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Huawei P20 çentik gizleme özelliğine sahip olacak

Huawei'nin bugün Paris'te tanıtacağı P20 modeli merakla beklenirken cihazla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Çentikli bir tasarımla gelecek olan Huawei P20'de çentik gizleme özelliği olacak.
1 yıl
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, bugün Paris'te yapacağı etkinlikle yeni akıllı telefon modellerini tanıtacak. Uzun süredir basında yer alan sızıntılardan bildiğimiz gibi, şirketin yeni Huawei P20 serisi tıpkı iPhone X'te olduğu gibi çentikli bir tasarıma sahip ama önemli bir farkla.

Huawei P20'de çentik gizleme seçeneği olacak

Apple'ın öncülük ettiği çentikli tasarım tartışmaları bir yana dursun, akıllı telefon üreticileri bu teknolojiyi beğenmeyen kullanıcılar için kafa yormaya devam ediyor. Bu bağlamda Huawei P20 modelinin, çentiğin gizlenebilmesini sağlayan bir seçenekle geleceğini söyleyebiliriz. Nick Bakradze adlı twitter kullanıcısının paylaştığı görselde bu seçeneği açık bir şekilde görüyoruz.
Varsayılan (Default) ve Çentiği gizle (Hide notch) olmak üzere iki opsiyon sunan bu seçenek çentiği gizlemek isteyen kullanıcılar için düşünülmüş ince bir detay. Eğer çentiği gizle seçeneğini işaretlerseniz, çentiğin sağ ve sol boşlukları siyah renge bürünerek çentiğin bu siyahlığın içinde gizlenmesi sağlanıyor. Bu da doğal olarak ekranın üst kısımdan biraz daha küçülmesine neden oluyor. Yazılımsal olarak sağlanan bu çözümün diğer akıllı telefon üreticilerine de ilham verip vermeyeceğini ise önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.

https://twitter.com/NickBakradze/status/978194690431471616/photo/1 Yorum Yaz
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Lyrazed 1 yıl
Siz çentiği sahipsiz mi sandınız, yedirmeyiz çentiği Apple'a.
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esenler otogarı alt katı 1 yıl
centik apple'a ait değil birader.
ilk essential phone yaptı.
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ozankardes 1 yıl
Aaaa çentik çok yenilikci bir teknoloji. Evdeki TV ye bile koli bandı ile çentik yaptım ama nasıl kullanacağız çentigi onu cozemedim.
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riaz 1 yıl
şu çentiği seven bir kullancı var mı acaba?kimse sorsam sövüyor.
bu kadar çentikli telefonu kime yapıyorlar?büyük markaların küçük oyunları.
apple'ın vizyonunu kullanıyor rezillik..
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OverClocK1ng 1 yıl
İyi de bu ona has değil ki. Android P de var zaten. Menüsüne girip kapatıyorsun.
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mu5tafa 1 yıl
Apple çentikden vazgeçerken Huawei çentik kullanıyor. Eninde sonunda Çinli işte.
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huseyincarnege 1 yıl
Taklit edilmek güzel bir his olmalı apple :)
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deniz_sea 1 yıl huseyincarnege
Bu cümleyi böyle kurmalısınız. Yiğidi öldürüp hakkını yiyemezsiniz...
"Taklit edilmek güzel bir olmalı essential phone :) "
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