Huawei, Windows 10 mobil sürecinde de yer almayacak





Ascend serisine iki alt seviye Windows Phone cihazı ekledikten sonra ekosistemden elini ayağını çeken Huawei, kendine göre bazı nedenlerden ötürü WP cihaz üretmek istemediğini belirtmişti. Firma Windows 10 sürecinde de yer almak istemiyor.





Huawei geçmiş dönemde de ekosistemde karlılığın çok düşük olması, yeterli tüketici ilgisini çekememesi ve farklılaşmayı sağlayacak arayüz geliştirme serbestiyetinin olmamasını en büyük nedenler olarak sıralamaktaydı. Firmanın bakış açısı Windows 10 ile de değişmedi.





Huawei pazarlama bölümü başkanı Shao Yang,bir demecinde Windows 10 mobil tarafından herhangi bir akıllı telefon planlarının olmadığını belirtti. Bununla birlikte firma tablet tarafında bazı fırsatların yakalanabileceğini düşünüyor.





Yang mobil tarafta özelleştirme yapılamamasını büyük bir problem olarak görüyor ve Huawei cihazlarının ekosistemde kendini farkettirecek özelleştirmeler yapmasının gerekli olduğunu savunuyor. Bu bakımdan Android ekosistemi firma için halen en iyi tercih durumunda.





Günümüze baktığımızda Windows Phone ekosisteminin yükünü Microsoft ve Lumia cihazları çekiyor diyebiliriz. Firma geçen yılın son çeyreğinde 10.5 milyon Lumia satışı yaparak bir rekora imza attı. Ancak bir dönem boy gösteren Samsung, HTC, LG gibi devler de artık tek bir modelle yetiniyor veya hiç esamesi okunmuyor. Platforma girmek istediğini söyleyen Sony'den de şu ana kadar bir ses çıkmadı.





Ekosistemin geçen yıl bünyesine kattığı bölgesel ortaklar sadece sınırlı alanda satış yaptığı için örneğin Hintli bir üreticinin WP cihazını ABD'de veya ülkemizde görmemiz mümkün değil. Bu bakımdan cihazları da kendi bölgesinde kalıyor ve satış rakamlarına büyük katkısı yok. Henüz net Windows Phone satışları bilinmediği için Lumia harici cihazların ne kadar satış yaptığı da belli değil.

http://wmpoweruser.com/huawei-not-planning-any-windows-10-devices-due-to-inability-to-differentiate/