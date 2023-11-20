Samsung Galaxy S24'ün tanıtım ve çıkış tarihi netleşti

Galaxy S24 tanıtım, ön sipariş ve çıkış tarihi
The Elec'in haberine göre Galaxy S24 serisi, 17 Ocak 2024 tarihinde Kaliforniya, San Jose’de düzenlenecek özet etkinlikte tanıtılacak. Samsung, Galaxy Unpacked lansman etkinliğini genellikle New York'ta düzenliyor ancak görünüşe göre Galaxy S24 için firma, Apple’ın arka bahçesini seçmiş gibi.
Samsung’un aynı zamanda Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modellerini 18 Ocak’ta ön siparişe açacağı aktarılıyor. Ön sipariş veren müşteriler ise cihazlarını 26 Ocak ila 30 Ocak arasında teslim almaya başlayacak. Galaxy S24 serisinin raflara çıkışı ise 30 Ocak 2024 olarak belirtiliyor.
Galaxy S24 serisi fiyatlandırması henüz açıklanmamış olsa da, Samsung'un fiyatları Galaxy S23 serisine benzer tutması bekleniyor. Dolayısıyla Galaxy S24, 900 dolardan başlarken, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra sırasıyla 1.000 ve 1.200 dolar seviyesinde fiyatlandırılabilir. Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S24'ün Samsung'un ilk yapay zeka telefonu olacağını ve şirketin kendi geliştirdiği yapay zeka özelliklerini içereceğini aktarmıştık. Şirket ayrıca Bixby'yi Galaxy AI olarak yeniden adlandırabilir. Bununla birlikte firma, ilk AI özelliğini çoktan ortaya çıkardı: telefon görüşmelerini anlık olarak çeviren özellik.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.