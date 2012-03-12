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Huawei Vision U8850, Kuzey Amerika'da satışa çıkıyor

7 yıl
4,6b
1
13
Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Huawei, Vision U8860 adını verdiği akıllı telefonunu Kuzey Amerika'da satışa sunmaya hazırlanıyor. Google'ın Gingerbread kod adlı Android 2.3.4 işletim sistemine sahip olan telefonda Qualcomm MSM8255-1 kodlu 1 GHz işlemci, Adreno 205 grafik işlemcisi, 480x800 çözünürlüğe sahip olan 3.7 inç'lik ekran, 512 MB sistem belleği, 2GB ROM ve 1 GB dahili hafıza yer alıyor. 5 MP ve VGA çözünürlüklü arka ve ön kameralara sahip olan Huawei Vision U8850'de HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 ve A-GPS gibi kablosuz veri aktarım protokolleri de yer almakta.
Huawei'nin orta sınıf için konumlandırdığı Vision U8850'nin hangi fiyat aralığında kullanıcıların beğenisine sunulacağı henüz bilinmiyor.

 

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HTC Specialist 7 yıl en beğenilen
proenes96
vay canına 2 gb rom bunu telefonlarda da mı görecektik :D

galiba ram anladın?
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Rainbow6 7 yıl
LG Optimus V - T falan diye telefon sirketleri icin cikan standart interneti rahatca kullanabileceginiz (bazi ucuz android modelleri var fakat yavas kaliyorlar internette falan) android telefonlara benziyor tek farki onede kamera koymuslar muhtemelen bi kac sirketle anlasmistir telefonun ozelliklerinide kisitli birakmistir diger telefonlarin satislarini kesmesin diye ( zaten bakarsaniz anlarsiniz bu tarz telefonlarda kamerada flash olmaz vay bea herseyi var derken birden flash eksikligi kendini gosterir )
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aziz77 7 yıl
bu huawei markasını biri tutsun.çinliler geliyor.
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vidoko 7 yıl
500tl civarı olsa kapışılır.
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DH Misafiri 7 yıl
bu telefonu ınternetten sürekli takip ediyorum türkiyeye ne zaman gelecek 2012 ilk ceyregi denildi mart sonuna geldik hala yok bilgisi olan varmı????
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Placebo Effect 7 yıl
Hoşgeldin X5V2. 500TL civarı olursa geldiği gibi alcam bir tane.
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Dark Shade 7 yıl
bu donanımsal ve yazılımsal özellikler eskidi sanki...
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HTC Specialist 7 yıl en beğenilen
proenes96
vay canına 2 gb rom bunu telefonlarda da mı görecektik :D

galiba ram anladın?
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artcraft35 7 yıl
ideos x5e overclock yapıp başka kasaya koymuşlar, +600 tl olması ölü doğması anlamına geliyor
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Silver Eagle 7 yıl
İdeos X5'den sonra bu telefonun daha erken geleceğini zannediyordum fakat Kuzey Amerika'da daha yeni satışa sunulmuş.İlk haberler çıktığında özellikleri yeterliydi fakat şimdi bu özellikler biraz yetersiz kalıyor.Bu telefonun f/p ürünü olması için en fazla 700Tl olması gerekir bence.Daha yukarısı bu telefon için pahalı bence.Piyasada Xperia Neo ve Xperia Neo V gibi telefonlar varken buna pek bakılmaz.Ayrıca bu telefon Türkiye'ye gelene kadar bir sürü yeni telefon çıkabilir.
Özet:Bu telefonu çıkarmak için geç kaldınız Huawei:)
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createemir 7 yıl
Adreno 205 yerine Adreno 220 gibi kullanılsaydı daha iyi olurdu..
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