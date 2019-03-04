Huawei P30 Pro'nun kılıfları kendisinden önce Türkiye'ye geldi

Farklı kılıf çeşitleri
Spigen tarafından hazırlanan bu kılıflar daha öncesinde cihazın tasarımını ortaya çıkarmıştı. Türkiye'de şimdiden satılmasının ise oldukça ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için iki farklı kılıf modeli gözüküyor. Kılıflardan şeffaf olanı Liquid Crystal, zırhlı yapıda olanı Rugged Armor olarak adlandırılmış. Fiyatları 40 ile 50 TL arasında değişen kılıfları Spigen Türkiye’nin resmi sitesinden veya Hepsiburada üzerinden satın alabiliyorsunuz.
Kılıf görsellerinden de görebileceğiniz üzere Huawei P30 serisi U şeklinde ön kamera çentiği ile gelecek. P30 Pro arka tarafında 4 kameralı pakete sahipken P30 ise üç arka kameraya sahip. Telefonların bilinen diğer özellikleri Kirin 985 yonga seti, 6 inç civarında ekran boyutu ve 6 GB / 8 GB RAM seçenekleri olarak sıralanabiliyor. Detaylı bilgileri Mart ayı sonunda gerçekleşecek olan etkinlik ile birlikte öğreneceğiz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
damla çentik Çin malı ucuz alt segment miş gibi geliyor gözüme
Fiyatlar ve dolar kuru bu yöne ilerliyor.