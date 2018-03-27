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İşte Huawei P20 serisinin özellikleri ve fiyatı

Huawei P20 Lite, P20 ve P20 Pro tanıtıldı. Fiyatından özelliklerine kadar tüm detaylarıyla P20 serisi haberimizde. İşte Huawei P20 ve Huawei P20 Pro özellikleri ve fiyatı:
1 yıl
31b
1
99
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Paris'te gerçekleştirdiği etkinlikte Huawei P20, P20 Pro ve P20 Lite telefonlarını tanıttı. P20 serisi ile çentikli tasarıma geçiş yapan Huawei, yeni telefonlarında üç arka kamera ile dikkat çekiyor.

Huawei P20 Pro özellikleri

Huawei P20 Pro, ailenin en güçlü modeli olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda Huawei P20 Pro, dünyanın ilk üç arka kameralı telefonu olma özelliği taşıyor.
Ailenin tepe modeli olan Huawei P20 Pro, 6.1 inç büyüklüğünde 1080x2240px (WQHD+) çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip. Gücünü Kirin 970 (4x 2.38GHz Cortex -A73 + 4x 1.8 GHz Cortex -A53) işlemcisinden alıyor. İşlemciye Mali-G72 MP12 grafik işlemcisi, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Hafıza, microSD kart ile 

Üç arka kamerası ile oldukça iddialı olan Huawei P20 Pro, 40 megapiksel RGB + 20 megapiksel monokrom + 8 megapiksel Telephotokamera dizilimine sahip.  Arka kamera 3x optik, 5x hibrit zoom yapabiliyor ve 720p çözünürlüğünde 960 kare ağır çekim video kaydedebiliyor.
Arka kamera, yapay zeka ile desteklenmiş. Yapay zeka desteği sayesinde ayarları didik didik etmeden otomatik çekim modunda sanatsal resimler çekilmesine imkan tanıyor. Akıllı telefonlarda yapay zeka desteğini uzun zamandır görüyorduk ancak Huawei, bu teknolojiyi kameraya entegre ederek kamera teknolojisini daha da ileriye taşımış.
Kamera test laboratuvarı DxOMark, Huawei P20 Pro'nun test sonucunu açıkladı. Telefon 109 puan alarak, akıllı telefonlar arasında birinci sıraya yerleşmeyi başardı. Fotoğraf testlerinden tam 114 puan almayı başardı. Huawei P20 Pro'nun en yakın rakibi ise 99 puan ile Galaxy S9+.
Telefona 4000 mAh büyüklüğünde büyük bir pil güç veriyor. Bu pil sahip olduğu hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakikada yüzde 58'lik bölümünü doldurabiliyor. Telefonu kablosuz olarak da şarj edebilmek mümkün. 
Telefonun ön kamerası ise 24 megapiksel çözünürlüğünde. Ön kamera ile arkası bulanık fotoğraflar çekilebiliyor. Güvenlik için ön yüzde parmak izi okuyucu ve yazılımsal yüz tanıma sistemi bulunuyor.
Android 8.1 işletim sistemi ve EMUI 8.1 arayüzü ile gelen Huawei P20 Pro, 899 Euro fiyat etiketine sahip olacak. 

Huawei P20 özellikleri

İşte Huawei P20 serisinin özellikleri ve fiyatı
Huawei P20, ailenin ortanca üyesi olma özelliği taşıyor. Huawei P20 Pro'nun en çok ses getiren özelliği olan üç arka kamera dizilimi ne yazık ki bu telefonda bulunmuyor.
Huawei P20, 5.8 inç boyutunda 1080x2280 (WQHD+) çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip. Huawei P20, abisinde de olduğu gibi Kirin 970 platformundan gücünü alıyor. RAM boyutunda farklılığa gidilmiş ve 4 GB RAM tercihinde bulunulmuş. İşlemciye Mali-G72 MP12 grafik işlemcisi, 4 GB RAM ve 64 dahili depolama alanı eşlik ediyor. RAM ve dahili depolama boyutu bakımından Huawei P20 Pro'nun gerisinde kalıyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Mix 2S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"
Pro modelinin aksine üç arka kamera yerine iki arka kameraya sahip Huawei P20'de 12 megapiksel RGB + 20 megapiksel monokrom kameraya yer veriliyor. Ön kamerada herhangi bir farklılık yok, 24 megapiksel kamera bu telefonda da karşımıza çıkıyor. Kamera, 720p çözünürlüğünde 960 kare ağır çekim video kaydedebiliyor.
EMUI 8.1 arayüzü giydirilmiş Android 8.1 işletim sistemine yer verildiğini gördüğümüz Huawei P20'nin 649 Euro fiyat etiketi ile raflarda yer alacak.
 

