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Huawei P9, 4 farklı versiyona gelebilir

Huawei'nin beğenilen amiral gemi modeli Huawei P8, bu yıl yeni nesliyle tüketiciye merhaba demeye hazırlanıyor. İddialara göre, seride kalabalık bir model grubu olacak.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei P9, 4 farklı versiyona gelebilir


Geçen yılı 109 milyon akıllı telefon satışı ile kapatarak kendi tarihinde bir rekora imza atan Huawei, bu yıla da iddialı bir şekilde hazırlanıyor. İnternete sızdırılan bilgiler, bazı serilerde önemli tasarım ve sayı değişikliklerine işaret ediyor. Bunlardan birisi Huawei P serisi. 

Firmanın tasarım ve performansa odaklandığı P serisi, geçen yıl 3 farklı versiyon ile piyasaya çıkmıştı. Orijinal model olan Huawei P8'in yanında, daha büyük ekranlı Huawei P8 Max ve uygun fiyatlı Huawei P8 Lite yer alıyordu. İddialara göre, bu yıl tam 4 farklı Huawei P9 modeli olacak. 

Seride yine Huawei P9, P9 Max ve P9 Lite versiyonları yerini koruyor. Ek olarak Huawei P9 Premium Edition şeklinde yeni bir versiyona daha işaret ediliyor. Huawei P9 Premium Edition modelinde, daha büyük ekran, daha büyük RAM miktarı, daha büyük depolama alanı ve 12MP çözünürlüğünde ikinci nesil çift kamera dizilimi yer alacak. Özellikleri açısından seriden ayrılacak modelin fiyatı da belirgin şekilde yüksek olacak. 


Ekran çözünürlüğünü yükseltmenin, bataryadan fedakarlık yapmaya değmeyeceğini düşünen Huawei, uzun süredir 2K ekranlardan uzak duruyor. Yeni seride de firma Full HD çözünürlük kullanmaya devam edecek. Ayrıca yeni seride bazı tasarım değişiklikleri yaşanacak. Cihazların artık köşeleri biraz daha yuvarlatılırken, parmak izi okuyucusu için ön kısma bir Home butonu yerleştirilecek. Diğer taraftan yeni serinin MWC 2016 fuarında tanıtılması beklenmiyor. Huawei, yıl içerisinde yapacağı özel bir etkinlikle yeni seriyi resmiyete kavuşturacak.  

http://www.talkandroid.com/281747-huawei-said-to-be-preparing-to-launch-four-p9-smartphones/ Yorum Yaz
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dobrasam 3 yıl
fiyatları Türkiye için revizyon etmeleri gerekiyor p8 güzel ancak çok pahalı ben teknoloji nin ilerlemesi açısından çözünürlük artışının pozitif olacağını düşünüyorum sonuç itibariyle tercih müşteri nin
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DH Misafiri 3 yıl
Bazı teknoloji editörleri full HD çözünürlük kullanan markaları eleştiriyor. İnsan gözünün full HD den sonrasını algilamadigi bilimsel bir gerçek olduğu halde... Şarj ve performans düşmanı 2k 'yı niye savunurlar anlamıyorum.
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Patren 3 yıl
en pahalı modelini 6gb ram yaparlar asus gib ses getirir
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