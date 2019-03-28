Huawei P30’a kablosuz şarj özelliği kazandıran kılıf

10W kablosuz şarj desteği
P30 Pro modelinde 15W kablosuz şarj desteği bulunmakta. Ancak P30’u kablosuz şarj etmek istiyorsanız bu kılıfı almak zorundasınız. Kılıfı aldığınızda telefonunuz 10W kablosuz şarj desteğine kavuşuyor. Qi kablosuz şarj standardını destekleyen bu kılıf sayesinde bir yandan telefonunuzu korurken diğer yandan da yeni bir özelliğe sahip oluyorsunuz. Ayrıca kılıfın manyetik materyali sayesinde araç içi manyetik tutucularla direkt olarak kullanabiliyorsunuz.
Kablosuz şarj destekli kılıf turuncu ve mavi şeklinde iki renk seçeneği ile geliyor. Fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi mevcut değil. Firma, bu kablosuz şarjlı kılıf dışında farklı tasarımlarda kılıflar da sunuyor. Huawei P30 modelinin 5699 TL’lik fiyatı düşünüldüğünde cihazın dahili kablosuz şarj özelliği ile gelmesi çok daha iyi olabilirdi.
https://www.gizmochina.com/2019/03/27/huawei-releases-wireless-charging-case-for-the-huawei-p30/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Artık firmaların aralarında anlaşıp bizimle dalga geçtiğini düşünmeye başladım... Her birinin iyi olduğu birşeyler var ama biri çıkıp ta hepsini bir yere toplayıp mükemmel telefonu üretmiyor...