https://twitter.com/rquandt/status/977863798810992642?s=12 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
emmare 1 yıl en beğenilen
max 2000 tl olmasi gereken telefonlar 6000 tl...rezalet bir durum...
1 Yanıt Yanıtla +56
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SkyTech74 1 yıl
Satürn görünce bir hoş oldum. Zamanında iyi fiyata ürün satıyorlardı.. Hiç değilse bu kan emici Bimeksten falan iyiydi..
Bu arada adamlar 699 liraya alıyorlar.. 699 lira ya. Çok garip geliyor..
Satürn görünce bir hoş oldum. Zamanında iyi fiyata ürün satıyorlardı.. Hiç değilse bu kan emici Bimeksten falan iyiydi..Bu arada adamlar 699 liraya alıyor...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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DODANLI 1 yıl
Dolar da kurtarmamış Euro
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3 Avatar Avatar Avatar
Türkbey 1 yıl esenler otogarı alt katı
Hocam son olarak ben beyazdan vazgeçmiyorum normalde gümüş renk yani, ama şimdi gümüş renk yok ve mecburen siyah alacağım siyah renk nasıl duruyor rahatsız edici bir yanı var mı
1 Yanıt Yanıtla
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esenler otogarı alt katı 1 yıl Türkbey
Türkbey
Hocam son olarak ben beyazdan vazgeçmiyorum normalde gümüş renk yani, ama şimdi gümüş renk yok ve mecburen siyah alacağım siyah renk nasıl duruyor rahatsız edici bir yanı var mı

Ben de beyaz iPhone'dan geçtim siyah P20'ye. Gözüme daha hoş görünüyor, hiç rahatsız etmiyor.
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Türkbey 1 yıl esenler otogarı alt katı
Tşk ederim hocam 👍
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ogzhnakcy90 1 yıl
Ne zaman bu fiyatları görsem malum şahsın ve oy verenlerinin kulaklarını epeyce çınlatıyorum
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BlackberryBB 1 yıl
Teşekkür ederim düz P20 aldınız sanırım ekran boyutu yeterli mi sizce 5.5 ınç P10 Plus'dan sonra nasıl gelir acaba :)
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camellight 1 yıl
Euronun bu haliyle Telefonlara 6000 tl verince bize özel “yüz tanıma” yerine “kıç tanıma” özelliği getirmeliler.
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Saint Ralph 1 yıl
Dolar 10 TL.
Euro 20 TL.
Benzin 15 TL.
Emekli maaşı 500 TL.
Asgari ücret 750 TL olunca.
İşte o zaman gör bizi avrupa, gör bizi asya.
Titreyin Osmanlı diriliyor.
2023 yılında ortaya çıkacak uçak gemileriniz, savaş uçaklarımız, tanklarımız, görünmez askerlerimiz, uzay gemilerimiz dünyayı dize getireceğiz.
Asıl büyük olay ise herkesden saklı gerçekleşen Europa'ya kurduğumuz uzay üssü.
2023 ülkemizin 100. Yılında evren önümüzde dize gelecek.
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kucukyenici 1 yıl
Euro: 5 TL.
Dolar: 4 TL. bandında.
Seyredin, yutkunun ve geçin... :-)
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kucukyenici 1 yıl
Euro: 5 TL.
Dolar: 4 TL. bandında.
Yutkunun, seyredin ve geçin... :-)
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foreveriphone 1 yıl
Parmak izi okuyucunun ön yüzde olması muhteşem olmuş tam aradığım gibi arkada olanlardan iğreniyorum resmen.3 kamera fantastik bir deneyim olacak.İşlemci ve gpu zaten 3 yıl arkana baktırmaz.Ekran muazzam tek sorun fiyat.Huawei marka olarak bir ? Samsung değil hala.
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esenler otogarı alt katı 1 yıl
Az önce aldim Huawei p20 siyah.
Eve gidince foto atarim.
Ilk izlenimim telefonun ekranindaki notch iphonex’deki gibi degil. Cok kucuk ve hic siritmiyor.
Yurtdisinda cok gezdigim icin iyi fotograf cekmesi de benim icin balli kaymak olacak

Bazen canon’u yanima almam bile.
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Türkbey 1 yıl esenler otogarı alt katı
hocam p10 da olduğu gibi parmak izi olan yere tıklayınca geri gelme ayarı var değil mi bir zahmet ayarlardan kontrol ede bilir misiniz...
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BlackberryBB 1 yıl esenler otogarı alt katı
Beklıyoruz hocam , hayırlı olsun. Boyut karşılaştırması ıcın baska bır cıhazla fotograf koyabılırmısınız P20 Pro cok pahalı olursa duz P20 almayı düşünüyorum P10 Plus 'dan gecerek ufak olur mu dıye endıselerım var :)
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