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Facebook'un Arama ve SMS verilerinize erişememesi için ne yapmalsınız?

Hemen hemen herkesin kullandığı Facebook'un Arama ve SMS verilerimize erişebildiği ortaya çıktı. Peki Facebook'un bize özel olan bu bilgilere erişmemesi için ne yapmalıyız? Cevabı haberimizde.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Şu aralar Facebook'un başı bir hayli dertte. 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin usulsüz kullanıldığı Cambridge Analytica skandalının sıcaklığı henüz devam ediyorken, bugün de Facebook Android versiyonunun, kullanıcı Arama geçmişi ve SMS kayıtlarını kaydettiği ortaya çıktı.
Facebook verilerinin bir kopyasını indiren kullanıcılar, yıllardır yaptıkları Arama ve SMS kayıtlarının Facebook tarafından kaydedildiğini görünce şok geçirdiler. İlgili haberi okumak isteyen ziyaretçilerimiz buraya tıklayarak ulaşabilir. Peki bize özel bu bilgilerimizi Facebook'un kaydedip etmediğini nasıl anlayabiliriz? İşte bu sorunun cevabını bulmak ve eğer kaydediliyorsa iptal etmek için yapmanız gerekenler.
Birinci adım: Android cep telefonunuzun Ayarlar kısmından Uygulamalar bölümüne girin.
Facebook'un Arama ve SMS verilerinize erişememesi için ne yapmalsınız?
İkinci adım: Uygulama listesinden Facebook'a tıklayın.
Facebook'un Arama ve SMS verilerinize erişememesi için ne yapmalsınız?
 
Üçüncü adım: Ekranı aşağı kaydırarak İzinler seçeneğine tıklayın.
Facebook'un Arama ve SMS verilerinize erişememesi için ne yapmalsınız?
 
Dördüncü adım: Karşınıza çıkan izinler bölümünde SMS ve Telefon seçeneklerini pasif durumda olduğundan emin olun. Eğer seçenekler aktif durumdaysa Facebook Arama ve SMS verilerinizi kaydediyor demektir. Derhal iki seçeneği de kapatarak Facebook'un kişisel verilerinizi kaydetmesini engelleyin.
Facebook'un Arama ve SMS verilerinize erişememesi için ne yapmalsınız?
Not: Bu işlemler Facebook'un Android uygulaması içindir. iOS uygulamasında bu tip bir veri izleme olmadığı belirtiliyor.

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sniper23 1 yıl en beğenilen
Bu uygulama izinlerinin sadece göz boyamak için orada olduğunu düşünen sadece ben miyim?
Elemanlar bir şey istedi mi zaten direk alıyorlar.
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Whippoorwill 1 yıl
Kullanmamak daha kesin bir çözüm. Tavsiye ederim.
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1 Avatar
PeTeRPaNN 1 yıl yhackup
Bekliyorum 😀
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yhackup 1 yıl PeTeRPaNN
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TetraYazilim 1 yıl
Android zaten google amcanın google amca zaten veri izlemede master yapmış, facebook almasa, google alır o almazsa apple alır hiçbiri almazsa microsoft alır.
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Paradise Lost 1 yıl
net sırayı yazayım, varsa bilmediğim varsa eklersiniz.
1: Facebook kullanmayın.
2: Whatsapp kullanmayın.
3: Instagram kullanmayın.
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netstat 1 yıl
xperia e4(kitkat 4.4) telefonumda bu izinler görünüyor ama değiştirilemiyor. bilgisi olan var mı?
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Mr. Jingles 1 yıl
Facebook'a telefon numarasını yazmak zaten baştan hata.
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capo di capi 1 yıl
Alnımız açık. Ne yaparsa yapsın korkum yok.
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yimmasabi 1 yıl
Sadece FB mu ? :D hahahahaha .. Alan aldı verileri, kapan kaçtı, parmak izinden yüz tanımına kadar herşeyi verion. İzin vermesen çalışmıyor uygulamalar. Ataşe uçan ateşböcekleri gibiyiz :D
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igetsky 1 yıl
Iste bu yuzden yillardir ios cuyuz
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tobepeople 1 yıl
Erişsin arkadaş ne olacak.. sanki cebinizdeki telefon bilgilerinizi saklıyor da adamlar istediği an istediği bilgiyi söker alırlar.
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mavizaman 1 yıl
kaldır dediğinizde zaten devredışı bırak diyor kene gibi yapıştırmışlar.
bunlar he ameriganın oyunları.
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