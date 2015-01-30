Huawei, Windows 10 mobil sürecinde de yer almayacak

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Ascend serisine iki alt seviye Windows Phone cihazı ekledikten sonra ekosistemden elini ayağını çeken Huawei, kendine göre bazı nedenlerden ötürü WP cihaz üretmek istemediğini belirtmişti. Firma Windows 10 sürecinde de yer almak istemiyor.
Huawei geçmiş dönemde de ekosistemde karlılığın çok düşük olması, yeterli tüketici ilgisini çekememesi ve farklılaşmayı sağlayacak arayüz geliştirme serbestiyetinin olmamasını en büyük nedenler olarak sıralamaktaydı. Firmanın bakış açısı Windows 10 ile de değişmedi.
Huawei pazarlama bölümü başkanı Shao Yang,bir demecinde Windows 10 mobil tarafından herhangi bir akıllı telefon planlarının olmadığını belirtti. Bununla birlikte firma tablet tarafında bazı fırsatların yakalanabileceğini düşünüyor.
Yang mobil tarafta özelleştirme yapılamamasını büyük bir problem olarak görüyor ve Huawei cihazlarının ekosistemde kendini farkettirecek özelleştirmeler yapmasının gerekli olduğunu savunuyor. Bu bakımdan Android ekosistemi firma için halen en iyi tercih durumunda.
Günümüze baktığımızda Windows Phone ekosisteminin yükünü Microsoft ve Lumia cihazları çekiyor diyebiliriz. Firma geçen yılın son çeyreğinde 10.5 milyon Lumia satışı yaparak bir rekora imza attı. Ancak bir dönem boy gösteren Samsung, HTC, LG gibi devler de artık tek bir modelle yetiniyor veya hiç esamesi okunmuyor. Platforma girmek istediğini söyleyen Sony'den de şu ana kadar bir ses çıkmadı.
Ekosistemin geçen yıl bünyesine kattığı bölgesel ortaklar sadece sınırlı alanda satış yaptığı için örneğin Hintli bir üreticinin WP cihazını ABD'de veya ülkemizde görmemiz mümkün değil. Bu bakımdan cihazları da kendi bölgesinde kalıyor ve satış rakamlarına büyük katkısı yok. Henüz net Windows Phone satışları bilinmediği için Lumia harici cihazların ne kadar satış yaptığı da belli değil.
http://wmpoweruser.com/huawei-not-planning-any-windows-10-devices-due-to-inability-to-differentiate/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Millet Microsoft'a çok donanım tüketiyor diye laf söylüyor ama androide laf etmiyor. Düzelmesi gereken yer elbette var ama android veya ios çok mu mükemmel?
Donanımı doldursa ne olacak ki? Wp cihazlar zaten son derece akıcı, fakat alt seviyesinin de arayüzü aynı üst seviyesinin de. İnsan biraz farklı şeyler görmek istiyor, özelleştirme olsa daha güzel olur. Huawei bunun farkına varmış demek ki ve de satmayacağını düşünüyor, bi yandan haklılar bi yandan da sistemin geleceği olduğu düşünüldüğünden insan tereddüt ediyor acaba neden girmediler diye, bu durum tartışmaya açık yani.
Gerçekten tam yerinde bir yorum olmuş.
Arkadaş ne arayüzmüş be. Nokia arayüz mü yaptıda WP kulvarında lider oldu ? Donanım mı koyduda bu kadar yükseldi ? Hayır. Uygulama çıkardı, kamera koydu, kullanıcıya yarayacak şeyler yaptı.
Ha illa arayüz diyorsanız bu firmalar sen ben gibi .jpg dosyalarını değiştirerek launcher yapmıyorlar, kod yazarak yapıyorlar. WP'de Live Tile var. Kodlamayla bu Live Tile'ların sınırları yok diyebiliriz ki şimdi W10 ile aktif kutucuklar geliyor ki buda sınırları kaldıracak.
Buraya WP hakkında fikirlerimi yazsam sayfa sayfa fikir çıkar. Öyle telefon çıkarmakla olmuyor bu işler, sen reklam yapma, uygulama yapma, arkaplan bile yapma , ondan sonra WP satmıyor. Kapı orada