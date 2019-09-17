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Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Watch GT 2 resmi tanıtımdan önce sızdırıldı

Çinli teknoloji devi Huawei'nin 19 Eylül tarihinde tanıtacağı akıllı saat modeli olan Huawei Watch GT 2, resmi tanıtımına saatler kala ortaya çıktı. İşte cihazın sızdırılan görselleri.
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Huawei'nin sadece 2 gün sonra yani 19 Eylül tarihinde tanıtacağı Huawei Watch GT 2, şirketin mevcut akıllı saat modellerindeki seviyeyi bir yukarıya taşıması beklenirken, Twitter'daki ünlü sızıntı hesabı Evan Blass (@evleaks) cihazların görsellerini paylaştı.

300 dolardan fiyatlandırılması bekleniyor

Huawei Watch GT 2 modelinin, şirketin kendi işletim sistemi olan HarmonyOS ile birlikte geleceği belirtilirken, cihazın Android ve iOS platformlarını da destekleyeceği ifade ediliyor. Evan Blass tarafından yayınlanan görsellerde akıllı saati farklı renk ve kayışlarla görüyoruz. Aynı zamanda kalp atış sensörlü olduğu anlaşılan cihaz iki düğmeli bir tasarıma sahip.
Plastik ve metal kayışla gelecek olan akıllı saatin siyah, gümüş ve altın renk seçenekleri sunacağını da söyleyebiliriz. Huawei'nin Mate 30 akıllı telefon serisiyle birlikte tanıtacağı Huawei Watch GT 2'nin yaklaşık 300 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürmesi bekleniyor. Renk ve malzeme farkının da akıllı saatin fiyatına etki etmesi bekleniyor.


https://twitter.com/evleaks/status/1173754429947940866 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bay Robot 59 dk.
Şu sızdırıldı haberlerinden gına geldi.
Sızdırıldığına inanalım biz de napalım...
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onuray89 1 sa.
300 birime akıllı saat hem de en havalılarından.. güzel hayatmış
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