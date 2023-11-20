Tam Boyutta Gör Birkaç gün önce Samsung'un Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıtmayı planladığı ortaya çıktı. Firma genelde şubat ayında tanıtım etkinliği düzenliyor olsa da bu, görünüşe göre yeni seri beklenenden bir ay erken gelecek. Şimdi ise Galaxy S24'ün duyuru tarihi, ön sipariş tarihleri ve sevkiyat tarihleri hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.

Galaxy S24 tanıtım, ön sipariş ve çıkış tarihi

The Elec'in haberine göre Galaxy S24 serisi, 17 Ocak 2024 tarihinde Kaliforniya, San Jose’de düzenlenecek özet etkinlikte tanıtılacak. Samsung, Galaxy Unpacked lansman etkinliğini genellikle New York'ta düzenliyor ancak görünüşe göre Galaxy S24 için firma, Apple’ın arka bahçesini seçmiş gibi.

Samsung’un aynı zamanda Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modellerini 18 Ocak’ta ön siparişe açacağı aktarılıyor. Ön sipariş veren müşteriler ise cihazlarını 26 Ocak ila 30 Ocak arasında teslim almaya başlayacak. Galaxy S24 serisinin raflara çıkışı ise 30 Ocak 2024 olarak belirtiliyor.

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Galaxy S24 serisi fiyatlandırması henüz açıklanmamış olsa da, Samsung'un fiyatları Galaxy S23 serisine benzer tutması bekleniyor. Dolayısıyla Galaxy S24, 900 dolardan başlarken, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra sırasıyla 1.000 ve 1.200 dolar seviyesinde fiyatlandırılabilir. Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S24'ün Samsung'un ilk yapay zeka telefonu olacağını ve şirketin kendi geliştirdiği yapay zeka özelliklerini içereceğini aktarmıştık. Şirket ayrıca Bixby'yi Galaxy AI olarak yeniden adlandırabilir. Bununla birlikte firma, ilk AI özelliğini çoktan ortaya çıkardı: telefon görüşmelerini anlık olarak çeviren özellik.

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Samsung Galaxy S24'ün tanıtım ve çıkış tarihi netleşti