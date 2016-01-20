Huawei P9, 4 farklı versiyona gelebilir





Geçen yılı 109 milyon akıllı telefon satışı ile kapatarak kendi tarihinde bir rekora imza atan Huawei, bu yıla da iddialı bir şekilde hazırlanıyor. İnternete sızdırılan bilgiler, bazı serilerde önemli tasarım ve sayı değişikliklerine işaret ediyor. Bunlardan birisi Huawei P serisi.





Firmanın tasarım ve performansa odaklandığı P serisi, geçen yıl 3 farklı versiyon ile piyasaya çıkmıştı. Orijinal model olan Huawei P8'in yanında, daha büyük ekranlı Huawei P8 Max ve uygun fiyatlı Huawei P8 Lite yer alıyordu. İddialara göre, bu yıl tam 4 farklı Huawei P9 modeli olacak.





Seride yine Huawei P9, P9 Max ve P9 Lite versiyonları yerini koruyor. Ek olarak Huawei P9 Premium Edition şeklinde yeni bir versiyona daha işaret ediliyor. Huawei P9 Premium Edition modelinde, daha büyük ekran, daha büyük RAM miktarı, daha büyük depolama alanı ve 12MP çözünürlüğünde ikinci nesil çift kamera dizilimi yer alacak. Özellikleri açısından seriden ayrılacak modelin fiyatı da belirgin şekilde yüksek olacak.









Ekran çözünürlüğünü yükseltmenin, bataryadan fedakarlık yapmaya değmeyeceğini düşünen Huawei, uzun süredir 2K ekranlardan uzak duruyor. Yeni seride de firma Full HD çözünürlük kullanmaya devam edecek. Ayrıca yeni seride bazı tasarım değişiklikleri yaşanacak. Cihazların artık köşeleri biraz daha yuvarlatılırken, parmak izi okuyucusu için ön kısma bir Home butonu yerleştirilecek. Diğer taraftan yeni serinin MWC 2016 fuarında tanıtılması beklenmiyor. Huawei, yıl içerisinde yapacağı özel bir etkinlikle yeni seriyi resmiyete kavuşturacak.

http://www.talkandroid.com/281747-huawei-said-to-be-preparing-to-launch-four-p9-smartphones/