Honor 70 Pro serisi iddialı kameralarla geliyor

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Honor markasının merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Honor 70 resmiyet kazandı. Seride Honor 70 Pro ve Honor 70 Pro+ modelleri en üst seviyede yer alırken kamera tarafında da dikkat çekiyor.

Honor 70 Pro+ özellikleri ve fiyatı

6.78 inçlik AMOLED ekran

Dimensity 9000 yonga seti

8GB/12GB LPDDR5 RAM

256GB UFS 3.1 depolama

54MP Sony IMX800 ana sensör

50MP ön kamera

4500mAh batarya

100W hızlı şarj

645$ (8GB/256GB), 690$ (12GB/256GB)

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Honor 70 Pro+ amiral gemisi modeli ekranı ile dikkat çekiyor. Ekran 10-bit renk desteğine sahipken 120Hz tazeleme hızı sunuyor ve HDR Vivid formatı ile videoları çok daha canlı bir şekilde oynatabiliyor. Diğer taraftan 1920Hz modülasyon tekniği ile daha derin siyahlar ve beyazlar elde edilebiliyor.

Kamera tarafında Sony IMX800 ana sensör çok daha iyi ışık alarak karanlık ortamlarda performansı arttırıyor.8MP çözünürlüğünde 3x telefoto sensör OIS ile desteklenirken 50MP ultra geniş açılı sensör de makro moda sahip. Özel VLog modu yapay zekâ kullanarak nesnelerin sürekli sahne içerisinde kalmasını sağlıyor. Yine ön ve arka kameralardan görüntü dengeleme destekli olarak aynı anda video kaydı yapılabiliyor.

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Honor 70 Pro özellikleri

6.78 inçlik AMOLED ekran

Dimensity 8000 yonga seti

8GB/12GB LPDDR5 RAM

256GB/512GB UFS 3.1 depolama

54MP Sony IMX800 ana sensör

50MP ön kamera

4500mAh batarya

100W hızlı şarj

Honor 70 Pro fiyatı Honor 70 Pro 8GB/256GB 555$ Honor 70 Pro 12GB/256GB 600$ Honor 70 Pro 12GB/512GB 660$

Honor 70 Pro ekran ve kamera tarafında abisi ile aynı özelliklere sahip. Yonga seti tarafında ise biraz kırpma yaparak fiyatı düşürüyor. Yine de en üst seçenek Honor 70 Pro+ modelinden daha pahalı hale gelmiş.

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