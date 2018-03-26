Facebook'un Arama ve SMS verilerinize erişememesi için ne yapmalsınız?

Şu aralar Facebook'un başı bir hayli dertte. 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin usulsüz kullanıldığı Cambridge Analytica skandalının sıcaklığı henüz devam ediyorken, bugün de Facebook Android versiyonunun, kullanıcı Arama geçmişi ve SMS kayıtlarını kaydettiği ortaya çıktı.

yıllardır yaptıkları Arama ve SMS kayıtlarının Facebook tarafından kaydedildiğini görünce şok geçirdiler. İlgili haberi okumak isteyen ziyaretçilerimiz buraya tıklayarak ulaşabilir. Peki bize özel bu bilgilerimizi Facebook'un kaydedip etmediğini nasıl anlayabiliriz? İşte bu sorunun cevabını bulmak ve eğer kaydediliyorsa iptal etmek için yapmanız gerekenler. Facebook verilerinin bir kopyasını indiren kullanıcılar,Facebook tarafından kaydedildiğini görünce şok geçirdiler. İlgili haberi okumak isteyen ziyaretçilerimizulaşabilir. Peki bize özel bu bilgilerimizi? İşte bu sorununveiçin yapmanız gerekenler.

Birinci adım: Android cep telefonunuzun Ayarlar kısmından Uygulamalar bölümüne girin.

İkinci adım: Uygulama listesinden Facebook'a tıklayın.

Üçüncü adım: Ekranı aşağı kaydırarak İzinler seçeneğine tıklayın.

Dördüncü adım: Karşınıza çıkan izinler bölümünde SMS ve Telefon seçeneklerini pasif durumda olduğundan emin olun. Eğer seçenekler aktif durumdaysa Facebook Arama ve SMS verilerinizi kaydediyor demektir. Derhal iki seçeneği de kapatarak Facebook'un kişisel verilerinizi kaydetmesini engelleyin.

Not: Bu işlemler Facebook'un Android uygulaması içindir. iOS uygulamasında bu tip bir veri izleme olmadığı belirtiliyor.