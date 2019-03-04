Huawei P30 Pro'nun kılıfları kendisinden önce Türkiye'ye geldi

Huawei P30 ve P30 Pro modellerinin Mart ayının sonunda tanıtılması bekleniyor. Haliyle elimizdeki bilgiler de sızıntılardan öteye gitmiyor. Ancak bugün ilginç bir durum yaşandı. P30 serisi henüz resmiyet kazanmamışken Spigen firması cihazların kılıflarını ülkemizde satmaya başlamış bile.

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Farklı kılıf çeşitleri

Spigen tarafından hazırlanan bu kılıflar daha öncesinde cihazın tasarımını ortaya çıkarmıştı. Türkiye'de şimdiden satılmasının ise oldukça ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için iki farklı kılıf modeli gözüküyor. Kılıflardan şeffaf olanı Liquid Crystal, zırhlı yapıda olanı Rugged Armor olarak adlandırılmış. Fiyatları 40 ile 50 TL arasında değişen kılıfları Spigen Türkiye’nin resmi sitesinden veya Hepsiburada üzerinden satın alabiliyorsunuz.

La Manon Calin isimli özel bir kılıf da getirilmiş. Bu kılıf diğerlerinden farklı olarak 199 TL fiyat etiketine sahip. Tüm P30 Pro kılıflarına P30 Lite için de bölüm açılmasına rağmen henüz o tarafta bir kılıf modeli gözükmüyor. Bunun yerine çok yakında ibaresi ile karşılaşıyorsunuz. P30 Pro için Spigenisimli özel bir kılıf da getirilmiş. Bu kılıf diğerlerinden farklı olarak 199 TL fiyat etiketine sahip. Tüm P30 Pro kılıflarına bu bağlantıdan , P30 kılıflarına ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Sitedeiçin de bölüm açılmasına rağmen henüz o tarafta bir kılıf modeli gözükmüyor. Bunun yerine çok yakında ibaresi ile karşılaşıyorsunuz.

Kılıf görsellerinden de görebileceğiniz üzere Huawei P30 serisi U şeklinde ön kamera çentiği ile gelecek. P30 Pro arka tarafında 4 kameralı pakete sahipken P30 ise üç arka kameraya sahip. Telefonların bilinen diğer özellikleri Kirin 985 yonga seti, 6 inç civarında ekran boyutu ve 6 GB / 8 GB RAM seçenekleri olarak sıralanabiliyor. Detaylı bilgileri Mart ayı sonunda gerçekleşecek olan etkinlik ile birlikte öğreneceğiz.