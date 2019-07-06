Huawei P20 ve P20 Pro için EMUI 9.1 güncellemesi yayınlandı

Haber Editörü
Huawei daha önce Mate 20 serisi için yayınladığı EMUI 9.1 güncellemesini şimdi de P20 ve P20 Pro modellerine dağıtmaya başladı. Güncelleme şu an birçok ülkede mevcut ve önümüzdeki haftalarda daha fazla bölgeye yayılmış olacak.Ayrıca Bkz. "Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab A 8.0 (2019) resmen duyuruldu"
EMUI 9.1'in beraberinde getirdiği özelliklerden bazıları şunlar:
- Tek dokunuşla müzik videoları
- Belirli kişiler için video zil sesleri
- Pürüzsüz ve hızlı oyun deneyimi için GPU Turbo 3.0
- Gelişmiş sistem performansı ve kararlılığı için EROFS teknolojisinin eklenmesi
- Geliştirilmiş genel kullanıcı deneyimi
- Temmuz ayı için Android güvenlik yaması
Güncelleme cihazınıza ulaştığında bir bildirim alacaksınız. Elle kontrol etmek isterseniz Ayarlar > Sistem > Yazılım Güncellemesi menüsünden veya HiCare uygulaması aracılığı ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
https://www.huaweicentral.com/breaking-emui-9-1-rolling-out-for-huawei-p20-and-p20-pro/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
edit; güncelleme yapılmıştır.4gb güncelleme ama pek fark yok.