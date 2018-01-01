Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei geçen yıl 153 milyon akıllı telefon sattı

Bu yıl Mate 10 serisi, P10 serisi, Honor V10, Honor 7X, Honor 9 Lite gibi modellerle pazarda başarılı işler yapan Huawei, 2017 yılın rekor satış rakamı ile tamamladı.
1 yıl
3,4b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon pazarında en agresif üreticilerden birisi olarak gösterebileceğimiz Huawei, istikrarlı bir şekilde büyümesine devam ediyor. Firma beklentileri de aşarak 2017 yılında rekor bir satış rakamına ulaştı.

Rekor kırdı

Firmanın geçici patronu Hu Houkun tarafından verilen bilgilere göre 2017 yılında 153 milyon akıllı telefon satışı yapıldı. Bu firma tarihinde bir rekora işaret ediyor. 2016 yılında 139 milyon akıllı telefon satılmıştı.

Pazar payını yüzde 10 seviyesinin üzerine çıkaran Huawei, toplamda 90 milyar dolar da gelir elde etti. Geçen yıla göre yüzde 15 civarında artış yaşandı. Firmanın hedefi 2021 yılına kadar pazarda bir numaraya yerleşmek.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm mobil yonga pazarında hakimiyetini arttırdı, Samsung ise gelirlerde şampiyon"

Huawei önemli yenilikler geliştirerek akıllı telefonlarını pazarda farklılaştırmaya çalışıyor. Bunda da büyük ölçüde başarılı oldu. Amiral gemisi seviyesi için Leica çift kamera teknolojisi,yapay zeka, ince ekran çerçevesi, süper hızlı şarj dikkat çeken unsurlar. Üst ve orta segment için yine çift kamera teknolojisi, yapay zekâ, ince ekran çerçevesi gibi yenilikler karşımıza çıkıyor.

Huawei’nin satışlarının önemli bir kısmını Çin sınırları içerisinde elde ediyor ancak Oppo ve Vivo gibi yerli rakipler iyice zorlamaya başladı. Bu bakımdan analiz uzmanları global pazarda daha etkili olmasını tavsiye ediyor. 

 

https://www.gizmochina.com/2017/12/29/huawei-shipped-153-million-smartphones-year-confirms-ceo/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Barni Moloztaş 1 yıl en beğenilen
tebrikler ama huawein de fiyatları uçtu.
3 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erwin-Rommel 1 yıl
Hak ediyorlar bu başarıyı.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 1 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş
tebrikler ama huawein de fiyatları uçtu.

Bu yüzden Honor markasini Türkiye ye sokmasini ve Honor V10 u bekliyoruz
Barni Moloztaştebrikler ama huawein de fiyatları uçtu.Bu yüzden Honor markasini Türkiye ye sokmasini ve Honor V10 u bekliyor...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Magnetic Power 1 yıl
Huawei iyi telefonlar yapıyor yapmasına da, çok değer kaybediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilasat 1 yıl
bu rakama Çin içinde sattıkları dahilse abartılacak bişey yok. zira çevremde henüz huawei kullanan birini görmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 1 yıl
Bir kaç yıl içinde huawei hepsini gömecek.
Bekleyin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 1 yıl
Anladınız mı şimdi ucuz olmasının sebebinin Çinli olması değil tanınmamış olması olduğunu. Şimdi tanınıyor ve fiyatlar delirmiş. Xiaomi yeni kralımız ama o da çok tutarsa o da böyle yapar fiyatlar uçar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Hak ettiler bence ama fiyatları da o derecede arttı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sterig 1 yıl
Daha önce de söylemiştim şimdi de söylüyorum yıllarca Samsung kullanıp arayüzünden sıkılan yeni bir arayüz kullanmak isteyen benim gibi kullanıcılar geçiyor Huawei'ye yoksa telefonları Samsung ile boy ölçüşemez.
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogzhnakcy90 1 yıl sterig
Kazuro
Daha önce de söylemiştim şimdi de söylüyorum yıllarca Samsung kullanıp arayüzünden sıkılan yeni bir arayüz kullanmak isteyen benim gibi kullanıcılar geçiyor Huawei'ye yoksa telefonları Samsung ile boy ölçüşemez.


He.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotoburak 1 yıl sterig
Yaw bi git isine huwai samsung a 5 basar. Git simdi tuslu samsung telefonunla oyna 😀
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S T A Y 1 yıl
İyi satmış da mi6daki f/p oranını Türkiyede yakalayamaz.Risk sevmeyen kişiler tercih edebilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 1 yıl
Xiaomi akar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erwin-Rommel 1 yıl
Hak ediyorlar bu başarıyı.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 1 yıl en beğenilen
tebrikler ama huawein de fiyatları uçtu.
2 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 1 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş
tebrikler ama huawein de fiyatları uçtu.

Bu yüzden Honor markasini Türkiye ye sokmasini ve Honor V10 u bekliyoruz
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş

tebrikler ama huawein de fiyatları uçtu.

Sanırım Türkiye'ye resmi olarak gelmesinden kaynaklı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3380 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, huawei 153 million smartphones ve
4 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl 18:9 ekranlı Lenovo K320t özellikleri resmi olarak belli oldu 1 yıl Mercedes-Benz yeni A-Serisi'nin kış koşullarındaki hünerlerini sergiledi 1 yıl Google Street View fotoğraflarındaki otomobillere bakılarak oy tahmini yapıldı 1 yıl İngiltere, 2018'de kendi kripto para birimini çıkarabilir 1 yıl Türkiye’de üretilen ilk turbojet motoru 2018’de teslim edilecek! 1 yıl ÖTV değişikliği sıfır otomobillere fiyat avantajı getirdi 1 yıl Android Auto 2018 yılında kablosuz bağlantıya kavuşuyor 1 yıl Ofisimizi VR gözlükle gezin | DH ofisi 3 boyutlu olarak bilgisayarınızda! 1 yıl Hyundai dünyanın ilk panoramik sunroof hava yastığı sistemini tanıttı 1 yıl Shenzhen şehrinde toplu taşımada devrim 1 yıl LG dünyanın ilk 88 inçlik 8K OLED ekranını tanıttı 1 yıl Google 20 bin Türk kadınına e-ticaret eğitimi verecek 1 yıl Samsung, Galaxy Note 8'deki pil sorununu kabul etti 1 yıl Hız sınırını aşanlara interaktif uyarı sistemi geliyor 1 yıl GeForce grafik kartlarının sunucu ve veri merkezlerinde kullanılması yasaklandı 1 yıl Bitcoin borsasının sahibi kaçırıldı, fidye olarak 1 milyon dolarlık Bitcoin istendi 1 yıl MediaTek’ten yapay zekâ destekli yonga setleri geliyor 1 yıl Fiat Linea'nın halefi Cronos'un iç mekan görüntüleri yayınlandı 1 yıl Aorus Z370 Gaming 7 incelemesi "Tasarım ve Kalite, bir anakartta" 1 yıl Çin, yakıt verimliliği standartlarını karşılamayan otomobilleri yasaklıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Huawei geçen yıl 153 milyon akıllı telefon sattı Sonraki Yeni Galaxy S9 ve S9+ görselleri cihazların tanıtıma hazır hale geldiğini gösteriyor 1 yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi yaraları iyileştiren şok cihazını onayladı 1 yıl Çin, barkod tabanlı mobil ödemelere kısıtlama getiriyor 1 yıl Alibaba trilyon dolarlık ilk internet şirketi olabilir 1 yıl Qualcomm mobil yonga pazarında hakimiyetini arttırdı, Samsung ise gelirlerde şampiyon 1 yıl Gelecek yıl daha fazla özelleştirilmiş Qualcomm yonga seti göreceğiz 1 yıl Star Wars: The Last Jedi gişede 1 milyar dolara ulaştı 1 yıl Apple özür diledi, Pil değişimi sürprizi | Mobilite, mobil teknoloji programı 1 yıl DonanımHaber takipçileri 2017'nin en iyi ürünlerini seçti! 1 yıl Xiaomi Mi A1, Android 8.0 Oreo güncellemesi almaya başladı 1 yıl WeChat uygulaması elektronik kimlik olarak kullanılacak 1 yıl 18:9 ekranlı ZTE Blade V9 geliyor 1 yıl Volkswagen'in piyasaya süreceği elektrikli otomobiller belli oluyor 1 yıl Üç arka kameraya sahip Huawei P20 serisinin şematik görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl İkinci KURYED Deniz Kuvvetlerine teslim edildi 1 yıl 4700 Bitcoin'in çalındığı madencilik şirketinin CEO'su istifa etti 1 yıl Yavaşlayan iPhone’ların ülkemizdeki pil değişim ücreti belli oldu 1 yıl Nokia 2 yeni güncellemeyle performans çıtasını yükseltecek 1 yıl Nihat Zeybekçi'den Bitcoin açıklaması: ''Yasal düzenleme olmayacak'' 1 yıl Dünyanın en küçük telefonu rekor bağış peşinde Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim