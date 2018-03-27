İşte Huawei P20 serisinin özellikleri ve fiyatı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Paris'te gerçekleştirdiği etkinlikte Huawei P20, P20 Pro ve P20 Lite telefonlarını tanıttı. P20 serisi ile çentikli tasarıma geçiş yapan Huawei, yeni telefonlarında üç arka kamera ile dikkat çekiyor.

Huawei P20 Pro özellikleri

Huawei P20 Pro, ailenin en güçlü modeli olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda Huawei P20 Pro, dünyanın ilk üç arka kameralı telefonu olma özelliği taşıyor.

Ailenin tepe modeli olan Huawei P20 Pro, 6.1 inç büyüklüğünde 1080x2240px (WQHD+) çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip. Gücünü Kirin 970 (4x 2.38GHz Cortex -A73 + 4x 1.8 GHz Cortex -A53) işlemcisinden alıyor. İşlemciye Mali-G72 MP12 grafik işlemcisi, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Hafıza, microSD kart ile



Üç arka kamerası ile oldukça iddialı olan Huawei P20 Pro, 40 megapiksel RGB + 20 megapiksel monokrom + 8 megapiksel Telephotokamera dizilimine sahip. Arka kamera 3x optik, 5x hibrit zoom yapabiliyor ve 720p çözünürlüğünde 960 kare ağır çekim video kaydedebiliyor.

Arka kamera, yapay zeka ile desteklenmiş. Yapay zeka desteği sayesinde ayarları didik didik etmeden otomatik çekim modunda sanatsal resimler çekilmesine imkan tanıyor. Akıllı telefonlarda yapay zeka desteğini uzun zamandır görüyorduk ancak Huawei, bu teknolojiyi kameraya entegre ederek kamera teknolojisini daha da ileriye taşımış.

Kamera test laboratuvarı DxOMark, Huawei P20 Pro'nun test sonucunu açıkladı. Telefon 109 puan alarak, akıllı telefonlar arasında birinci sıraya yerleşmeyi başardı. Fotoğraf testlerinden tam 114 puan almayı başardı. Huawei P20 Pro'nun en yakın rakibi ise 99 puan ile Galaxy S9+.

Telefona 4000 mAh büyüklüğünde büyük bir pil güç veriyor. Bu pil sahip olduğu hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakikada yüzde 58'lik bölümünü doldurabiliyor. Telefonu kablosuz olarak da şarj edebilmek mümkün.

Telefonun ön kamerası ise 24 megapiksel çözünürlüğünde. Ön kamera ile arkası bulanık fotoğraflar çekilebiliyor. Güvenlik için ön yüzde parmak izi okuyucu ve yazılımsal yüz tanıma sistemi bulunuyor.

Android 8.1 işletim sistemi ve EMUI 8.1 arayüzü ile gelen Huawei P20 Pro, 899 Euro fiyat etiketine sahip olacak.

Huawei P20 özellikleri

Huawei P20, ailenin ortanca üyesi olma özelliği taşıyor. Huawei P20 Pro'nun en çok ses getiren özelliği olan üç arka kamera dizilimi ne yazık ki bu telefonda bulunmuyor.

Huawei P20, 5.8 inç boyutunda 1080x2280 (WQHD+) çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip. Huawei P20, abisinde de olduğu gibi Kirin 970 platformundan gücünü alıyor. RAM boyutunda farklılığa gidilmiş ve 4 GB RAM tercihinde bulunulmuş. İşlemciye Mali-G72 MP12 grafik işlemcisi, 4 GB RAM ve 64 dahili depolama alanı eşlik ediyor. RAM ve dahili depolama boyutu bakımından Huawei P20 Pro'nun gerisinde kalıyor.



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Pro modelinin aksine üç arka kamera yerine iki arka kameraya sahip Huawei P20'de 12 megapiksel RGB + 20 megapiksel monokrom kameraya yer veriliyor. Ön kamerada herhangi bir farklılık yok, 24 megapiksel kamera bu telefonda da karşımıza çıkıyor. Kamera, 720p çözünürlüğünde 960 kare ağır çekim video kaydedebiliyor. Pro modelinin aksine üç arka kamera yerinesahip Huawei P20'de 12 megapiksel RGB + 20 megapiksel monokrom kameraya yer veriliyor. Ön kamerada herhangi bir farklılık yok, 24 megapiksel kamera bu telefonda da karşımıza çıkıyor. Kamera, 720p çözünürlüğünde 960 kare ağır çekim video kaydedebiliyor.

EMUI 8.1 arayüzü giydirilmiş Android 8.1 işletim sistemine yer verildiğini gördüğümüz Huawei P20'nin 649 Euro fiyat etiketi ile raflarda yer alacak.



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