Huawei, geçtiğimiz yıl içinde 75 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi

Çin'in yükselen teknoloji yıldızı Huawei 2015'in ilk günlerinde geçtiğimiz yıla ilişkim rakamlarını paylaştı. Global anlamda artan satışları ile dikkat çeken şirket 2014 yılı gelirini 11.8 milyar dolara çıkararak bir önceki yıla göre %33 arttırmayı başardı.

Xiaomi'nin 2014'ün 3. çeyreğinde büyük bir sıçrama yaparak en büyük 3. telefon üreticisi konumuna gelmesi Huawei ile arasındaki rekabeti arttırmıştı. Geçtiğimiz yıl 18.7 milyon satış yapan Xiaomi'nin de bu yılı 60 milyon civarı satış rakamına ulaşarak kapatması bekleniyor. Bu durumda Huawei, Xiaomi'yi geride bırakarak 3.lüğe yükselmiş olabilir. Önümüzdeki sene Meizu, Lenovo gibi Çin menşeili diğer şirketlerin de daha agresif olması bekleniyor. 2015 yılında düşük maliyetli üreticiler arasında kıran kırana bir mücadele yaşanacak gibi gözüküyor.

Şirketin Avrupa sorumlusu, strateji ve pazarlama başkanı Richard Yu'nun açıklamasına göre yaklaşık 75 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren şirket bu konuda da bir önceki yıla göre başarısını %40 arttırmış durumda. Ancak yıla başlamadan önce belirlenen 80 milyon satış hedefinin az da olsa gerisinde kalmış gözüküyor.Toplam satış anlamında en çok akıllı telefon satan şirket Samsung'un 2014 yılında düşük maliyetli satış yapan şirketler nedeniyle pazar payı kaybettiği düşünülüyor. İkinci sıradaki Apple'ın ise iPhone 6 hamlesiyle ivmelenerek pazar payını arttırması öngörülüyor.