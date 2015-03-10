Huawei P8 için batarya vurgusu yapılıyor





Huawei'nin Nisan ayına sakladığı yeni amiral gemi modeli P8 için sosyal medya hesapları üzerinden ilk ipuçları paylaşılmaya başlandı. İlk ipucunda cihazın Nisan ayında tanıtılacağı açıklanmıştı. Şimdi ise batarya vurgusu yapıldı.

Görselde 8 rakamı dikkat çekiyor. Rakamın üst kısmında ise batarya simgesi mevcut. Bu bakımdan 8 rakamının P8 modeline işaret ettiği tahmin ediliyor. Zira kullanım süresi ile ilgili 8 rakamına dair bir ipucu bulabilmek pek mümkün değil.

Huawei P serisi genelde ince cihazlara yer verdiği için çok güçlü bir batarya beklentisi boşa çıkacaktır. Bu noktada Huawei'nin çeşitli batarya optimizasyonları ve güç tasarruf uygulamalarının devreye gireceği düşünülüyor. Elbette yeni Kirin işlemcisinin etkisi de çok büyük olacak.

İddialara göre Huawei'nin 16nm fabrikasyon sürecinde tasarladığı 64-bitlik Kirin 930 yongaseti, hali hazırdaki Kirin işlemcili cihazlara göre tahmini olarak yüzde 30-40 arasında daha fazla performans ve enerji tasarrufu sağlayacak. Bu bakımdan Huawei'nin uzun kullanım sürelerine ulaşabilmesi de mümkün olacak.

Cortex-A57 ve Cortex-A53 çekirdeklerini birarada çalıştıracağı belirtilen 8 çekirdekli Kirin 930 yongaseti, beraberinde Mali-T628 grafik birimini getirecek. Yani aslında Samsung'un Exynos 7420 yongasetinin bir benzeri ile karşı karşıyayız. Fark olarak ise nanometre süreci ve grafik birimi çekirdek sayısı öne çıkıyor.

Huawei P8 modelinde bunun dışında 3GB RAM, 5.2 inçlik Full HD ekran, 32GB depolama kapasitesi, çift LED flaşlı ve OIS destekli 13MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özellikler olması bekleniyor.









http://www.androidheadlines.com/2015/03/another-official-huawei-p8-teaser-appears-company-teases-great-battery-life.html