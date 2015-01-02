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Huawei, geçtiğimiz yıl içinde 75 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi

4 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Çin'in yükselen teknoloji yıldızı Huawei 2015'in ilk günlerinde geçtiğimiz yıla ilişkim rakamlarını paylaştı. Global anlamda artan satışları ile dikkat çeken şirket 2014 yılı gelirini 11.8 milyar dolara çıkararak bir önceki yıla göre %33 arttırmayı başardı.

Şirketin Avrupa sorumlusu, strateji ve pazarlama başkanı Richard Yu'nun açıklamasına göre yaklaşık 75 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren şirket bu konuda da bir önceki yıla göre başarısını %40 arttırmış durumda. Ancak yıla başlamadan önce belirlenen 80 milyon satış hedefinin az da olsa gerisinde kalmış gözüküyor.

Xiaomi'nin 2014'ün 3. çeyreğinde büyük bir sıçrama yaparak en büyük 3. telefon üreticisi konumuna gelmesi Huawei ile arasındaki rekabeti arttırmıştı. Geçtiğimiz yıl 18.7 milyon satış yapan Xiaomi'nin de bu yılı 60 milyon civarı satış rakamına ulaşarak kapatması bekleniyor. Bu durumda Huawei, Xiaomi'yi geride bırakarak 3.lüğe yükselmiş olabilir. Önümüzdeki sene Meizu, Lenovo gibi Çin menşeili diğer şirketlerin de daha agresif olması bekleniyor. 2015 yılında düşük maliyetli üreticiler arasında kıran kırana bir mücadele yaşanacak gibi gözüküyor.
Toplam satış anlamında en çok akıllı telefon satan şirket Samsung'un 2014 yılında düşük maliyetli satış yapan şirketler nedeniyle pazar payı kaybettiği düşünülüyor. İkinci sıradaki Apple'ın ise iPhone 6 hamlesiyle ivmelenerek pazar payını arttırması öngörülüyor. 

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beter.böcek 4 yıl
Kopya halleriyle iyi satmis,buyuk sirket olmanin avantaji her pazara cekinmeden giriyorlar
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DH Misafiri 4 yıl
huawei ascend y100 kazmasını kullanıyorum.hicccccc önermemmmmmm.sakin almayan .hele hele cocuğunuza hiç almayin.devir bu devir .4 yasindaki cocukta bile 5inc samsung lar htc sony apple varken.sizin cocugunuzda 2.8 inclik huawei ascend olunca zaten psikolojik bir eziklik oluyo.o telefon yüzünden cocuk o telefunu olan kisiden tiksinir. yasadigim ve hala yasamaya devam ettigim icin biliyorum. soylediklerime dikkat edin
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YOURMOVE 4 yıl
Daha iyi olmaları için zamanları var.Henüz erken
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Pabliato 4 yıl
Şu g7'deki iğrenç çalıntı tasarim.
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Pabliato 4 yıl Pabliato
Pabliato
Şu g7'deki iğrenç çalıntı tasarim.

Bu yorumu ben mi yazmisim yav
şuan ascend g7 kullaniyorum.
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hunt_etehen 4 yıl
o zaman herkes apple dan arakladi tek tus kasa vs
apple severim hemde asiri seviyede mac disinda nerdeyse herseyi elimden gecti suan bile ipod touch 2 3 4 5 nesilleri mevcut mesela ios zaten anlatilmaz yasanir.
huawei 2yillik ufak bi firma degilki turkiyedeki alt yapiyi yakan kim ? huawei bizzat calisan var tanidim adamlar buyuk ve guzel isler yapiyorlar.
tasarima gelirsekte arkasi yari metal yari plastik tasarimlari oncedende vardi mesela kullandigim huawei youth ta ayni boyleydi
ayrica sacma salak tasarimda sinir tanimayan samsung malesef peynir ekmek gibi satiyor en cahilide en bilmiside aliyor ne var samsungta;
metal gorunumlu plastik var
deri gorunumlu plastik var
ace yi alip sundurup note diye satmak var
birbirine benzeyen 5 modeli nerdeyse yanyana ayirt etmenin imkansiz oldugu seriler var ace2 trent duos grand bilmem ne vs
her teli mini midi maxi battal bey diye ayri modeli var
ona laf eden yokta huawei ooo kotu kaka



edit- şunu izlede feyz al biraz ey inatkar kesim

donanimhaber.com/...
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GenkaNuan 4 yıl
Araklamak neden bu kadar abartılıyor anlamıyorum mesela p7 bin tasarimi evet xperialarin çakması ancak hem performansı fena değil hem de fiyatı da iyi. O fiyata xperia alinacak olsa p7 nin yarı performansını veremez. Peki simdi tel alacak adam xperialarin tasarımını beğeniyor. Ancak xperialar ona gore pahalı ne yapsın şimdi bu adam gitsin s3 mu alsın
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DaRKFoRCeS 4 yıl
ilginç neredeyse 0 güncelleme ile bu kadar satış. demekki milletin umrunda değil güncel telefonlar. huawei de otomasyon firması. çinli firma yöneticileri yağı bol bulmuş demek ki.
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Haketmeyen fiyattan satanları düşnününce 75 milyonu hakediyorlar.
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acmtncy 4 yıl
bu telefon dediğin 4 köşeli olur muhabbeti de sıktı. adamlar bildiğin araklamış daha neyini savunuyorsunuz. resimdeki cihaz her ne ise direkt xperialardan araklanmış. adamlar utanmamış yandaki yuvarlak güç tuşunu bile almış. şimdi biri çıkar "güç tuşu dediğin yuvarlak olur" der.

her dikdörtgen telefonun birbirine benzediğini düşünen adam şu resme baksın sonra bir de üstteki fotoğrafa baksın.

mobilechoiceuk.com/...
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IUnknown 4 yıl
p7 tasarımı falan iyi de sorunlu bir telefon. Konuşmada sıkıntıları var. Karşındakiyle anlaşamıyorsun.
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hunt_etehen 4 yıl
Ya anlamıyorum adamlar tasarlarken kamerayı ekranın ortasına falanmı koyması lazım telefonun zaten yapısı belli arkada kamera hoparlör çıkışı flaşı olur önde ekranı varsa tuşu yandada simkart microsd yuvası falan olur adam bunun dışınamı çıksın ??
ayrıca cahil olanlar için dipnot geçeyim; eski model huawei cihazları inceleyim bakalım kim kimden araklamış dediğinize göre bi araştırında görün...
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