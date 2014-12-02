Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei : Windows Phone işinde para yok

4 yıl
264
1
69
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei : Windows Phone işinde para yok

Bu yıl itibariyle bölgesel pek çok yeni ortak kazanan ve giriş seviyesinde ardı ardına yeni akıllı telefonlar çıkarmaya başlayan Windows Phone ekosistemi, Windows 10 işletim sistemi ile yeni bir döneme geçmeye hazırlanıyor. Ancak halen eski ortaklarından eleştiriler almaya devam ediyor. 

Ascend W serisi ile Windows Phone ekosisteminde kısmen de olsa başarılı satışlar yapan Huawei, bir yıldan uzun bir süredir pazarda sessiz ve herhangi bir ürün üzerinde de çalışması mevcut değil. Bunun en büyük sebebi ise ekosistemden umduğunu bulamaması. 

Bir röportajda sorulara cevap veren Huawei uluslararası medya ilişkileri şefi Joe Kelly, bugüne kadar Windows Phone ekosisteminde hiç para kazanmadıklarını ve diğer firmaların da aynı durumda olduklarını belirtti. 

Windows Phone ekosisteminin Çin'e açılan kapısı konumunda olan Huawei bu nedenden ötürü cihaz geliştirmeyi rafa kaldırmış durumda ve ekosistemin bir geleceği olduğuna inandıkları zaman planlarını gözden geçirecekler. 

Xiaomi'nin yükselişine de değinen Huawei, ucuz cihaz odaklı çalışmanın kendilerini zor duruma sokacağını ve bu yüzden de pazarda orta üst ve üst seviye segmente odaklanacaklarını belirtiyor. Firmanın amacı pazar payı için rekabet etmek değil hali hazırdaki kar marjlarını korumak.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-exec-cracks-down-hard-on-Windows-Phone-says-nobody-made-any-money-in-it_id63410 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KaSaTuRa. 4 yıl
suc sizde degil Turkce ogretmeninizde, yazinin tek cumlelik ozetini bile anlayamamak gercekten problem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdullaharif 4 yıl
Hayır yani görende Huawei nin yıllardır Windows Phone ürettiğini zannedecek. Huawei windows phone ile ilgili ne yaptı ki. Aynı Samsung gibi oyaladı durdu. wp telefon üretecez dediler durdular. Ürettin mi adam gibi de sana kazandırmadı. Anlamsız açıklama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 4 yıl
haklı microsoft wp için hiçbirşey yapmıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
technoroom 4 yıl
arkadaşlar ve sevgili editörler kulak verin:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ilkönce haberi yazayım:
"Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Ekonomi Bakanlığı tebliğinde, yerli üretici tarafından, "cep telefonu ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü" gerekçesiyle, ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, ithalatta korunma önlemi alınması için Ekonomi Bakanlığı'na başvuruda bulunulduğu belirtildi.
BAŞVURU KABUL EDİLDİ
Tebliğde, "İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi soruşturması açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verdi" denildi ve ilgili taraflara görüşlerini sunmaları için çağrı yapıldı.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Kurul ithal cep telefonlarının yerli üreticiye zarar verdiği kararını alırsa çeşitli tedbirler uygulanabilecek. İthal cep telefonlarının satışının zorlaştırılması için yüksek vergi konması ya da kota getirilmesi bu önlemler arasıda yer alıyor."
haberi okudunuz arkaşdalar. ithal mal sana zarar veriyorsa onunla rekabet edebilcecek dünyaya hitap eden mal ve hizmet üretmelisin. bunu yapmak için gayret göstermeden, yangelip yatarak devlet eliyle değersiz ve beşpara etmez mallarınızı millete dikte edeseniz eyyyyyy akp benden nahhh oy alırsın bi daha.
sevgili arkadaşlar her platformda bu haberi yayıp protesto etmeliyiz yoksa ithal ceplerin orta segmentini 2.ooo liradan aşağı göremeyiz...
lütfen tepki verinn:!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
307kd 4 yıl technoroom
technoroom
arkadaşlar ve sevgili editörler kulak verin:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ilkönce haberi yazayım:
"Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Ekonomi Bakanlığı tebliğinde, yerli üretici tarafından, "cep telefonu ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü" gerekçesiyle, ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, ithalatta korunma önlemi alınması için Ekonomi Bakanlığı'na başvuruda bulunulduğu belirtildi.
BAŞVURU KABUL EDİLDİ
Tebliğde, "İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi soruşturması açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verdi" denildi ve ilgili taraflara görüşlerini sunmaları için çağrı yapıldı.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Kurul ithal cep telefonlarının yerli üreticiye zarar verdiği kararını alırsa çeşitli tedbirler uygulanabilecek. İthal cep telefonlarının satışının zorlaştırılması için yüksek vergi konması ya da kota getirilmesi bu önlemler arasıda yer alıyor."
haberi okudunuz arkaşdalar. ithal mal sana zarar veriyorsa onunla rekabet edebilcecek dünyaya hitap eden mal ve hizmet üretmelisin. bunu yapmak için gayret göstermeden, yangelip yatarak devlet eliyle değersiz ve beşpara etmez mallarınızı millete dikte edeseniz eyyyyyy akp benden nahhh oy alırsın bi daha.
sevgili arkadaşlar her platformda bu haberi yayıp protesto etmeliyiz yoksa ithal ceplerin orta segmentini 2.ooo liradan aşağı göremeyiz...
lütfen tepki verinn:!!!!!!!!!!!!!!!!

