Huawei dünyanın en hızlı yapay zekâ eğitim sistemini duyurdu

Huawei’nin son dönemde yapay zekâ konusunda attığı adımlar dikkat çekici. Mobil cihazlarda başlayan yapay zekâ teknolojisi yavaş yavaş sunucu tarafına geçiş yaptı. Makine öğrenme diline kurumsal tarafta artan ilgi Huawei’nin de yatırımlarını arttırmasına neden oldu.

Huawei Atlas 900 nedir?

Geçtiğimiz haftalarda sunuculara yönelik olarak Ascend yapay zekâ işlemcisini tanıtan Huawei şimdi de yapay zekâ teknolojilerini eğitecek yeni bir küme sistemi duyurdu. Yeni sistem bilimsel araştırmalar ve kurumsal yenilikler gibi alanlarda yapay zekâ teknolojilerini eğitecek.

Ayrıca Bkz.

"HP yazıcıları siz farkında olmadan veri gönderiyor "

Atlas 900 küme sisteminin temelinde yüzlerce Ascend işlemcisi yer alıyor. Küme sistemi yapay zekâ performansını ölçen ResNet-50 testini sadece 59,8 saniyede eğitmeyi başarmış. Önceki rekor 70 saniyeydi.

Huawei önümüzdeki 5 yılda istatistiki bilişim sektörünün ana akım haline geleceğini ve yapay zekâ teknolojilerinin de tüm bilgisayar sistemleri için harcanan enerjinin yüzde 80’ini kapsayacağını ifade ediyor. Bu bakımdan firma geliştirici programına 1.5 milyar dolar yatırım yapacak. Atlas 900 eğitim kümesi Huawei Cloud platformuna entegre edildi ve farklı sektörlerdeki müşterilerin erişimine açıldı.