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Huawei P8 Lite modelinin yeni görselleri ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
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14
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei P8 Lite modelinin yeni görselleri ortaya çıktı
 
15 Nisan tarihinde Londra'da etkinlik düzenleyecek Huawei'nin bu etkinlik ile birlikte yeni modeli P8'i tanıtması bekleniyor. Ancak Çinli teknoloji devinin daha önce P8 Lite adındaki farklı bir model üzerinde çalıştığını da sizlere aktarmıştık
Bu kez yine P8 Lite modelinin resmi görselleri olduğu iddia edilen bazı fotoğraflar sızdırıldı. Daha önce paylaşılan fotoğraflara baktığımızda aynı telefonun sızdırıldığını görüyoruz. Fotoğrafların Avrupa'da bir distribütöre ait olduğu belirtilirken P8 Lite modelinin bu bölgede 250 Euro fiyatlandırmaya sahip olacağı iddia ediliyor.

P8 modelinin kırpılmış bir versiyonu olacak P8 Lite'in sızdırılan görsellerinde metal kasaya sahip olduğu da görülebiliyor. Siyah ve beyaz olarak en az iki renk seçeneği de mevcut. Cihazın şimdilik beklenen teknik özellikleri ise 5 inç ekranda 720 piksel çözünürlük , 8 çekirdekli 1.2 GHz saat hızında işlemci , 2 GB sistem belleği, 13 MP arka ve 5 MP selfie kamerası şeklinde. Ayrıca P8 Lite modelinin Android 5.0 üzerinde çalışacak Emotion arayüzüne sahip olması bekleniyor.
Huawei P8 Lite modelinin yeni görselleri ortaya çıktı
 

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umut_baris 4 yıl
O belleği 3 gb yapıp 900 tl den sürse General Mobile'ın piyasasını alt edebilir.

Hakeza General Mobile'ın ne kadar rezil bir firma olduğunu biliyoruz.
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KANUNI61 4 yıl
şakamı bu p6 dan bile tırt
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Ctrlshft 4 yıl
köşeler daha yuvarlak olmuş. Beğemedim açıkçası.
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ayhanjan 4 yıl
G7 999 tl p8 en az 1200 tl olur..
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GrandTiger 4 yıl
Arkası şekil ancak ön taraf için farklı tasarımlar düşünülebilirdi.
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FreeRun 4 yıl
alttaki huawei logosu aydınlatmalı olsa aynı zamanda home tuşu olarak kullanılsa, ekrandaki sanal tuşlar kasada olsa ve nokialardaki gibi ekranda glance screen özelliği olsa müthiş olur.
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mirage06 4 yıl
selfie yazınca daha mı havalı oluyor?yoksa çevirisini yaparken "özçekim" yazmak zorunuza mı gidiyor ?
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Okisht 4 yıl mirage06

bundan sonra özçekim yazacağım haberlerde
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SoldaTr 4 yıl
Kirin 620 işlemci varmış. Snapdragon 615'e göre nasıldır acaba Gpu ile birlikte yorumlayabilecek var mı? Kirin 620'de Mali 450MP-4 var. Snapdragon 615'te Adreno 405 var.
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Batuist 4 yıl
bu telefonda çok ofsayt var...
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talib kweli 4 yıl
Ön taraf iyi durmamış. Arka taraf güzel.
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Hey You! 4 yıl
Ekran/kasa
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Fenomenon 4 yıl
Çerçeveler ince tasarımı beğendim. Donanım yeterli duruyor. Türkiyeye gelirse fiyatı 999 TL olur. Burada önemli olan tek şey güncelleme desteği.
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