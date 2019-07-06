Huawei P20 ve P20 Pro için EMUI 9.1 güncellemesi yayınlandı

Huawei daha önce Mate 20 serisi için yayınladığı EMUI 9.1 güncellemesini şimdi de P20 ve P20 Pro modellerine dağıtmaya başladı. Güncelleme şu an birçok ülkede mevcut ve önümüzdeki haftalarda daha fazla bölgeye yayılmış olacak.

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EMUI 9.1'in beraberinde getirdiği özelliklerden bazıları şunlar:

Tek dokunuşla müzik videoları

Belirli kişiler için video zil sesleri

Pürüzsüz ve hızlı oyun deneyimi için GPU Turbo 3.0

Gelişmiş sistem performansı ve kararlılığı için EROFS teknolojisinin eklenmesi

Geliştirilmiş genel kullanıcı deneyimi

Temmuz ayı için Android güvenlik yaması

Güncelleme cihazınıza ulaştığında bir bildirim alacaksınız. Elle kontrol etmek isterseniz Ayarlar > Sistem > Yazılım Güncellemesi menüsünden veya HiCare uygulaması aracılığı ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

https://www.huaweicentral.com/breaking-emui-9-1-rolling-out-for-huawei-p20-and-p20-pro/