Vivo, OriginOS 6'yı tanıttı: İşte güncelleme alacak modeller ve güncelleme takvimi

OriginOS 6 neler sunuyor?
OriginOS 6, hem mevcut hem de yeni Vivo ve iQOO akıllı telefonlarda kullanılacak. Yeni sürüm, ana ekran, kilit ekranı, uygulama ikonları ve genel arayüz tasarımında kapsamlı değişiklikler getiriyor.
Arayüzün, Apple’ın “Liquid Glass” tasarımından etkilendiği açıkça görülüyor. Yarı saydam ve mat kaplamalar arayüz genelinde kullanılıyor. Widget’ların kenarları daha yuvarlak, uygulama simgeleri dairesel hale getirilmiş ve genel olarak görsel deneyim daha akıcı bir hale getirilmiş durumda. Ayrıca, kullanıcılar artık ana ekrandaki widget’ları çok daha detaylı şekilde özelleştirebiliyor.
OriginOS 6 güncellemesinin odak noktalarından biri de yapay zeka. Yeni sürüm, AI telefon asistanı, AI özetleme, AI fotoğraf temizleme, Circle to Search 2.0 ve ekran içeriğini daha iyi anlama gibi gelişmiş araçlar içeriyor. Ayrıca fotoğraf düzenleme özellikleri de geliştirilmiş. Kullanıcılar artık görsellerin çözünürlüğünü artırabiliyor, istenmeyen nesneleri veya kişileri silebiliyor ve resimleri PDF formatına dönüştürebiliyor.
OriginOS 6 dağıtım takvimi
Yeni sistemin küresel sürümü 15 Ekim'de yayınlanacak. Bununla birlikte, Vivo OriginOS 6 açık beta sürümünü de duyurdu. Şirket, yeni yazılımın cihazlara hangi tarihlerde ulaşacağını gösteren resmî güncelleme takvimini de paylaştı. İşte OriginOS 6 güncelleme takvimi:
Kasım 2025
- Vivo X Fold 5
- Vivo X200 Ultra
- Vivo X200 Pro Satellite Communication Edition
- Vivo X200 Pro
- Vivo X200 Pro mini
- Vivo X200s
- Vivo X200
- iQOO 13
- iQOO Neo 10 Pro+
- iQOO Neo 10 Pro
- iQOO Neo 10
Aralık 2025
- Vivo X Fold 3 Pro
- Vivo X Fold 3
- Vivo X100 Ultra
- Vivo X100s Pro
- Vivo X100s
- Vivo X100 Pro
- Vivo X100
- iQOO 12 Pro
- iQOO 12
- iQOO Neo 9s Pro+
- iQOO Neo 9s Pro
- iQOO Neo 9 Pro
- iQOO Neo 9
- iQOO Z10 Turbo+
Ocak 2026
- Vivo X Fold 2
- Vivo X90 Pro+
- Vivo X90 Pro
- Vivo X90s
- Vivo X90
- Vivo S30 Pro mini
- Vivo S30
- iQOO 11 Pro
- iQOO 11s
- iQOO 11
- iQOO Z10 Turbo Pro
- iQOO Z10 Turbo
Şubat 2026
- Vivo X Flip
- Vivo S20 Pro
- Vivo S20
- iQOO Neo 8 Pro
- iQOO Neo 8
- iQOO Z9 Turbo+
- iQOO Z9 Turbo Long Battery Life Edition
- iQOO Z9 Turbo
- iQOO Z9
Mart 2026
- Vivo X Fold+
- Vivo S19 Pro
- Vivo S19
- Vivo Pad 5 Pro
- Vivo Pad 5
- Vivo Pad 5e
- Vivo Pad 3 Pro
- Vivo Pad 3
- iQOO 10 Pro
- iQOO 10
- iQOO Pad 5 Pro
- iQOO Pad 5
- iQOO Pad 5e
- iQOO Pad 2 Pro
- iQOO Pad 2
Nisan 2026
- Vivo S18 Pro
- Vivo S18
- Vivo S18e
- Vivo Y500
- iQOO Neo 7 Racing Edition
- iQOO Neo 7
- iQOO Neo 7 SE
Mayıs 2026
- Vivo Y300 GT
- Vivo Y300 Pro+
- Vivo Y300
- Vivo Y300c
- Vivo Y300t
- Vivo Y300+