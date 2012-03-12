Huawei Vision U8850, Kuzey Amerika'da satışa çıkıyor

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Huawei, Vision U8860 adını verdiği akıllı telefonunu Kuzey Amerika'da satışa sunmaya hazırlanıyor. Google'ın Gingerbread kod adlı Android 2.3.4 işletim sistemine sahip olan telefonda Qualcomm MSM8255-1 kodlu 1 GHz işlemci, Adreno 205 grafik işlemcisi, 480x800 çözünürlüğe sahip olan 3.7 inç'lik ekran, 512 MB sistem belleği, 2GB ROM ve 1 GB dahili hafıza yer alıyor. 5 MP ve VGA çözünürlüklü arka ve ön kameralara sahip olan Huawei Vision U8850'de HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 ve A-GPS gibi kablosuz veri aktarım protokolleri de yer almakta.
Huawei'nin orta sınıf için konumlandırdığı Vision U8850'nin hangi fiyat aralığında kullanıcıların beğenisine sunulacağı henüz bilinmiyor.
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galiba ram anladın?