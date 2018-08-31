Huawei P20 Pro için dört yeni renk seçeneği duyuruldu

Huawei P20 Pro piyasaya sürüldüğünde üçlü arka kamera sistemi ile herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştı. IFA 2018 öncesinde, şirketin yeni renk seçenekleri sunma planları olduğu söyleniyordu. Öyle de oldu. Yeni renkler arasında, baktığınız açıya ve ışığa bağlı olarak renk değiştiren Aurora isimli gradyan bir versiyon da var.

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Ayrıca hafif şekilde renk değiştiren İnci Beyazı seçeneği de tanıtıldı. Bunların dışında Siyah ve Kahverengi renkte deri arka panele sahip iki seçeneğin daha olduğunu belirtelim. Böylelikle şirket amiral gemisi telefonu için toplamda dört yeni renk seçeneği sunmuş oldu.

Yeni renkler 5 Eylül'de sunulacak

Deri kaplamalı varyantlar yeni bir görünümden daha fazlasını sunacak. Deri P20 Pro'ların 8 GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olacağı belirtildi. Fiyat etiketi ise 999 euro'nun üzerinde olacak. Tüm yeni renk seçeneklerinin de 5 Eylül'den itibaren satışa sunulması bekleniyor.

https://www.phonearena.com/news/Huawei-P20-Pro-gets-two-stunning-new-gradient-color-versions-two-models-with-a-leather-back_id108299