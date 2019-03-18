Huawei P30 Pro ekranı Samsung’dan

Küçük boyutlu ve kavisli OLED ekran üretimi konusunda sektör lideri olan Samsung haliyle rakiplerinin de ilk tercihi oluyor. Başta Apple olmak üzere pek çok üreticiye OLED ekran tedarik eden firmanın son müşterisi Huawei P30 Pro oldu.

Samsung farkı

Sektörden gelen bilgilere göre Huawei P30 Pro amiral gemisinin kavisli OLED ekranı Samsung tarafından tedarik edilecek. Samsung’un kaliteli ve büyük oranlarda kavisli AMOLED ekran üretimi yapması ilk tercih nedeni oldu.

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Huawei normalde Çinli BOE ve LG firmalarından da OLED ekran tedariği yapmaktaydı. Düz AMOLED ekrana sahip Huawei P30 modelinin bu firmalardan tedarik yapacağı tahmin ediliyor. Samsung AMOLED üretimi P30 Pro modeline özgü olacak.

Huawei P30 özellikleri

6.1 inçlik AMOLED ekranda 2340x1080 piksel çözünürlük sunacak olan Huawei P30, su damlası çentiği ve ince alt çerçeve sayesinde çok daha etkileyici bir ekran-kasa oranına sahip olmuş. Parmak izi okuyucu ise ekrana entegre durumda.

Kirin 980 yonga setinden gücünü alacak olan model 3 arka kamera barındırıyor. Bunlardan birisinin 40MP çözünürlüğünde olduğu ifade ediliyor. Diğer geniş açı ve üçüncüsü de telefoto sensör olacak. Kombinasyonun 5x kayıpsız yakınlaştırma yapabileceği tahmin ediliyor. Telefon 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi sunacak.

Batarya tarafında 3500mAh kapasite tahminleri yapılıyor. 40W gücündeki Huawei SuperCharge desteği de unutulmamış.

Tam Boyutta Gör

Huawei P30 Pro özellikleri

Huawei P30 Pro ekran boyutunu 6.3 inçe yükseltiyor. Çözünürlük yine 2340x1080 piksel iken aynı su damlası çentik tasarımını görüyoruz. Bununla birlikte kavisli ekran çerçevesiz tasarım hissiyatını arttırıyor. Bunun etkisiyle olsa gerek alt çerçeve biraz kalın tutulmuş. Küçülen çentik gelişmiş yüz tanıma sistemini tercih dışı bırakmış gibi görünüyor.

Huawei P30 Pro kamera tarafında da farklılaşıyor. Görseller pek çok farklı sensörün bir araya getirildiğini gösteriyor. Tahminler 48MP çözünürlüğündeki ana kameranın altında geniş açı sensörünün olduğu yönünde.

Yan tarafta ise LED flaşın hemen altında bir lazer odaklama modülü bulunuyor. Onun da altında ise daha gelişmiş derinlik verileri toplayabilen 3D ToF sensör mevcut. Bu sayede zengin gerçeklik uygulamaları başta olmak üzere daha gelişmiş projeler görebileceğiz. En altta ise bu modele özgü 10x optik yakınlaştırma sensörü yer alıyor.

Periskop yapısında iki sensör olduğu için aslında telefonun toplam 5 sensöre ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz. Kamera kombinasyonları yine Leica dokunuşları ile desteklenmiş.

Telefonun 4000-4200mAh arasında bir kapasite sunacağı tahmin ediliyor. Yine 40W hızlı şarj desteği var. 55W şarj desteği ise şimdilik Mate X katlanabilir akıllı telefona özgü kalacak.