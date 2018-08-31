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Huawei P20 Pro için dört yeni renk seçeneği duyuruldu

Huawei, üçlü arka kamera sistemi ile piyasada fark yaratmayı başaran P20 Pro'nun yeni renk seçeneklerini duyurdu. Amiral gemisi telefonun artık deri kaplamalı varyantları da var.
8 ay
4b
1
8
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei P20 Pro piyasaya sürüldüğünde üçlü arka kamera sistemi ile herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştı. IFA 2018 öncesinde, şirketin yeni renk seçenekleri sunma planları olduğu söyleniyordu. Öyle de oldu. Yeni renkler arasında, baktığınız açıya ve ışığa bağlı olarak renk değiştiren Aurora isimli gradyan bir versiyon da var.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Mix 3'in tasarımını gösteren yeni bir görsel yayınlandı"
Ayrıca hafif şekilde renk değiştiren İnci Beyazı seçeneği de tanıtıldı. Bunların dışında Siyah ve Kahverengi renkte deri arka panele sahip iki seçeneğin daha olduğunu belirtelim. Böylelikle şirket amiral gemisi telefonu için toplamda dört yeni renk seçeneği sunmuş oldu.

Yeni renkler 5 Eylül'de sunulacak

Deri kaplamalı varyantlar yeni bir görünümden daha fazlasını sunacak. Deri P20 Pro'ların 8 GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olacağı belirtildi. Fiyat etiketi ise 999 euro'nun üzerinde olacak. Tüm yeni renk seçeneklerinin de 5 Eylül'den itibaren satışa sunulması bekleniyor.

https://www.phonearena.com/news/Huawei-P20-Pro-gets-two-stunning-new-gradient-color-versions-two-models-with-a-leather-back_id108299 Yorum Yaz
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10ff 8 ay
Yahu 1225 den xiaomi mix2 aldim. Alirken acaba pahalimi diyordum. Su an 2. Elleri bile 2.5i geçmiş. Yav be...
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DH Misafiri 8 ay
999 Euro eşittir
7.598,89 Türk Lirası
fiyata gel nereden nereye geldi fiyatlar
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tekkral34 8 ay
1.000 Euro
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Circassian81 8 ay
1000 × 7.61 = 7610 TL ustune bi de vergi ekle 10.000 TL :(
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aycibin 8 ay
Arabaların da her renk ilavesine haber yapar mısınız?
Yeni telefon cikar anlarim,versiyon cikar anlarim da renk haberi baya saçma duruyor
1 Yanıt Yanıtla +2
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axiprens 8 ay aycibin
aycibin
Arabaların da her renk ilavesine haber yapar mısınız?
Yeni telefon cikar anlarim,versiyon cikar anlarim da renk haberi baya saçma duruyor

Benimde ilgimi cekiyor, ne yapcaz simdi, ilgilenmiyorsan girip okuma ! Her habere bir elestri, buyrun siz yapin editörlüğü
1 Yanıt Yanıtla +3
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muhayyel genç 8 ay
Beni de pek ilgilendirmez P20 Pro'nun renkleri lakin almak isteyenler olabilir ya da seven kişiler o yüzden saygı duymak lazım.
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