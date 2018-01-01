Huawei geçen yıl 153 milyon akıllı telefon sattı

Akıllı telefon pazarında en agresif üreticilerden birisi olarak gösterebileceğimiz Huawei, istikrarlı bir şekilde büyümesine devam ediyor. Firma beklentileri de aşarak 2017 yılında rekor bir satış rakamına ulaştı.

Rekor kırdı

Firmanın geçici patronu Hu Houkun tarafından verilen bilgilere göre 2017 yılında 153 milyon akıllı telefon satışı yapıldı. Bu firma tarihinde bir rekora işaret ediyor. 2016 yılında 139 milyon akıllı telefon satılmıştı.

Pazar payını yüzde 10 seviyesinin üzerine çıkaran Huawei, toplamda 90 milyar dolar da gelir elde etti. Geçen yıla göre yüzde 15 civarında artış yaşandı. Firmanın hedefi 2021 yılına kadar pazarda bir numaraya yerleşmek.

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Huawei önemli yenilikler geliştirerek akıllı telefonlarını pazarda farklılaştırmaya çalışıyor. Bunda da büyük ölçüde başarılı oldu. Amiral gemisi seviyesi için Leica çift kamera teknolojisi,yapay zeka, ince ekran çerçevesi, süper hızlı şarj dikkat çeken unsurlar. Üst ve orta segment için yine çift kamera teknolojisi, yapay zekâ, ince ekran çerçevesi gibi yenilikler karşımıza çıkıyor.

Huawei’nin satışlarının önemli bir kısmını Çin sınırları içerisinde elde ediyor ancak Oppo ve Vivo gibi yerli rakipler iyice zorlamaya başladı. Bu bakımdan analiz uzmanları global pazarda daha etkili olmasını tavsiye ediyor.