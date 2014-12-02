Huawei : Windows Phone işinde para yok

Haber Editörü
Bu yıl itibariyle bölgesel pek çok yeni ortak kazanan ve giriş seviyesinde ardı ardına yeni akıllı telefonlar çıkarmaya başlayan Windows Phone ekosistemi, Windows 10 işletim sistemi ile yeni bir döneme geçmeye hazırlanıyor. Ancak halen eski ortaklarından eleştiriler almaya devam ediyor.
Ascend W serisi ile Windows Phone ekosisteminde kısmen de olsa başarılı satışlar yapan Huawei, bir yıldan uzun bir süredir pazarda sessiz ve herhangi bir ürün üzerinde de çalışması mevcut değil. Bunun en büyük sebebi ise ekosistemden umduğunu bulamaması.
Bir röportajda sorulara cevap veren Huawei uluslararası medya ilişkileri şefi Joe Kelly, bugüne kadar Windows Phone ekosisteminde hiç para kazanmadıklarını ve diğer firmaların da aynı durumda olduklarını belirtti.
Windows Phone ekosisteminin Çin'e açılan kapısı konumunda olan Huawei bu nedenden ötürü cihaz geliştirmeyi rafa kaldırmış durumda ve ekosistemin bir geleceği olduğuna inandıkları zaman planlarını gözden geçirecekler.
Xiaomi'nin yükselişine de değinen Huawei, ucuz cihaz odaklı çalışmanın kendilerini zor duruma sokacağını ve bu yüzden de pazarda orta üst ve üst seviye segmente odaklanacaklarını belirtiyor. Firmanın amacı pazar payı için rekabet etmek değil hali hazırdaki kar marjlarını korumak.
http://www.phonearena.com/news/Huawei-exec-cracks-down-hard-on-Windows-Phone-says-nobody-made-any-money-in-it_id63410 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ilkönce haberi yazayım:
"Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Ekonomi Bakanlığı tebliğinde, yerli üretici tarafından, "cep telefonu ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü" gerekçesiyle, ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, ithalatta korunma önlemi alınması için Ekonomi Bakanlığı'na başvuruda bulunulduğu belirtildi.
BAŞVURU KABUL EDİLDİ
Tebliğde, "İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi soruşturması açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verdi" denildi ve ilgili taraflara görüşlerini sunmaları için çağrı yapıldı.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Kurul ithal cep telefonlarının yerli üreticiye zarar verdiği kararını alırsa çeşitli tedbirler uygulanabilecek. İthal cep telefonlarının satışının zorlaştırılması için yüksek vergi konması ya da kota getirilmesi bu önlemler arasıda yer alıyor."
haberi okudunuz arkaşdalar. ithal mal sana zarar veriyorsa onunla rekabet edebilcecek dünyaya hitap eden mal ve hizmet üretmelisin. bunu yapmak için gayret göstermeden, yangelip yatarak devlet eliyle değersiz ve beşpara etmez mallarınızı millete dikte edeseniz eyyyyyy akp benden nahhh oy alırsın bi daha.
sevgili arkadaşlar her platformda bu haberi yayıp protesto etmeliyiz yoksa ithal ceplerin orta segmentini 2.ooo liradan aşağı göremeyiz...
lütfen tepki verinn:!!!!!!!!!!!!!!!!
Samsung un bir yıllık ihracatı Türkiye Cumhuriyetinin toplam ihracatı kadar yerli üretici nasıl rekabet edecek? Şartlar eşit mi? Tabi montaj veya Android telefon yapacaklarsa eksik kalsın yerli üretici...
Sonylerde ki ses yüksekliği mesele biraz da Avrupa standartları ile alakalı. sonyericsson m600 kullanıyordum önceden. ona bir patch yapıyordum ses iki katına çıkıyordu. eskiden benim için tek marka sony idi. artık hiç bir şeyini kullanmam. eski kalitesi kalmadı
Hangi model