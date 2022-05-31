Honor 70 Pro serisi iddialı kameralarla geliyor

Honor markasının merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Honor 70 resmiyet kazandı. Seride Honor 70 Pro ve Honor 70 Pro+ modelleri en üst seviyede yer alırken kamera tarafında da dikkat çekiyor.
Honor 70 Pro+ özellikleri ve fiyatı
- 6.78 inçlik AMOLED ekran
- Dimensity 9000 yonga seti
- 8GB/12GB LPDDR5 RAM
- 256GB UFS 3.1 depolama
- 54MP Sony IMX800 ana sensör
- 50MP ön kamera
- 4500mAh batarya
- 100W hızlı şarj
- 645$ (8GB/256GB), 690$ (12GB/256GB)
Honor 70 Pro+ amiral gemisi modeli ekranı ile dikkat çekiyor. Ekran 10-bit renk desteğine sahipken 120Hz tazeleme hızı sunuyor ve HDR Vivid formatı ile videoları çok daha canlı bir şekilde oynatabiliyor. Diğer taraftan 1920Hz modülasyon tekniği ile daha derin siyahlar ve beyazlar elde edilebiliyor.
Kamera tarafında Sony IMX800 ana sensör çok daha iyi ışık alarak karanlık ortamlarda performansı arttırıyor.8MP çözünürlüğünde 3x telefoto sensör OIS ile desteklenirken 50MP ultra geniş açılı sensör de makro moda sahip. Özel VLog modu yapay zekâ kullanarak nesnelerin sürekli sahne içerisinde kalmasını sağlıyor. Yine ön ve arka kameralardan görüntü dengeleme destekli olarak aynı anda video kaydı yapılabiliyor.
Honor 70 Pro özellikleri
- 6.78 inçlik AMOLED ekran
- Dimensity 8000 yonga seti
- 8GB/12GB LPDDR5 RAM
- 256GB/512GB UFS 3.1 depolama
- 54MP Sony IMX800 ana sensör
- 50MP ön kamera
- 4500mAh batarya
- 100W hızlı şarj
|Honor 70 Pro 8GB/256GB
|555$
|Honor 70 Pro 12GB/256GB
|600$
|Honor 70 Pro 12GB/512GB
|660$
Honor 70 Pro ekran ve kamera tarafında abisi ile aynı özelliklere sahip. Yonga seti tarafında ise biraz kırpma yaparak fiyatı düşürüyor. Yine de en üst seçenek Honor 70 Pro+ modelinden daha pahalı hale gelmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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