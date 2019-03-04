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Huawei P30 Pro'nun kılıfları kendisinden önce Türkiye'ye geldi

Huawei’nin Mart ayı sonuna doğru tanıtacağı yeni P30 serisi hakkında pek çok sızıntı ortaya çıktı ama cihazlar hala resmiyet kazanmadı. Buna rağmen kılıfları ülkemizde satılmaya başlamış.
2 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei P30 Pro'nun kılıfları kendisinden önce Türkiye'ye geldi
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Huawei P30 ve P30 Pro modellerinin Mart ayının sonunda tanıtılması bekleniyor. Haliyle elimizdeki bilgiler de sızıntılardan öteye gitmiyor. Ancak bugün ilginç bir durum yaşandı. P30 serisi henüz resmiyet kazanmamışken Spigen firması cihazların kılıflarını ülkemizde satmaya başlamış bile.
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Farklı kılıf çeşitleri

Spigen tarafından hazırlanan bu kılıflar daha öncesinde cihazın tasarımını ortaya çıkarmıştı. Türkiye'de şimdiden satılmasının ise oldukça ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için iki farklı kılıf modeli gözüküyor. Kılıflardan şeffaf olanı Liquid Crystal, zırhlı yapıda olanı Rugged Armor olarak adlandırılmış. Fiyatları 40 ile 50 TL arasında değişen kılıfları Spigen Türkiye’nin resmi sitesinden veya Hepsiburada üzerinden satın alabiliyorsunuz.

Huawei P30 Pro'nun kılıfları kendisinden önce Türkiye'ye geldi
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P30 Pro için Spigen La Manon Calin isimli özel bir kılıf da getirilmiş. Bu kılıf diğerlerinden farklı olarak 199 TL fiyat etiketine sahip. Tüm P30 Pro kılıflarına bu bağlantıdan, P30 kılıflarına ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Sitede P30 Lite için de bölüm açılmasına rağmen henüz o tarafta bir kılıf modeli gözükmüyor. Bunun yerine çok yakında ibaresi ile karşılaşıyorsunuz.
Huawei P30 Pro'nun kılıfları kendisinden önce Türkiye'ye geldi
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Kılıf görsellerinden de görebileceğiniz üzere Huawei P30 serisi U şeklinde ön kamera çentiği ile gelecek. P30 Pro arka tarafında 4 kameralı pakete sahipken P30 ise üç arka kameraya sahip. Telefonların bilinen diğer özellikleri Kirin 985 yonga seti, 6 inç civarında ekran boyutu ve 6 GB / 8 GB RAM seçenekleri olarak sıralanabiliyor. Detaylı bilgileri Mart ayı sonunda gerçekleşecek olan etkinlik ile birlikte öğreneceğiz.


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MrKattchup 2 ay en beğenilen
Böyle az olmuş, kameraları böyle boydan boya koyun siz de rahatlayın biz de rahatlayalım.
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scorpion20 2 ay
önden yer kapmış işte
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intel7mix 2 ay
Farklı firma olduğu için olabilir mi editör bey.
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r.yilmaz4545 2 ay
Artık kılıflara sim kart taksak güzel olur telefonlara para yetmiyor. Acaba böyle bir şey olsa Ayfoncular apple kılıfları kasma yapmıyor satarken değeri düşmüyor diye :D neyse
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senpaituyun 2 ay
iPhone çektikten sonra
damla çentik Çin malı ucuz alt segment miş gibi geliyor gözüme
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sinanx 2 ay
Tek kameralı Pixel 3 hala hepsini tokatlıyor.
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tugares 2 ay
Telefonu alır almaz kılıftı, jelatindi uğraşmayalım diye ince düşünmüş firma. Yalnız telefonun kendisini almakla uğraşacak para yok, incelikler o alanda yapılsa daha iyi olur firma için 😒
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SpesifikBrush 2 ay
Şu ekran çerçevelerini iPhone gibi neden yapmıyorlar ya? Apple LCD ekranlı XR'da bile eşit tutuyor alt ve yan çerçeveleri. Tamam biraz kalın oluyor ama bence daha güzel. Şu ana kadar hiçbir firma yapmadı. Patenti falan mı var Apple'ın bu konuda?
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interwap 2 ay
Bu ay kılıf alalım. Önümüzdeki ay ekran koruyucu, sonrasında adaptör. Bir sonraki ay USB kablo. Sonra sıra kameraya gelecek ve ekrana. Çünkü biz bunlara gelene kadar ikinci el ve çıkma parçalar bu düzeylere gelecek. Sonrasında batarya ve anakart....
Fiyatlar ve dolar kuru bu yöne ilerliyor.
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MrKattchup 2 ay en beğenilen
Böyle az olmuş, kameraları böyle boydan boya koyun siz de rahatlayın biz de rahatlayalım.
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