Huawei P20 çentik gizleme özelliğine sahip olacak

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, bugün Paris'te yapacağı etkinlikle yeni akıllı telefon modellerini tanıtacak. Uzun süredir basında yer alan sızıntılardan bildiğimiz gibi, şirketin yeni Huawei P20 serisi tıpkı iPhone X'te olduğu gibi çentikli bir tasarıma sahip ama önemli bir farkla.

Huawei P20'de çentik gizleme seçeneği olacak

Apple'ın öncülük ettiği çentikli tasarım tartışmaları bir yana dursun, akıllı telefon üreticileri bu teknolojiyi beğenmeyen kullanıcılar için kafa yormaya devam ediyor. Bu bağlamda Huawei P20 modelinin, çentiğin gizlenebilmesini sağlayan bir seçenekle geleceğini söyleyebiliriz. Nick Bakradze adlı twitter kullanıcısının paylaştığı görselde bu seçeneği açık bir şekilde görüyoruz.

Varsayılan (Default) ve Çentiği gizle (Hide notch) olmak üzere iki opsiyon sunan bu seçenek çentiği gizlemek isteyen kullanıcılar için düşünülmüş ince bir detay. Eğer çentiği gizle seçeneğini işaretlerseniz, çentiğin sağ ve sol boşlukları siyah renge bürünerek çentiğin bu siyahlığın içinde gizlenmesi sağlanıyor. Bu da doğal olarak ekranın üst kısımdan biraz daha küçülmesine neden oluyor. Yazılımsal olarak sağlanan bu çözümün diğer akıllı telefon üreticilerine de ilham verip vermeyeceğini ise önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.

https://twitter.com/NickBakradze/status/978194690431471616/photo/1