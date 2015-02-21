Huawei Y540 modelini duyurmadan satışa sundu

Huawei giriş seviyesi yeni akıllı telefonu Ascend Y540 modelini duyurmadan Hollanda da satışa sundu. Ascend Y530 modelinin devamı niteliğinde olan cihazda işlemci olarak MediaTek çözümü kullanılıyor. Serinin önceki modeli gibi 4.5 inç 480 x 854 piksel çözünürlükte ekrana sahip cihazda ayrıca sistem belleği 1 GB'a çıkarılmış durumda.

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Android 4.4 Kitkat işletim sistemiyle gelen akıllı telefon giriş seviyesi olduğu için güncelleme alması zor gözüküyor, ayrıca bu dönemde çıkan cihazlara da bakılırsa Lollipop sürümünü kullanmayacak olması bir eksi olarak görülebilir. 4GB depolama alanı sunan telefon arka kamerasında 5MP ön kamerasında ise VGA çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor. Cihazda Micro SD kart slotu bulunurken çift hat takılabiliyor. 1950mAh batarya bulunduran Ascend Y540'ın satış fiyatı 100 Euro seviyesinde.