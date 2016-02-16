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Huawei P9 görselleri sızdırıldı

Huawei'nin en beğenilen akıllı telefon serilerinden birisi olan P serisi, bu yıl daha güçlü olarak yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Huawei P9 görselleri internete sızdırıldı.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei P9 görselleri sızdırıldı


MWC 2016 fuarına sayılı günler kala, sızıntıların dozu da iyice yükseldi. Samsung Galaxy S7, LG G5 gibi amiral gemi modellerinin ardından, Huawei'nin yeni silahı P9 da internete sızdırıldı. Sızıntılarda yeni modelin önemli özellikleri ve renk seçenekleri de açıkça görülebiliyor. 

İnce ekran çerçeveleri ve metal gövdesi ile dikkat çeken Huawei P9 modeli, önceki amiral gemi modellerinin tasarım çizgilerini muhafaza ediyor. Arka kısımda bir parmak izi okuyucu barındıran model, çift arka kamera ve çift LED flaş desteğine sahip. Daha iyi yakınlaştırma, karanlık ortamlarda daha iyi performans gibi avantajlar sunan çift arka kamera dizilim, bu yıl LG G5 amiral gemi modelinde de karşımıza çıkacak. 


Huawei P9 modelinde 5.2 inçlik Full HD ekran, Cortex-A72 çekirdekli Kirin 950 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 3000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler olması bekleniyor. Ayrıca geçen yıla bakarak, daha küçük ekranlı Huawei P9 Lite ve daha büyük ekranlı Huawei P9 Max adında iki yeni model daha olması muhtemel. Bunların haricinde 2K ekranlı Huawei P9 Premium adında daha üst seviye bir versiyon daha olacağı iddia ediliyor. 

Huawei, MWC 2016 fuarı için oldukça hazırlıklı geldi. Huawei P9 amiral gemi modeli yanında, MateBook adında ikisi bir arada melez bir dizüstü bilgisayarı da karşımıza çıkabilir. Firma ayrıca, 5G altyapıları ile ilgili son çalışmaları hakkında da bilgi verecek.  
Huawei P9 görselleri sızdırıldı
 

http://www.phonearena.com/news/New-images-show-us-what-the-Huawei-P9-could-look-like_id78376 Yorum Yaz
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MegaWolt38 3 yıl
Güzel bir telefon olmuş, samsung biraz tasarım falan öğrensin huawei den.
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kadirirdem 3 yıl
güzel olmuş lg biraz ders alsın g5 sızıntılarda ki gibiyse işi bu sene zor lg nin....
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blacksss 3 yıl
Telefon harika duruyor çok beğendim..
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kraix 3 yıl
Gerçekten güzel olmuş sanal tuşların yerine kapasitif olması tercihimiz ama bu da hoş sorun değil...
Kürek gibi diyen arkadaş kalın çerçeve diyen arkadaş hangi telefonu kullanıyor hangisini beğeniyor acaba ?
Gayette güzel telefon.. Herkes kenarları sorun ediyordu hallettiler bu kezde alt ve yukarıyı sorun ediyor oldu insanlar tamamen çerçevesiz olsada bu kezde olmamış derker hey allahım :)))
Gayet hoş ideal bir telefon alınabilir
Tek sorun Huawei de güncelleme geçliği başka sorun yok şuanlık...
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kesbi 3 yıl kraix
G2'den beri hiçbir telefonu beğenemiyorum. Şuan çin malı bir takoz kullanıyorum ve telefonumu yenilemek istiyorum. Ama 3 sene oldu neredeyse LG'nin kendisi dahil adam gibi telefon üretmedi bir daha. Herkes büyüttü büyüttü iyice takoz yaptı. 5" ve altında amiral gemisi lazım. Bir umut bakıyorum ama yok hepsi aynı tasarım aynı takoz. Senelerdir aynı telefonlar. Bi çoğu da sanal tuşta inat ediyor sanki yer yok.
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stalker(1979) 3 yıl
Türkiye'ye gelir mi bu?
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Guest-5E274E432 3 yıl
İphone 5s çakması
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kesbi 3 yıl
Ben beğenmedim. Alt ve üst çerçeve kalın, sanal tuşla zaten işim olmaz. Yine kocaman fırın küreği gibi bir telefon daha.
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Fenomenon 3 yıl kesbi
kesbi
Ben beğenmedim. Alt ve üst çerçeve kalın, sanal tuşla zaten işim olmaz. Yine kocaman fırın küreği gibi bir telefon daha.

P8'de özel ekran koruyucu ile sanal tuşlar kapatılabiliyor. Muhtemelen bunda da olur.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Gri renk beğenmedim ama siyah güzel duruyor.
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