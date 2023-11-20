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    Samsung Galaxy S24'ün tanıtım ve çıkış tarihi netleşti

    Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S24 için gün saymaya başladı. Teknoloji devinin önümüzdeki ocak ayında Galaxy S24'ü tanıtması ve piyasaya sürmesi bekleniyor.
    Samsung Galaxy S24'ün tanıtım ve çıkış tarihi netleşti Tam Boyutta Gör
    Birkaç gün önce Samsung'un Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıtmayı planladığı ortaya çıktı. Firma genelde şubat ayında tanıtım etkinliği düzenliyor olsa da bu, görünüşe göre yeni seri beklenenden bir ay erken gelecek. Şimdi ise Galaxy S24'ün duyuru tarihi, ön sipariş tarihleri ve sevkiyat tarihleri hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.

    Galaxy S24 tanıtım, ön sipariş ve çıkış tarihi

    The Elec'in haberine göre Galaxy S24 serisi, 17 Ocak 2024 tarihinde Kaliforniya, San Jose’de düzenlenecek özet etkinlikte tanıtılacak. Samsung, Galaxy Unpacked lansman etkinliğini genellikle New York'ta düzenliyor ancak görünüşe göre Galaxy S24 için firma, Apple’ın arka bahçesini seçmiş gibi.

    Samsung’un aynı zamanda Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modellerini 18 Ocak’ta ön siparişe açacağı aktarılıyor. Ön sipariş veren müşteriler ise cihazlarını 26 Ocak ila 30 Ocak arasında teslim almaya başlayacak. Galaxy S24 serisinin raflara çıkışı ise 30 Ocak 2024 olarak belirtiliyor.

    Galaxy S24 serisi fiyatlandırması henüz açıklanmamış olsa da, Samsung'un fiyatları Galaxy S23 serisine benzer tutması bekleniyor. Dolayısıyla Galaxy S24, 900 dolardan başlarken, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra sırasıyla 1.000 ve 1.200 dolar seviyesinde fiyatlandırılabilir. Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S24'ün Samsung'un ilk yapay zeka telefonu olacağını ve şirketin kendi geliştirdiği yapay zeka özelliklerini içereceğini aktarmıştık. Şirket ayrıca Bixby'yi Galaxy AI olarak yeniden adlandırabilir. Bununla birlikte firma, ilk AI özelliğini çoktan ortaya çıkardı: telefon görüşmelerini anlık olarak çeviren özellik.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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