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Huawei P20 ve P20 Pro için EMUI 9.1 güncellemesi yayınlandı

Çinli teknoloji devi Huawei geçtiğimiz haftalarda Mate 20 serisi için EMUI 9.1 güncellemesini yayınlamıştı. Şirket şimdi de güncellemeyi Huawei P20 ve P20 Pro modellerine dağıtmaya başladı.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
13,4b
8
8
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei daha önce Mate 20 serisi için yayınladığı EMUI 9.1 güncellemesini şimdi de P20 ve P20 Pro modellerine dağıtmaya başladı. Güncelleme şu an birçok ülkede mevcut ve önümüzdeki haftalarda daha fazla bölgeye yayılmış olacak.
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EMUI 9.1'in beraberinde getirdiği özelliklerden bazıları şunlar:
  • Tek dokunuşla müzik videoları
  • Belirli kişiler için video zil sesleri
  • Pürüzsüz ve hızlı oyun deneyimi için GPU Turbo 3.0
  • Gelişmiş sistem performansı ve kararlılığı için EROFS teknolojisinin eklenmesi
  • Geliştirilmiş genel kullanıcı deneyimi
  • Temmuz ayı için Android güvenlik yaması
Güncelleme cihazınıza ulaştığında bir bildirim alacaksınız. Elle kontrol etmek isterseniz Ayarlar > Sistem > Yazılım Güncellemesi menüsünden veya HiCare uygulaması aracılığı ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

https://www.huaweicentral.com/breaking-emui-9-1-rolling-out-for-huawei-p20-and-p20-pro/ Yorum Yaz
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scorpion20 14 sa.
otomatik almıyor mu güncellemeyi?
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exo_emre 15 sa.
P20 Pro 9.1'e güncelleyen arkadaşlar varsa, always on display ekranında whatsapp, instagram vb. 3. parti uygulamaların bildirimleri görünmeye başladı mı, bilgi verebilirler mi..?
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BlackberryBB 13 sa. exo_emre
Başlayacak Emui 9.1 ile gelıyor merak etmeyın
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Glorfindel1907 18 sa.
EMUI arayüzü çok iyi değilmi, Sevmeyen çok kişi var ama ne takılma var nede donma malum markalar gibi

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scorpion20 1 gün
diğer modellere de lazım
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minur 1 gün
mate 20 pro var ama güncelleme vs yok
edit; güncelleme yapılmıştır.4gb güncelleme ama pek fark yok.
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TncyKrmn 16 sa. minur
aynen , bende de güncelleme henüz gelmedi.
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