlikle güçlü yönlerinden biri değilken, beklentileri karşılayan sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Ancak herhangi bir açıdan öne çıkmıyor.

Hiç şüphe yok ki Huawei, fotoğrafçılık konusunda neyi nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Şirket geçtiğimiz yıl, 2016'nın en iyi kamera yeteneklerine sahip cihazlarından biri olan Huawei P9'la zaten bunu ispat etmişti. Simdi ise yeni P10'la bu mirası devam ettirmeyi başarmış durumda.

https://www.dxomark.com/Mobiles/Huawei-P10-mobile-review-Top-performer