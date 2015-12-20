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Huawei P9 için Mart ayı işaret ediliyor

Huawei'nin beğenilen P serisi, her yıl kendini geliştirerek daha güçlü bir şekilde tüketicinin karşısına çıkıyor. Gelecek yıl da Huawei P9 adını alacak olan yeni modelden beklentiler yüksek.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei P9 için Mart ayı işaret ediliyor


Bu yılı 100 milyonun üzerinde akıllı telefon satışı ile tamamlamaya hazırlanan Huawei için gelecek yıl çok daha zor bir dönem olacak. Başarıyı koruyabilmek adına daha çok çalışması ve tüketicileri daha çok memnun etmesi gereken Huawei, hazırlıklarını devam ettiriyor. 

Gelecek yıl üst seviye sınıfta Mate, P ve D serileri, alt seviye sınıfta Honor serisi ile yola devam etmesi beklenen Huawei'nin yeni bir seri başlatması çok düşük ihtimal. Zira tüketici tarafında artık kabul görülen serilerin yanına yeni bir seri daha eklemek satış anlamında biraz risk oluşturabilir. 

Firmanın beğenilen P serisi de gelecek yıla iddialı hazırlanıyor. İddialara göre Mart ayında sahneye çıkacak olan Huawei P9 modeli seride çıtayı biraz daha yukarı çekiyor. Huawei'nin Android tarafındaki en güçlü çözümlerinden birisi olan Kirin 950 yonga seti, Mate 8 haricinde gelecek yıl ki amiral gemi modellerinde de boy gösterecek. Huawei P9 bunlardan birisi. 

Kirin 950 yonga seti 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 ve 2.3GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A72 çekirdeğinden oluşuyor. Mevcut ARM mimarisinin en güçlüsü Cortex-A72 çekirdeği yanında Mali mimarisinin en güçlüsü 900MHz hızında T880MP4 grafik birimi ile Huawei P9 en iyi performans gösteren telefonlardan birisi olmaya aday. 

Cihazın mevcut model gibi 5.2 inçlik ekran barındıracağı ifade edilirken; metal kasa, 4GB RAM, parmak izi okuyucu ve lazer otomatik odaklama destekli çift arka kamera yerleşimine sahip olacağı, gelen bilgiler arasında. P serisi normalde 3 versiyon ile geliyor. Orijinal modelin yanında daha düşük versiyona sahip Lite ve daha büyük boyutlardaki Max. Muhtemelen P9 modeli de aynı versiyonlar ile piyasaya çıkacak. Bunlardan hakkında da herhangi bir bilgi yok ancak Huawei P9 Max modelinde Kirin 950 yonga seti, 4GB RAM ve 6.2 inçlik 2K ekran olmasına kesin gözüyle bakılıyor.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-P9-could-be-released-in-March_id76794 Yorum Yaz
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Das Boot 3 yıl
Huawei 2K çözünürlüğü gereksiz bulmuyor muydu? Ne oldu da 2K olacağına kesin deniliyor.

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kadirirdem 3 yıl
Süper telefon gelecek gibi hadi hayırlısı...
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zdniz 3 yıl
huawei nin telefonları karizma şekil olarak nexus hariç işlemçileri 5 para etmez 4000 mah batarya koyuyor 2 gün gitmesi gerekirken 1 gün ucu ucuna anca yetiyor performans desen zaten pek bişey farkedemiyosun diger işlemçilerle arasında tek sorun fazla enerji tüketiyor
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Seyrim 3 yıl
G7 kullanıyorum ucuz ve güzel telefon yapıyor huwai..
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