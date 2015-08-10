Huawei gelecek ay için yeni bir Phablet modeli hazırlıyor

Yılın ikinci çeyreğinde adeta patlama yaparak 30 milyon akıllı telefon satışına ulaşan Huawei, gelecek ay ki IFA 2015 fuarını da boş geçmek istemiyor. Firma yeni bir Phablet modelinin hazırlığı içerisinde.





Evleaks tarafından sızdırılan görsellere göre Huawei'nin 2 Eylül 2015 tarihinde tanıtacağı bu yeni modelin hangi seriye ait olduğu henüz belli değil. Ancak Huawei genelde Phablet cihazlarını Mate serisi içerisine aldığı için Mate 8 modeli olma ihtimali yüksek.





Daha önce de Mate 8 olduğu iddia edilen bazı görseller internete sızdırılmıştı. Ancak o görsellerde ön kamerada flaş yer alıyordu. Bu bakımdan net bir şey söylemek mümkün değil ancak bu tasarım Huawei Mate 7 çizgilerini taşıyor.





Huawei şimdiye kadar P serisi, G serisi ve Honor serisindeki yeni üyeleri lanse etti. Geriye D ve Mate serilerindeki üyeler kaldı. Ancak D serisi bu kadar büyük olmadığı için geriye Mate 8 modeli kalıyor.





Huawei Mate 8 modelinde 6 inçlik 2K ekran, 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A72 çekirdeğini birarada çalıştıran ve Mali T880 grafik birimi barındıran Kirin 950 yongaseti, 4GB RAM, 4000mAh gücünde batarya, 20MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özellikler olacağı iddia ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Large-screened-Huawei-model-expected-at-IFA-on-September-2nd_id72424