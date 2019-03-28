Huawei P30’a kablosuz şarj özelliği kazandıran kılıf

Yeni Huawei P30 serisi geçtiğimiz gün tanıtıldı. Serinin uygun fiyatlı P30 Lite modelini kenara ayırırsak P30 ve P30 Pro’ya odaklanan etkinlikte cihazlar hakkında tüm detaylar ortaya çıktı. P30 Pro’ya kıyasla kamera, ekran vb. konularda geride kalan P30’un eksik özelliklerinden biri de kablosuz şarj desteği olmamasıydı. Huawei’nin hazırladığı kılıf ile P30’a da kablosuz şarj desteği kazandırılabiliyor.

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10W kablosuz şarj desteği

P30 Pro modelinde 15W kablosuz şarj desteği bulunmakta. Ancak P30’u kablosuz şarj etmek istiyorsanız bu kılıfı almak zorundasınız. Kılıfı aldığınızda telefonunuz 10W kablosuz şarj desteğine kavuşuyor. Qi kablosuz şarj standardını destekleyen bu kılıf sayesinde bir yandan telefonunuzu korurken diğer yandan da yeni bir özelliğe sahip oluyorsunuz. Ayrıca kılıfın manyetik materyali sayesinde araç içi manyetik tutucularla direkt olarak kullanabiliyorsunuz.

Kablosuz şarj destekli kılıf turuncu ve mavi şeklinde iki renk seçeneği ile geliyor. Fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi mevcut değil. Firma, bu kablosuz şarjlı kılıf dışında farklı tasarımlarda kılıflar da sunuyor. Huawei P30 modelinin 5699 TL’lik fiyatı düşünüldüğünde cihazın dahili kablosuz şarj özelliği ile gelmesi çok daha iyi olabilirdi.

https://www.gizmochina.com/2019/03/27/huawei-releases-wireless-charging-case-for-the-huawei-p30/