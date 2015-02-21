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Huawei Y540 modelini duyurmadan satışa sundu

4 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei Y540 modelini duyurmadan satışa sundu

Huawei giriş seviyesi yeni akıllı telefonu Ascend Y540 modelini duyurmadan Hollanda da satışa sundu. Ascend Y530 modelinin devamı niteliğinde olan cihazda işlemci olarak MediaTek çözümü kullanılıyor. Serinin önceki modeli gibi 4.5 inç 480 x 854 piksel çözünürlükte ekrana sahip cihazda ayrıca sistem belleği 1 GB'a çıkarılmış durumda.

Android 4.4 Kitkat işletim sistemiyle gelen akıllı telefon giriş seviyesi olduğu için güncelleme alması zor gözüküyor, ayrıca bu dönemde çıkan cihazlara da bakılırsa Lollipop sürümünü kullanmayacak olması bir eksi olarak görülebilir. 4GB depolama alanı sunan telefon arka kamerasında 5MP ön kamerasında ise VGA çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor. Cihazda Micro SD kart slotu bulunurken çift hat takılabiliyor. 1950mAh batarya bulunduran Ascend Y540'ın satış fiyatı 100 Euro seviyesinde.
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doctor_bey 4 yıl
Rezil olmamak için direkt satışa başlamışlar galiba
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KNTLG 4 yıl
Bunu duyursalar ne duyurmasalar ne, artık şöyle telefonlar yapayı bırakmaları lazım
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ergenius 4 yıl
Önden discovery arkadan s3 bu ne
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Umutcan 4 yıl ergenius
ergenius

Önden discovery arkadan s3 bu ne


Huawei'nin tüm tasarımları büyük markaların cihazlarından alıntı. Bazen önünü bir cihazdan arkasını bir cihazdan alıyor bazense komple.
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Reddemon35 4 yıl
Huawei yazmasa Samsung derdim
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bestofMd 4 yıl
İyikide duyurmamışlar
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khytr89 4 yıl
Arkasi s3 on kismi s4 active :/
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DaRKFoRCeS 4 yıl
ara modellere de güncelleme versinler bir zahmet. Giriş Seviyesi cihaz yap 4.4.x olsun ara modeller jelly bean de kalsın.
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eeosman 4 yıl
çöp
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javaprof 4 yıl
keşke duyurmasalarmış sır gibi saklasalarmış.
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unique5555 4 yıl
Duyurulmasina gerek yokki bu cihazin
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