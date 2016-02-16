Huawei P9 görselleri sızdırıldı





MWC 2016 fuarına sayılı günler kala, sızıntıların dozu da iyice yükseldi. Samsung Galaxy S7, LG G5 gibi amiral gemi modellerinin ardından, Huawei'nin yeni silahı P9 da internete sızdırıldı. Sızıntılarda yeni modelin önemli özellikleri ve renk seçenekleri de açıkça görülebiliyor.





İnce ekran çerçeveleri ve metal gövdesi ile dikkat çeken Huawei P9 modeli, önceki amiral gemi modellerinin tasarım çizgilerini muhafaza ediyor. Arka kısımda bir parmak izi okuyucu barındıran model, çift arka kamera ve çift LED flaş desteğine sahip. Daha iyi yakınlaştırma, karanlık ortamlarda daha iyi performans gibi avantajlar sunan çift arka kamera dizilim, bu yıl LG G5 amiral gemi modelinde de karşımıza çıkacak.









Huawei P9 modelinde 5.2 inçlik Full HD ekran, Cortex-A72 çekirdekli Kirin 950 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 3000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler olması bekleniyor. Ayrıca geçen yıla bakarak, daha küçük ekranlı Huawei P9 Lite ve daha büyük ekranlı Huawei P9 Max adında iki yeni model daha olması muhtemel. Bunların haricinde 2K ekranlı Huawei P9 Premium adında daha üst seviye bir versiyon daha olacağı iddia ediliyor.





Huawei, MWC 2016 fuarı için oldukça hazırlıklı geldi. Huawei P9 amiral gemi modeli yanında, MateBook adında ikisi bir arada melez bir dizüstü bilgisayarı da karşımıza çıkabilir. Firma ayrıca, 5G altyapıları ile ilgili son çalışmaları hakkında da bilgi verecek.

http://www.phonearena.com/news/New-images-show-us-what-the-Huawei-P9-could-look-like_id78376