Vivo, OriginOS 6'yı tanıttı: İşte güncelleme alacak modeller ve güncelleme takvimi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Vivo, Android 16 tabanlı OriginOS 6 işletim sistemini resmi olarak tanıttı. Şirket kısa süre önce hangi Vivo ve iQOO modellerinin bu büyük güncellemeyi alacağını açıklamıştı, şimdi ise bu cihazlar için resmi dağıtım takvimini açıklandı.

OriginOS 6 neler sunuyor?

OriginOS 6, hem mevcut hem de yeni Vivo ve iQOO akıllı telefonlarda kullanılacak. Yeni sürüm, ana ekran, kilit ekranı, uygulama ikonları ve genel arayüz tasarımında kapsamlı değişiklikler getiriyor.

Arayüzün, Apple’ın “Liquid Glass” tasarımından etkilendiği açıkça görülüyor. Yarı saydam ve mat kaplamalar arayüz genelinde kullanılıyor. Widget’ların kenarları daha yuvarlak, uygulama simgeleri dairesel hale getirilmiş ve genel olarak görsel deneyim daha akıcı bir hale getirilmiş durumda. Ayrıca, kullanıcılar artık ana ekrandaki widget’ları çok daha detaylı şekilde özelleştirebiliyor.

Tam Boyutta Gör Vivo ayrıca, daha yüksek işlem gücü, çift katmanlı render mimarisi, daha akıcı animasyonlar ve daha hızlı tepki süresi sunan yeni Blue River Smooth Engine sistemini entegre ederek uygulama geçişlerini çok daha pürüzsüz hale getirdiğini belirtiyor.

Samsung Galaxy M17 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 sa. önce eklendi

OriginOS 6 güncellemesinin odak noktalarından biri de yapay zeka. Yeni sürüm, AI telefon asistanı, AI özetleme, AI fotoğraf temizleme, Circle to Search 2.0 ve ekran içeriğini daha iyi anlama gibi gelişmiş araçlar içeriyor. Ayrıca fotoğraf düzenleme özellikleri de geliştirilmiş. Kullanıcılar artık görsellerin çözünürlüğünü artırabiliyor, istenmeyen nesneleri veya kişileri silebiliyor ve resimleri PDF formatına dönüştürebiliyor.

OriginOS 6 dağıtım takvimi

Yeni sistemin küresel sürümü 15 Ekim'de yayınlanacak. Bununla birlikte, Vivo OriginOS 6 açık beta sürümünü de duyurdu. Şirket, yeni yazılımın cihazlara hangi tarihlerde ulaşacağını gösteren resmî güncelleme takvimini de paylaştı. İşte OriginOS 6 güncelleme takvimi:

Kasım 2025

Vivo X Fold 5

Vivo X200 Ultra

Vivo X200 Pro Satellite Communication Edition

Vivo X200 Pro

Vivo X200 Pro mini

Vivo X200s

Vivo X200

iQOO 13

iQOO Neo 10 Pro+

iQOO Neo 10 Pro

iQOO Neo 10

Aralık 2025

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X Fold 3

Vivo X100 Ultra

Vivo X100s Pro

Vivo X100s

Vivo X100 Pro

Vivo X100

iQOO 12 Pro

iQOO 12

iQOO Neo 9s Pro+

iQOO Neo 9s Pro

iQOO Neo 9 Pro

iQOO Neo 9

iQOO Z10 Turbo+

Ocak 2026

Vivo X Fold 2

Vivo X90 Pro+

Vivo X90 Pro

Vivo X90s

Vivo X90

Vivo S30 Pro mini

Vivo S30

iQOO 11 Pro

iQOO 11s

iQOO 11

iQOO Z10 Turbo Pro

iQOO Z10 Turbo

Şubat 2026

Vivo X Flip

Vivo S20 Pro

Vivo S20

iQOO Neo 8 Pro

iQOO Neo 8

iQOO Z9 Turbo+

iQOO Z9 Turbo Long Battery Life Edition

iQOO Z9 Turbo

iQOO Z9

Mart 2026

Vivo X Fold+

Vivo S19 Pro

Vivo S19

Vivo Pad 5 Pro

Vivo Pad 5

Vivo Pad 5e

Vivo Pad 3 Pro

Vivo Pad 3

iQOO 10 Pro

iQOO 10

iQOO Pad 5 Pro

iQOO Pad 5

iQOO Pad 5e

iQOO Pad 2 Pro

iQOO Pad 2

Nisan 2026

Vivo S18 Pro

Vivo S18

Vivo S18e

Vivo Y500

iQOO Neo 7 Racing Edition

iQOO Neo 7

iQOO Neo 7 SE

Mayıs 2026

Vivo Y300 GT

Vivo Y300 Pro+

Vivo Y300

Vivo Y300c

Vivo Y300t

Vivo Y300+

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Vivo, OriginOS 6'yı tanıttı: İşte güncelleme alacak telefonlar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: