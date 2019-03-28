Huawei Y6 Prime 2019 duyuruldu

Amiral gemisi modellerini hafta içerisinde tanıtan Huawei Asya ülkelerinde de alt seviye akıllı telefonlar tanıtmaya devam ediyor. Son olarak Huawei Y6 Prime 2019 modeli lanse edildi.

Huawei Y6 Prime 2019 özellikleri ve fiyatı

Huawei Y6 Prime 2019 modelinde 6.1 inçlik 720 x 1560 piksel çözünürlük sunan IPS LCD ekran yer alıyor. Su damlası çentik sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 87 olarak gerçekleşiyor. Göze zararlı mavi ışığı azaltan ekran TUV Rheinland tarafından sertifikalandırılmış.

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Cihaza 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio A22 yonga seti güç veriyor. Sistem 2GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile desteklenmiş. Cihaz kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.

3000mAh kapasiteli batarya ile desteklenen modelin arka kısmında 13MP çözünürlüğünde, ön kısmında da 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Arka kısımda parmak izi okuyucu unutulmamış.

3 renk seçeneği ile gelecek modelin deri kaplama kehribar sarısı rengi versiyonu dikkat çekecek gibi görünüyor. Pakistan’da piyasaya çıkacak olan model 150$ fiyat etiketine sahip. Aynı modelin Y6 2019 adıyla bölgesel bir versiyonu daha bulunuyor.