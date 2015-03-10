Huawei P8 için batarya vurgusu yapılıyor

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Huawei'nin Nisan ayına sakladığı yeni amiral gemi modeli P8 için sosyal medya hesapları üzerinden ilk ipuçları paylaşılmaya başlandı. İlk ipucunda cihazın Nisan ayında tanıtılacağı açıklanmıştı. Şimdi ise batarya vurgusu yapıldı.
Görselde 8 rakamı dikkat çekiyor. Rakamın üst kısmında ise batarya simgesi mevcut. Bu bakımdan 8 rakamının P8 modeline işaret ettiği tahmin ediliyor. Zira kullanım süresi ile ilgili 8 rakamına dair bir ipucu bulabilmek pek mümkün değil.
Huawei P serisi genelde ince cihazlara yer verdiği için çok güçlü bir batarya beklentisi boşa çıkacaktır. Bu noktada Huawei'nin çeşitli batarya optimizasyonları ve güç tasarruf uygulamalarının devreye gireceği düşünülüyor. Elbette yeni Kirin işlemcisinin etkisi de çok büyük olacak.
İddialara göre Huawei'nin 16nm fabrikasyon sürecinde tasarladığı 64-bitlik Kirin 930 yongaseti, hali hazırdaki Kirin işlemcili cihazlara göre tahmini olarak yüzde 30-40 arasında daha fazla performans ve enerji tasarrufu sağlayacak. Bu bakımdan Huawei'nin uzun kullanım sürelerine ulaşabilmesi de mümkün olacak.
Cortex-A57 ve Cortex-A53 çekirdeklerini birarada çalıştıracağı belirtilen 8 çekirdekli Kirin 930 yongaseti, beraberinde Mali-T628 grafik birimini getirecek. Yani aslında Samsung'un Exynos 7420 yongasetinin bir benzeri ile karşı karşıyayız. Fark olarak ise nanometre süreci ve grafik birimi çekirdek sayısı öne çıkıyor.
Huawei P8 modelinde bunun dışında 3GB RAM, 5.2 inçlik Full HD ekran, 32GB depolama kapasitesi, çift LED flaşlı ve OIS destekli 13MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özellikler olması bekleniyor.
http://www.androidheadlines.com/2015/03/another-official-huawei-p8-teaser-appears-company-teases-great-battery-life.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu adamlar bu telefonları yapmaktan vaz mı geçti. Mart ayı dendi, nisan dendi. En ufak ne bi haber var ne dedikodu.
Sony z4 için de böyle..millette pek heyecan kalmadı artık bu işler için galiba.
Huawei P8 de 15 Nisan'da tanıtılacak.
Ayrıca pek çok kişi böyle bir özellik olursa "Hadi canım" diyecektir.
Bu da pek mümkün olmayacak bir şeymiş gibi geliyor. Bu yüzden de Huawei,
tanıtım posterinin sol üst köşesinde "Make it POSSIBLE" yazıp, burada
POSSIBLE, yani Mümkün kelimesini büyük yazarak, hani sanki "Mümkün mü"
diye sorulmuş daa, kendi içinde cevaplamış gibi olmuş.
Özetle: Güneşe bakın + pile bakın (doluyor) + soldaki yazıya bakın.
Güneş enerjisi ile + pil şarjı + MÜMKÜN diyor.
8 rakamı model p8 olduğu için ve 8 çekirdek kullanıcak olması bataryanında Kırın 930 işlemcisinden ℅ kaç olur bilemem kazanç yapıcağı manasına geliyor bence.bataryda 3000mahı geçmez sanırsam
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