Samsung un bir yıllık ihracatı Türkiye Cumhuriyetinin toplam ihracatı kadar yerli üretici nasıl rekabet edecek? Şartlar eşit mi? Tabi montaj veya Android telefon yapacaklarsa eksik kalsın yerli üretici...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CemTnTn 4 yıl
Huawei ile dobra dobra, yarın sabah TV8'de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arda753 4 yıl
huawei de sanki turbo mübarek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Manchester United 4 yıl
Microsoft Windows Phone lu telefonları kendi üretsin kendi satsın bence aynı Apple gibi. Birde güncelleme versin azda hızlı ve gelişse her zaman 3. planda dursun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 4 yıl
Son kullaniciyi ilgilendirmeyen bir haber. Bu tur haberleri mumkunse bilisim sektor CEO lari filan yorum yapsin . Daha dogrusu sirket toplantilarinda gundeme getirebilirler .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selmand 4 yıl
Microsoftda aynı durumda. Para geleceğine inandığında bişiyler yapacak. 2 senedir kullanıyorum tırt.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 4 yıl
Başlık esnaf yorumu gibi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 4 yıl
wp nin en büyük dezantajı market ve Google gibi tekel olmuş firmanın wp için uygulamalrı düzgün yapmaması.bir youtube uygulaması var evlere şenlik. şu an lumia 930 kullanıyorum. yani telefonu kullanınca pek farkında olmuyorsunuz ama başka bir telefon kullanmak zorunda olduğunuz zaman harbiden yutkunuyorsunuz. geçen bir arkadaşım xperia z2 ye müzik istedi ve zedge yükledim aman allahım yükleyinceye ve müzik seçinceye kadar insanı deli eden bir yavaşlık. hücresel veri ikimizinkide vodafone. bunu ancak size yanyana koyup daha iyi açıklarım android gerçekden berbat. bide ses konusuna gelirsek sony lerden harika ses beklerdim ama kısık çok duyulmayan ama net bir müzik var. ama 930 da çalınca sanki snopy hoparlör ile Pioneer hoparlör farkı gibi çok canlı çıkdı sesi 930 un. 930 dan önced e 1520 kullanıyordum ve hiç bir zaman pişman olmasım wp8 e. iphonelerde iyi ama onlardada kıstlama lardan dolayı çok gıcık oluyorum wp8 veya wp10 artık değişmez sistemim benim
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pesmanyax 4 yıl CoreXXX
Bu yorumun bana samimi gelmedi. Bende wp kullanıcıyısım hatta 1 yıldan fazladır kullanıyorum.Aynı programların android veya ios sürümlerinin daha başarılı olduğunu her seferinde gözlerimle görüyorum . Belki size istisna olarak o program denk gelmiştir. Sonuç olarak wp nin android kadar gelişebilmesi için en az 5 yıla ihtiyaç var. Ve son kullanıcıda 5 yıl filan beklemez alır ve kullanır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 4 yıl CoreXXX
CoreXXX

wp nin en büyük dezantajı market ve Google gibi tekel olmuş firmanın wp için uygulamalrı düzgün yapmaması.bir youtube uygulaması var evlere şenlik. şu an lumia 930 kullanıyorum. yani telefonu kullanınca pek farkında olmuyorsunuz ama başka bir telefon kullanmak zorunda olduğunuz zaman harbiden yutkunuyorsunuz. geçen bir arkadaşım xperia z2 ye müzik istedi ve zedge yükledim aman allahım yükleyinceye ve müzik seçinceye kadar insanı deli eden bir yavaşlık. hücresel veri ikimizinkide vodafone. bunu ancak size yanyana koyup daha iyi açıklarım android gerçekden berbat. bide ses konusuna gelirsek sony lerden harika ses beklerdim ama kısık çok duyulmayan ama net bir müzik var. ama 930 da çalınca sanki snopy hoparlör ile Pioneer hoparlör farkı gibi çok canlı çıkdı sesi 930 un. 930 dan önced e 1520 kullanıyordum ve hiç bir zaman pişman olmasım wp8 e. iphonelerde iyi ama onlardada kıstlama lardan dolayı çok gıcık oluyorum wp8 veya wp10 artık değişmez sistemim benim

Sonylerde ki ses yüksekliği mesele biraz da Avrupa standartları ile alakalı. sonyericsson m600 kullanıyordum önceden. ona bir patch yapıyordum ses iki katına çıkıyordu. eskiden benim için tek marka sony idi. artık hiç bir şeyini kullanmam. eski kalitesi kalmadı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dr. Hannibal Lecter 4 yıl
İpad mini tablet ve windows phone kullanıyorum. İkiside stabil ve hızlı. Telefon olarak windows phone beni hiç mutsuz etmedi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TechnoKolik199 4 yıl Dr. Hannibal Lecter
Dr. Hannibal Lecter
İpad mini tablet ve windows phone kullanıyorum. İkiside stabil ve hızlı. Telefon olarak windows phone beni hiç mutsuz etmedi.

Hangi model
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
264 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, huawei
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl DH Özel Röportaj: Abbyy ile belge tarama ve dönüştürme teknolojilerini konuştuk 4 yıl Toshiba Qosmio PX30t-A 15j Test Masamızda 4 yıl Casper CLC 4030u Dizüstü Bilgisayar Video İnceleme 4 yıl Türkiye dijital kamera pazarını konuştuk: Aynasız kameralar, DSLR'a karşı 4 yıl Roketsan'dan gelişmiş teknolojilere sahip yeni nesil seyir füzesi: SOM Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim