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Haftaya A101 marketlerde ilk kez Honor 8A var, BİM marketlere akıllı baskül geliyor

21 Mart A101 aktüel ürünleri arasında ilk kez Honor 8A akıllı telefon modeli yer alacak. 22 Mart BİM aktüel ürünleri arasında ise PoloSmart akıllı baskül yer alıyor.
2 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Özellikle orta ve giriş seviyesi akıllı telefonların ilk kez BİM ve A101 marketlerde lanse edildiğine sıkça şahit olmaya başladık. Honor 8X modelini ilk kez Türkiye’e getiren A101 marketlerde şimdi de Honor 8A modelini getiriyor.

 

Haftaya A101 marketlerde ilk kez Honor 8A var, BİM marketlere akıllı baskül geliyor

21 Mart A101 aktüel ürünler

21 Mart A101 aktüel ürünler arasında Honor 8A dikkat çekiyor. Huawei’nin giriş seviyesi modeli Honor 8A ilk kez A101 marketler ile ülkemize giriş yapmış olacak.

6.088 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğe sahip olan ekranda su damlası çentik tasarımı kullanılıyor. Yonga seti ise 8 çekirdekli MediaTek Helio P35. 12nm üretim sürecine sahip bu verimli yonga seti Power VR 8 serisi grafik birimi ve yapay zekâ desteği ile geliyor.

Ayrıca Bkz. "Yerli yapım Moof zorlayıcı mekanikleriyle ilgi görüyor"

3GB LPDDR3 RAM yanında 32GB depolama kapasitesi sunan modelin arka kamerası 13MP çözünürlüğünde iken ön kamerası da 8MP çözünürlüğünde. 3020mAh kapasiteli batarya ise bir günü çıkaramayabilir. Parmak izi okuyucusu olan Honor 8A için 1299TL fiyat etiketi belirlenmiş.

Bunun yanında LED aydınlatmalı Piranha oyuncu klavyesi 30TL, 2400 DPI hassasiyete sahip Piranha oyuncu faresi 30TL ve 40mm sürücülere sahip Piranha oyuncu kulaklığı da 50TL fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Ayrıca Çin menşeli AirPods benzeri Piranha kablosuz kulaklık da 60TL fiyat etiketine sahip.

22 Mart BİM aktüel ürünler

22 Mart BİM aktüel ürünler arasında PoloSmart marka akıllı baskül dikkat çekiyor. Bluetooth ile akıllı telefonlara bağlanan baskül böylece ağırlık, kemik, kas ve yağ yüzdesi ölçümlerini istatistik olarak sunabiliyor. Fiyatı 80TL olarak belirlenmiş.

 

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12 Angry Men 2 ay en beğenilen
Haftalık Bim ve A101 reklamı.
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The.Mafia 2 ay
Herkes BİM’e hücum eder artık
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dostum kertenkele 2 ay
21 martta a101 e karnı yarık tenceresi ve benzinli ağaç motoru da geliyor biri kranit diğeri mühendislik ürünü bunlar teknoloji değilmi önceden granit tencere mi vardı bunları neden paylaşmıyorsun
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c.ozan 2 ay
akıllı basküller işe yarıyor mu acaba arkadaşlar kullnanan var mı?
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DH Misafiri 2 ay
ürün özelliklerinde yazmıyor, 101'de var yazıyor.
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Hakimutata Insane 2 ay
Haftaya gene bimde çöpler var.
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tahir40 2 ay
Merhaba, bu piranha 9945 bluettoh kulaklığı PCde kullanamıyor muyuz? Bluetooth üzerinden film vs izlerken?
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T Square 2 ay tahir40
tahir40
Merhaba, bu piranha 9945 bluettoh kulaklığı PCde kullanamıyor muyuz? Bluetooth üzerinden film vs izlerken?

Kullanabilirsin
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wozniak 2 ay
Parmak izi okuyucu var yazıyor görselde.
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Askaparta 2 ay
Şok'u da bekliyoruz.
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12 Angry Men 2 ay en beğenilen
Haftalık Bim ve A101 reklamı.
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