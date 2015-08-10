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Huawei gelecek ay için yeni bir Phablet modeli hazırlıyor

3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei gelecek ay için yeni bir Phablet modeli hazırlıyor

Yılın ikinci çeyreğinde adeta patlama yaparak 30 milyon akıllı telefon satışına ulaşan Huawei, gelecek ay ki IFA 2015 fuarını da boş geçmek istemiyor. Firma yeni bir Phablet modelinin hazırlığı içerisinde. 

Evleaks tarafından sızdırılan görsellere göre Huawei'nin 2 Eylül 2015 tarihinde tanıtacağı bu yeni modelin hangi seriye ait olduğu henüz belli değil. Ancak Huawei genelde Phablet cihazlarını Mate serisi içerisine aldığı için Mate 8 modeli olma ihtimali yüksek.

Daha önce de Mate 8 olduğu iddia edilen bazı görseller internete sızdırılmıştı. Ancak o görsellerde ön kamerada flaş yer alıyordu. Bu bakımdan net bir şey söylemek mümkün değil ancak bu tasarım Huawei Mate 7 çizgilerini taşıyor.

Huawei şimdiye kadar P serisi, G serisi ve Honor serisindeki yeni üyeleri lanse etti. Geriye D ve Mate serilerindeki üyeler kaldı. Ancak D serisi bu kadar büyük olmadığı için geriye Mate 8 modeli kalıyor. 

Huawei Mate 8 modelinde 6 inçlik 2K ekran, 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A72 çekirdeğini birarada çalıştıran ve Mali T880 grafik birimi barındıran Kirin 950 yongaseti, 4GB RAM, 4000mAh gücünde batarya, 20MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özellikler olacağı iddia ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Large-screened-Huawei-model-expected-at-IFA-on-September-2nd_id72424 Yorum Yaz
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canguler917 3 yıl en beğenilen
bu tasarım ve donanımla gelirse note serisine baya bir ter döktürür
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murat-smsk 3 yıl
Yurt dışında phabletlerin satış hızı ne bilmiyorum ama Türkiye'de çok satıldığını görmedim tabi alternatiflerin kısıtlı oluşu da etkili olmuş olabilir.
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Sunstorms 3 yıl
Huawei tasarım ve arayüzleri beğeniyorum ancak işletim sistemi konusunda huawei benim için bitmiştir.
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kadirirdem 3 yıl
bu tasarım ve özelliklerle gelirse note serisinin satışlarını baltalayabilir...
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HTC Specialist 3 yıl
Tasarım HTC One M9 - One max'e hiç benzemiyor. İyi iş çıkartmış Huawei.
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DntRx 3 yıl
1)Fiyat ne olacak? Mate 7 gibi bir fiyatla cikarsa en azindan Turkiye icin, piyasada tutunmasi zor olur.
2)Kirin yerine snapdragon daha iyi olurdu ama, t880 nasil bir peformansi var bilemiyorum. Cunku mate 7deki t628 tam bir hayal kirikligi yasatmisti
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sercandk 3 yıl
Biri Huawei yi durdursun :) Adamlar tasarım işinde prof oldular iyice :)
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Pi 3 yıl
Sar degerini yuksek tutmayi unutmasinlar ama!
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canguler917 3 yıl en beğenilen
bu tasarım ve donanımla gelirse note serisine baya bir ter döktürür
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