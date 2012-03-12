Huawei Vision U8850, Kuzey Amerika'da satışa çıkıyor



Huawei, Vision U8860 adını verdiği akıllı telefonunu Kuzey Amerika'da satışa sunmaya hazırlanıyor. Google'ın Gingerbread kod adlı Android 2.3.4 işletim sistemine sahip olan telefonda Qualcomm MSM8255-1 kodlu 1 GHz işlemci, Adreno 205 grafik işlemcisi, 480x800 çözünürlüğe sahip olan 3.7 inç'lik ekran, 512 MB sistem belleği, 2GB ROM ve 1 GB dahili hafıza yer alıyor. 5 MP ve VGA çözünürlüklü arka ve ön kameralara sahip olan Huawei Vision U8850'de HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 ve A-GPS gibi kablosuz veri aktarım protokolleri de yer almakta.

Huawei'nin orta sınıf için konumlandırdığı Vision U8850'nin hangi fiyat aralığında kullanıcıların beğenisine sunulacağı henüz bilinmiyor.



