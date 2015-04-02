Huawei P8 Lite modelinin yeni görselleri ortaya çıktı

P8 modelinin kırpılmış bir versiyonu olacak P8 Lite'in sızdırılan görsellerinde metal kasaya sahip olduğu da görülebiliyor. Siyah ve beyaz olarak en az iki renk seçeneği de mevcut. Cihazın şimdilik beklenen teknik özellikleri ise 5 inç ekranda 720 piksel çözünürlük , 8 çekirdekli 1.2 GHz saat hızında işlemci , 2 GB sistem belleği, 13 MP arka ve 5 MP selfie kamerası şeklinde. Ayrıca P8 Lite modelinin Android 5.0 üzerinde çalışacak Emotion arayüzüne sahip olması bekleniyor.

Bu kez yine P8 Lite modelinin resmi görselleri olduğu iddia edilen bazı fotoğraflar sızdırıldı. Daha önce paylaşılan fotoğraflara baktığımızda aynı telefonun sızdırıldığını görüyoruz. Fotoğrafların Avrupa'da bir distribütöre ait olduğu belirtilirken P8 Lite modelinin bu bölgede 250 Euro fiyatlandırmaya sahip olacağı iddia ediliyor.