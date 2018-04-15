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Huawei P20 serisi için satış hedefi 20 milyon

Huawei yeni amiral gemisi serisi P20 için 20 milyon satış hedefi belirledi. Bu hedefe 8 ayda ulaşılması bekleniyor. Firma yeni amiral gemisi serisinden oldukça emin.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Önemli yeniliklerle akıllı telefon pazarına sunulan Huawei P20 serisinden beklentiler oldukça yüksek. Firma üç telefondan oluşan yeni serinin 20 milyon satış rakamını geçmesini bekliyor.

Beklentiler yüksek

Firmanın patronu Yu Chengdong, yeni serilerine çok güvendiklerini ve 2018 yılı bitmeden 20 milyon satış rakamına ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Yu ülkesinde rakiplerinin 10 katı daha fazla Ar-Ge harcaması yaptıklarını ve bunun karşılığını almak istediklerini dile getirdi.

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Geçtiğimiz ay sahneye çıkan Huawei P20 serisi artık alışık olduğumuz Leica teknolojisini çok daha ileriye taşıyor. Huawei P20 modelinde çift Leica kamera daha fazla yetenek kazanırken P20 Plus modelinde ise sektörün ilk 3 kameralı kombinasyonuna şahit olduk. 3x optik yakınlaştırma yapabilen kombinasyon rakiplerine göre büyük farklılık yaratıyor. Ayrıca Kirin 970 ile yapay zeka teknolojisi de kameralara destek veriyor.

Huawei P20 Lite ise orijinal serinin biraz kırpılmış bir versiyonu. Kirin 659 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, çift arka kamera gibi özelliklere sahip olan telefon ülkemizde 2300TL civarı bir fiyattan satılıyor. Asıl amiral gemileri ise henüz giriş yapmadı.

 

https://www.gizmochina.com/2018/04/14/huawei-p20-sales-expected-to-exceed-20-million-units-in-2018/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Johan Elmander 1 yıl en beğenilen
O 10 kat argeyi neye harcamışlar acaba? Çentiğe mi?
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emmare 1 yıl
fiyat haric bence eleştiriler abarti gibi..zira fiyat olayi da tüm marka ve modeller için memlekette abarti... şu da bir gercek ki her türlü elestirinin temelini fiyat olusturuyor gerçi...begeni olayı kişisel olmakla birlikte görüntü ve kağıt üstünde ki verilerle eleştiri yapmak bence haksızca,en gerçekçi eleştiriler kullanici deneyimi sonunda ortaya cikar...
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Türkbey 1 yıl
Konuya şöyle bir bakayım dedim de iPhone ve samsamcılar dolmuş galiba. Hep eleştiri hep eleştiri ben iPhone kullanırken de telefonun bir numarası Huawei olacak diye iddia ediyordum ve buna da çok değil en fazla 4-5 sene yeterli olacak. Yıllarca İPhone'a sırf ios için para verdik ama ios 11 ile iyice saçmaladı Apple ve geleceğin yıldızı Huawei.
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LittleMonster 1 yıl Türkbey
Huawei'ın karşısında ABD hükümeti var. Çok zor bence
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kymelria 1 yıl
4000 civarında çıkarsa 3 tane ben alırım
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aycibin 1 yıl
telefon iyi güzel de 2 eksisi var
1) fiyat s9 serisine fazla yakın
2) boyutları itibariyle mate10 sınıfında çıkmış.P serisi ufak olan seriydi hani
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Redunay 1 yıl
Huawei yanlış ata oynadı, iphone x satmıyor.
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izmirliyim_89 1 yıl
P20 pro yu 4000 lira ile çıkar da alalım
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HayNur 1 yıl
Huawei kardeş kusura bakmada yarrrr**** yaparsın sen bu hedefi. Telefonların güzel, hatta ben de mate 10 lite almayı düşünüyorum ama çok uzak bu hedef sana.
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gizanagi 1 yıl
Kimin 10 katı harcamışlar? Rakiplerinin hepsi eşit harcamış da kendileri 10 katı harcamış sanki. En küçük rakibinin ar-ge harcaması üzerinden mi hesap yapmışlar? Tamam, telefonlar güzel ama 1 tane fazla kamera koydu diye mi 10 kat fazla arge yapmış oluyor? O işi kamera eklemeden yapman lazımdı bu lafı sarf edeceksen.
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TearsForFears 1 yıl
"Huawei P20 Lite ise orijinal serinin biraz kırpılmış bir versiyonu" Biraz mı?
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blank42 1 yıl
P20
P20 Lite
P20 Pro
P20 Mini
P20 Lite 2018
derken yakalar :)
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