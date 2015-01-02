Huawei, geçtiğimiz yıl içinde 75 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi

Çin'in yükselen teknoloji yıldızı Huawei 2015'in ilk günlerinde geçtiğimiz yıla ilişkim rakamlarını paylaştı. Global anlamda artan satışları ile dikkat çeken şirket 2014 yılı gelirini 11.8 milyar dolara çıkararak bir önceki yıla göre %33 arttırmayı başardı.
Şirketin Avrupa sorumlusu, strateji ve pazarlama başkanı Richard Yu'nun açıklamasına göre yaklaşık 75 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren şirket bu konuda da bir önceki yıla göre başarısını %40 arttırmış durumda. Ancak yıla başlamadan önce belirlenen 80 milyon satış hedefinin az da olsa gerisinde kalmış gözüküyor.
Xiaomi'nin 2014'ün 3. çeyreğinde büyük bir sıçrama yaparak en büyük 3. telefon üreticisi konumuna gelmesi Huawei ile arasındaki rekabeti arttırmıştı. Geçtiğimiz yıl 18.7 milyon satış yapan Xiaomi'nin de bu yılı 60 milyon civarı satış rakamına ulaşarak kapatması bekleniyor. Bu durumda Huawei, Xiaomi'yi geride bırakarak 3.lüğe yükselmiş olabilir. Önümüzdeki sene Meizu, Lenovo gibi Çin menşeili diğer şirketlerin de daha agresif olması bekleniyor. 2015 yılında düşük maliyetli üreticiler arasında kıran kırana bir mücadele yaşanacak gibi gözüküyor.Toplam satış anlamında en çok akıllı telefon satan şirket Samsung'un 2014 yılında düşük maliyetli satış yapan şirketler nedeniyle pazar payı kaybettiği düşünülüyor. İkinci sıradaki Apple'ın ise iPhone 6 hamlesiyle ivmelenerek pazar payını arttırması öngörülüyor.
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Bu yorumu ben mi yazmisim yav şuan ascend g7 kullaniyorum.
apple severim hemde asiri seviyede mac disinda nerdeyse herseyi elimden gecti suan bile ipod touch 2 3 4 5 nesilleri mevcut mesela ios zaten anlatilmaz yasanir.
huawei 2yillik ufak bi firma degilki turkiyedeki alt yapiyi yakan kim ? huawei bizzat calisan var tanidim adamlar buyuk ve guzel isler yapiyorlar.
tasarima gelirsekte arkasi yari metal yari plastik tasarimlari oncedende vardi mesela kullandigim huawei youth ta ayni boyleydi
ayrica sacma salak tasarimda sinir tanimayan samsung malesef peynir ekmek gibi satiyor en cahilide en bilmiside aliyor ne var samsungta;
metal gorunumlu plastik var
deri gorunumlu plastik var
ace yi alip sundurup note diye satmak var
birbirine benzeyen 5 modeli nerdeyse yanyana ayirt etmenin imkansiz oldugu seriler var ace2 trent duos grand bilmem ne vs
her teli mini midi maxi battal bey diye ayri modeli var
ona laf eden yokta huawei ooo kotu kaka
edit- şunu izlede feyz al biraz ey inatkar kesim
donanimhaber.com/...
her dikdörtgen telefonun birbirine benzediğini düşünen adam şu resme baksın sonra bir de üstteki fotoğrafa baksın.
mobilechoiceuk.com/...
ayrıca cahil olanlar için dipnot geçeyim; eski model huawei cihazları inceleyim bakalım kim kimden araklamış dediğinize göre bi araştırında görün...