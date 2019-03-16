Haftaya A101 marketlerde ilk kez Honor 8A var, BİM marketlere akıllı baskül geliyor

Özellikle orta ve giriş seviyesi akıllı telefonların ilk kez BİM ve A101 marketlerde lanse edildiğine sıkça şahit olmaya başladık. Honor 8X modelini ilk kez Türkiye’e getiren A101 marketlerde şimdi de Honor 8A modelini getiriyor.

21 Mart A101 aktüel ürünler

21 Mart A101 aktüel ürünler arasında Honor 8A dikkat çekiyor. Huawei’nin giriş seviyesi modeli Honor 8A ilk kez A101 marketler ile ülkemize giriş yapmış olacak.

6.088 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğe sahip olan ekranda su damlası çentik tasarımı kullanılıyor. Yonga seti ise 8 çekirdekli MediaTek Helio P35. 12nm üretim sürecine sahip bu verimli yonga seti Power VR 8 serisi grafik birimi ve yapay zekâ desteği ile geliyor.

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3GB LPDDR3 RAM yanında 32GB depolama kapasitesi sunan modelin arka kamerası 13MP çözünürlüğünde iken ön kamerası da 8MP çözünürlüğünde. 3020mAh kapasiteli batarya ise bir günü çıkaramayabilir. Parmak izi okuyucusu olan Honor 8A için 1299TL fiyat etiketi belirlenmiş.

Bunun yanında LED aydınlatmalı Piranha oyuncu klavyesi 30TL, 2400 DPI hassasiyete sahip Piranha oyuncu faresi 30TL ve 40mm sürücülere sahip Piranha oyuncu kulaklığı da 50TL fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Ayrıca Çin menşeli AirPods benzeri Piranha kablosuz kulaklık da 60TL fiyat etiketine sahip.

22 Mart BİM aktüel ürünler

22 Mart BİM aktüel ürünler arasında PoloSmart marka akıllı baskül dikkat çekiyor. Bluetooth ile akıllı telefonlara bağlanan baskül böylece ağırlık, kemik, kas ve yağ yüzdesi ölçümlerini istatistik olarak sunabiliyor. Fiyatı 80TL olarak belirlenmiş.