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Huawei P8 için batarya vurgusu yapılıyor

4 yıl
7,1b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei P8 için batarya vurgusu yapılıyor

Huawei'nin Nisan ayına sakladığı yeni amiral gemi modeli P8 için sosyal medya hesapları üzerinden ilk ipuçları paylaşılmaya başlandı. İlk ipucunda cihazın Nisan ayında tanıtılacağı açıklanmıştı. Şimdi ise batarya vurgusu yapıldı.
Görselde 8 rakamı dikkat çekiyor. Rakamın üst kısmında ise batarya simgesi mevcut. Bu bakımdan 8 rakamının P8 modeline işaret ettiği tahmin ediliyor. Zira kullanım süresi ile ilgili 8 rakamına dair bir ipucu bulabilmek pek mümkün değil.
Huawei P serisi genelde ince cihazlara yer verdiği için çok güçlü bir batarya beklentisi boşa çıkacaktır. Bu noktada Huawei'nin çeşitli batarya optimizasyonları ve güç tasarruf uygulamalarının devreye gireceği düşünülüyor. Elbette yeni Kirin işlemcisinin etkisi de çok büyük olacak.
İddialara göre Huawei'nin 16nm fabrikasyon sürecinde tasarladığı 64-bitlik Kirin 930 yongaseti, hali hazırdaki Kirin işlemcili cihazlara göre tahmini olarak yüzde 30-40 arasında daha fazla performans ve enerji tasarrufu sağlayacak. Bu bakımdan Huawei'nin uzun kullanım sürelerine ulaşabilmesi de mümkün olacak.
Cortex-A57 ve Cortex-A53 çekirdeklerini birarada çalıştıracağı belirtilen 8 çekirdekli Kirin 930 yongaseti, beraberinde Mali-T628 grafik birimini getirecek. Yani aslında Samsung'un Exynos 7420 yongasetinin bir benzeri ile karşı karşıyayız. Fark olarak ise nanometre süreci ve grafik birimi çekirdek sayısı öne çıkıyor.
Huawei P8 modelinde bunun dışında 3GB RAM, 5.2 inçlik Full HD ekran, 32GB depolama kapasitesi, çift LED flaşlı ve OIS destekli 13MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özellikler olması bekleniyor.



http://www.androidheadlines.com/2015/03/another-official-huawei-p8-teaser-appears-company-teases-great-battery-life.html Yorum Yaz
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alperen_69 4 yıl en beğenilen
Ordaki güneş ışığını bir ben mi gördüm acaba,güneş enerjisiyle şarj olabilir mi acaba
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superegoid 4 yıl
Ya arkadaş bu telefonlar ne zaman çıkacak. Bu ve lenovo vibe z3 pro.

Bu adamlar bu telefonları yapmaktan vaz mı geçti. Mart ayı dendi, nisan dendi. En ufak ne bi haber var ne dedikodu.

Sony z4 için de böyle..millette pek heyecan kalmadı artık bu işler için galiba.
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Guaire 4 yıl superegoid
Vibe Z3 Pro'nun çıkması gibi bir durum yoktu zaten. 23 Mart'ta Lenovo K3 Note tanıtıldı.

Huawei P8 de 15 Nisan'da tanıtılacak.
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uguroz76 4 yıl
P6 yı Tr de çıktığı gün eşime almıştım, güneş enerjisi desteği olursa P8 ide çıktığı gün kendime alırım.
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murat425 4 yıl
Kaldı 16 gün hersey ortaya çıkacak. Benim şahsi fikrim huawei bu sefer olacak.Ben mate 7 yi beğenmedim açıkçası. Güç tüketimi çok fazla ve çokta akıcı değil.
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DH Misafiri 4 yıl
6000 mah olmasın rakam 6 ve yanında batarya var
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OverClocK1ng 4 yıl
Valla işin açıkçası ben de alperen_69 arkadaşımızın dikkat çektiği noktaya ılımlı bakıyorum. Zira ışık, güneşten geliyor ve bataryaya doğru giriyor.
Ayrıca pek çok kişi böyle bir özellik olursa "Hadi canım" diyecektir.
Bu da pek mümkün olmayacak bir şeymiş gibi geliyor. Bu yüzden de Huawei,
tanıtım posterinin sol üst köşesinde "Make it POSSIBLE" yazıp, burada
POSSIBLE, yani Mümkün kelimesini büyük yazarak, hani sanki "Mümkün mü"
diye sorulmuş daa, kendi içinde cevaplamış gibi olmuş.
Özetle: Güneşe bakın + pile bakın (doluyor) + soldaki yazıya bakın.
Güneş enerjisi ile + pil şarjı + MÜMKÜN diyor.
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DH Misafiri 4 yıl
o sekız 8.000 mah bataryadır :P :P
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alperen_69 4 yıl
8000 mah değildir de belki güneş ışığı ile 8 saatte şarj olabilir
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DH Misafiri 4 yıl
o sekiz 8.000mah bataryadır iddia böyle olur
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Taha0194 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
o sekiz 8.000mah bataryadır iddia böyle olur

8 rakamı model p8 olduğu için ve 8 çekirdek kullanıcak olması bataryanında Kırın 930 işlemcisinden ℅ kaç olur bilemem kazanç yapıcağı manasına geliyor bence.bataryda 3000mahı geçmez sanırsam
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DH Misafiri 4 yıl
8 rakamı 8 saatlik bir ekran süresini işaret ediyor olabilir :)
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gurkanse 4 yıl
13 yerine 20 megapixel kullan bak meizu bile sony den 20megapixel kamera almış kullanıyor.onun haricinde full hd ekran olması çok güzel.huawei iyi bir adım atıyor bu konuda.o kadar insan 2k ekran olmaz dedi millet isyan bak lg g3 e 2k ekranda nasılda kasım kasım kasılıyor.telefonlar için henüz 2k ekrana geçilmemeli zaten. full hd yeterlidir.lg g2 kullanıcısıyım mate 7 almayı düşünüyorum.tek sıkıntım bu cihaza android LP gelirmi gelmezmi ? gelmicekse meizu mx4 alacagım
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Clive 4 yıl
Güneş enerjisi ile şarj olayı olursa efsane bir şey olur hep hayal ederdim böyle güneşten şarj olan telefon.Çıkarsa bu özellikle, hemen çok severek kullandığım Ascend P6 telimi bunla değiştiririm
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ardarda45 4 yıl
Ekrem71 kopyala yapıştır yapacağına yorumları oku...
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