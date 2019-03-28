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Huawei P30’a kablosuz şarj özelliği kazandıran kılıf

Huawei P30, üst seviye Pro modeline göre bazı özelliklerden yoksun. Bunlardan biri de kablosuz şarj. Ancak Huawei’nin hazırladığı kılıf ile P30’a kablosuz şarj özelliği kazandırabiliyorsunuz.
1 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei P30’a kablosuz şarj özelliği kazandıran kılıf
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Yeni Huawei P30 serisi geçtiğimiz gün tanıtıldı. Serinin uygun fiyatlı P30 Lite modelini kenara ayırırsak P30 ve P30 Pro’ya odaklanan etkinlikte cihazlar hakkında tüm detaylar ortaya çıktı. P30 Pro’ya kıyasla kamera, ekran vb. konularda geride kalan P30’un eksik özelliklerinden biri de kablosuz şarj desteği olmamasıydı. Huawei’nin hazırladığı kılıf ile P30’a da kablosuz şarj desteği kazandırılabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Huawei P30 Pro ve Huawei P30’un Türkiye fiyatı belli oldu"

10W kablosuz şarj desteği

P30 Pro modelinde 15W kablosuz şarj desteği bulunmakta. Ancak P30’u kablosuz şarj etmek istiyorsanız bu kılıfı almak zorundasınız. Kılıfı aldığınızda telefonunuz 10W kablosuz şarj desteğine kavuşuyor. Qi kablosuz şarj standardını destekleyen bu kılıf sayesinde bir yandan telefonunuzu korurken diğer yandan da yeni bir özelliğe sahip oluyorsunuz. Ayrıca kılıfın manyetik materyali sayesinde araç içi manyetik tutucularla direkt olarak kullanabiliyorsunuz.

Huawei P30’a kablosuz şarj özelliği kazandıran kılıf
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Kablosuz şarj destekli kılıf turuncu ve mavi şeklinde iki renk seçeneği ile geliyor. Fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi mevcut değil. Firma, bu kablosuz şarjlı kılıf dışında farklı tasarımlarda kılıflar da sunuyor. Huawei P30 modelinin 5699 TL’lik fiyatı düşünüldüğünde cihazın dahili kablosuz şarj özelliği ile gelmesi çok daha iyi olabilirdi.


https://www.gizmochina.com/2019/03/27/huawei-releases-wireless-charging-case-for-the-huawei-p30/ Yorum Yaz
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astegon 1 ay
İlginç o kadar € iste bu cihaza ama entegre kablosuz şarj özelliğin yok. Ayıp.
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fotoburak 1 ay
P30 ne zaman 5000₺ ye satılır ki
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smart1978 1 ay
Bu ozelligi 6 yil once Samsung Galaxy S4 te gormustuk promosyonlu yani bedavaya almistim .
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java 1 ay
1000 Euro para isteyeceksin ve adam gibi video çekemediği gibi bir de (her ne kadar kullanmasam da) kablosuz şarj olmayacak...
Artık firmaların aralarında anlaşıp bizimle dalga geçtiğini düşünmeye başladım... Her birinin iyi olduğu birşeyler var ama biri çıkıp ta hepsini bir yere toplayıp mükemmel telefonu üretmiyor...
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Kerim5100 1 ay java
Galaxy Note serisi?
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The.Mafia 1 ay
O kadar paraya kablosuz şarj özelliği yok
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cebrail.bsrn 1 ay
5699 TL... Xiaomi Türkiye pazarına girmekten vazgeçse bari.
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