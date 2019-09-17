Huawei Watch GT 2 resmi tanıtımdan önce sızdırıldı

Huawei'nin sadece 2 gün sonra yani 19 Eylül tarihinde tanıtacağı Huawei Watch GT 2, şirketin mevcut akıllı saat modellerindeki seviyeyi bir yukarıya taşıması beklenirken, Twitter'daki ünlü sızıntı hesabı Evan Blass (@evleaks) cihazların görsellerini paylaştı.

300 dolardan fiyatlandırılması bekleniyor

Huawei Watch GT 2 modelinin, şirketin kendi işletim sistemi olan HarmonyOS ile birlikte geleceği belirtilirken, cihazın Android ve iOS platformlarını da destekleyeceği ifade ediliyor. Evan Blass tarafından yayınlanan görsellerde akıllı saati farklı renk ve kayışlarla görüyoruz. Aynı zamanda kalp atış sensörlü olduğu anlaşılan cihaz iki düğmeli bir tasarıma sahip.

https://twitter.com/evleaks/status/1173754429947940866

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Plastik ve metal kayışla gelecek olan akıllı saatinverenk seçenekleri sunacağını da söyleyebiliriz. Huawei'ninakıllı telefon serisiyle birlikte tanıtacağı Huawei Watch GT 2'nin yaklaşıkfiyat etiketiyle piyasaya sürmesi bekleniyor. Renk ve malzeme farkının da akıllı saatin fiyatına etki etmesi bekleniyor.