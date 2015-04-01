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Huawei geçen yılı gelirlerde yükselişle kapattı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei geçen yılı gelirlerde yükselişle kapattı

Asıl olarak mobil pazarda adını duyurmuş olsa da Huawei telekomünikasyon alanında da liderliğe oynuyor ve her iki alanda pazar payını artırmaya devam ediyor. Firmanın 2014 yılı tabloları da buna işaret ediyor.

Açıklanan finansal verilere göre 2014 yılı itibariyle firma yaklaşık olarak 46.4 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 33 artış yaşadı. Firmanın net geliri ise 4.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Mobil bölüm gelirlerin yaklaşık yüzde 25'ini bünyesinde toplamayı başardı. Ascend Mate 7 ve P7 gibi milyonlarca satan modelleri sayesinde geçen yılı 75 milyon akıllı telefon satışı ile kapatan mobil bölüm yüzde 32 artışla 12.2 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. 

Teknoloji dünyasında oluşan fırsatları kaçırmama adına yatırımlarına devam eden Huawei, 4.5G, 5G, bulut bilişim gibi alanlarda bu yıl daha faal olmayı amaçlıyor. Ayrıca mobil bölüm de geçen yılın satış rakamının üzerine çıkmaya çalışacak.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-posts-a-financial-report-for-2014-its-mobile-division-scores-a-revenue-of-12-billion_id67775 Yorum Yaz
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pires2 4 yıl
Anca çinde satar bu telefonlar.huawei kullanmayın kullandırmayın radyasyon oranı çok yüksek telefonun.sonra çocuğunuz olmaz BAK :)
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Batuist 4 yıl
Adamlar aslında ciddi zarar etti ama bunu yarın açıklayacaklar. şimdilik hissedarları sevinsin diye 1 nisan şakası yapmışlar. :)) yarın şok olcaklar :)))
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No-FéAR 4 yıl
Yani g7 güncelleme alacakmı :)
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