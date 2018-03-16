Huawei P10 ve P10 Plus için Android Oreo güncellemesi başladı

Huawei’nin P serisi akıllı telefonlarıyla ilgili gündem P20 modellerinin üzerine yoğunlaşmış durumda. Şirket, 27 Mart tarihinde Paris'te yeni telefonlarını tanıtacak. Cihazların kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çıkması bekleniyor. Bunun öncesinde ise Çinli teknoloji devi Huawei P10 ve P10 Plus için Oreo güncellemesini yayınladı.

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Huawei, P10 Oreo güncellemesinin beta testini iki ay önce başlatmıştı ve bu süreç genel kullanıma sunulmasıyla sonuçlandı. Resmi Huawei Filipinler Facebook sayfası güncellemenin kullanıcılara sunulduğunu söyleyerek bu durumu birinci ağızdan doğrulamış durumda.

Tüm kullanıcılara ulaşması zaman alabilir

Şimdilik bir değişiklik listesi (changelog) yayınlanmış değil dolayısıyla bu yapıya hangi özelliklerin dahil ediliğini bilemiyoruz. Kullanıcılar bu sürümde Android 8.0 Oreo güncellemesinin bir parçası olarak gelen tüm özellikleri görmeyi bekleyebilirler.

Huawei, Filipinler'deki telefonlar için EMUI 8.0 arayüzünü getiren kararlı Android 8.0 Oreo güncellemesini kullanıma sunmaya başladı. Kademeli olarak dağıtıldığı için tüm bölgelerdeki kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir. Ancak her halükarda bu sürenin çok uzamaması bekleniyor. Güncellemenin ülkemizde ne zaman yayınlanacağı konusunda ise bir bilgi yok.

https://www.xda-developers.com/huawei-p10-p10-plus-android-oreo-emui-8-0/