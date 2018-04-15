Huawei P20 serisi için satış hedefi 20 milyon

Önemli yeniliklerle akıllı telefon pazarına sunulan Huawei P20 serisinden beklentiler oldukça yüksek. Firma üç telefondan oluşan yeni serinin 20 milyon satış rakamını geçmesini bekliyor.

Beklentiler yüksek

Firmanın patronu Yu Chengdong, yeni serilerine çok güvendiklerini ve 2018 yılı bitmeden 20 milyon satış rakamına ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Yu ülkesinde rakiplerinin 10 katı daha fazla Ar-Ge harcaması yaptıklarını ve bunun karşılığını almak istediklerini dile getirdi.

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Geçtiğimiz ay sahneye çıkan Huawei P20 serisi artık alışık olduğumuz Leica teknolojisini çok daha ileriye taşıyor. Huawei P20 modelinde çift Leica kamera daha fazla yetenek kazanırken P20 Plus modelinde ise sektörün ilk 3 kameralı kombinasyonuna şahit olduk. 3x optik yakınlaştırma yapabilen kombinasyon rakiplerine göre büyük farklılık yaratıyor. Ayrıca Kirin 970 ile yapay zeka teknolojisi de kameralara destek veriyor.

Huawei P20 Lite ise orijinal serinin biraz kırpılmış bir versiyonu. Kirin 659 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, çift arka kamera gibi özelliklere sahip olan telefon ülkemizde 2300TL civarı bir fiyattan satılıyor. Asıl amiral gemileri ise henüz giriş yapmadı.