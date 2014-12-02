Huawei : Windows Phone işinde para yok





Bu yıl itibariyle bölgesel pek çok yeni ortak kazanan ve giriş seviyesinde ardı ardına yeni akıllı telefonlar çıkarmaya başlayan Windows Phone ekosistemi, Windows 10 işletim sistemi ile yeni bir döneme geçmeye hazırlanıyor. Ancak halen eski ortaklarından eleştiriler almaya devam ediyor.





Ascend W serisi ile Windows Phone ekosisteminde kısmen de olsa başarılı satışlar yapan Huawei, bir yıldan uzun bir süredir pazarda sessiz ve herhangi bir ürün üzerinde de çalışması mevcut değil. Bunun en büyük sebebi ise ekosistemden umduğunu bulamaması.





Bir röportajda sorulara cevap veren Huawei uluslararası medya ilişkileri şefi Joe Kelly, bugüne kadar Windows Phone ekosisteminde hiç para kazanmadıklarını ve diğer firmaların da aynı durumda olduklarını belirtti.





Windows Phone ekosisteminin Çin'e açılan kapısı konumunda olan Huawei bu nedenden ötürü cihaz geliştirmeyi rafa kaldırmış durumda ve ekosistemin bir geleceği olduğuna inandıkları zaman planlarını gözden geçirecekler.





Xiaomi'nin yükselişine de değinen Huawei, ucuz cihaz odaklı çalışmanın kendilerini zor duruma sokacağını ve bu yüzden de pazarda orta üst ve üst seviye segmente odaklanacaklarını belirtiyor. Firmanın amacı pazar payı için rekabet etmek değil hali hazırdaki kar marjlarını korumak.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-exec-cracks-down-hard-on-Windows-Phone-says-nobody-made-any-money-in-it_id63410