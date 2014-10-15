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Huawei giriş seviyesi Honor Holly modelini duyurdu

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei giriş seviyesi Honor Holly modelini duyurdu


Honor markası altında son olarak Honor 6 amiral gemi modelini duyuran Huawei, bu kez giriş seviyesine yönelik olarak hazırladığı Honor Holly adlı yeni bir akıllı telefon daha duyurdu.

5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunan Honor Holly, 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir MediaTek işlemcisinden gücünü alıyor. 1GB RAM ile sistemin desklendiği cihazda 16GB depolama kapasitesi buluuyor. 

Modelde 8MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 2000mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi, çift SIM desteği şeklinde diğer özellikler mevcut. Model Google'ın kısa süre önce Android One programını başlattığı Hindistan'da yarın itibariyle satışa sunulacak. 

Honor Holly modelinin fiyatı 114$ olarak belirlenmiş. Donanımı biraz daha orta seviyeye yaklaşan modelin giriş seviyesi fiyatı ile Android One programına iyi bir rakip olması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-intros-the-Honor-Holly-a-new-and-cheap-5-inch-Android-smartphone_id61711 Yorum Yaz
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lionhearts 4 yıl
giriş seviyesi için çok iyi bir model olmuş.
Huawei bu gidişle ve bu modellerle çok firmayı batıracak gibi gözüküyor.birde çıkardıkları modelleri türkiyeye getırseler harika olacak.
Millet en azından vestel venus gibi çöplere muhtaç kalmaz giriş seviyesi modellerde.
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Lightr 4 yıl
İyi güzel hoş ama o ekranı büyütme buyuteceksende bataryayı koy arkadaş
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DaRKFoRCeS 4 yıl
bu firmayı hiç sevmiyorum.
Diğer firmalarda böyle yapmasa iyi
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Bursaspor. 4 yıl
aslında giriş felan ama bana yetecek özellikte telefon :D
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Üfler 4 yıl
bedava düşünmeden alınır ama o pil nedir abi ya :))
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lordbahes2 4 yıl
2000 mah pili görünce bi uzaklaştım ama 114 dolar fiyat gayet cazip
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kpln04 4 yıl lordbahes2
lordbahes2
2000 mah pili görünce bi uzaklaştım ama 114 dolar fiyat gayet cazip

nereye uzaklaşıyon hocam
3000 tlye satılan iphoneda yok o pil
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The Tenth Doctor 4 yıl
5" Ips HD ekrana 2000 koymak ne la . Öbür açılardan güzel de bataryası çok sıkıntı.
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sendomi 4 yıl
114$ için aslında güzel telefon birçok insanın işini fazlasıyla görür ancak türkiye'de fiyatı kol gibi olacağı için pek bir önemi kalmıyor türkiyede 400-450tl gibi bir fiyata satılsa güzel satış yapar donanım normal bir kullanıcı için fazlasıyla yeterli huaweinin arayüzüde basit ve hızlı olunca iyi iş çıkartıyor cihaz
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inexo 4 yıl
keşke ascend serisinde de böyle bir model olsaydı Türkiye de satardı
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No-FéAR 4 yıl
Telefonlara yeniden vergi bindirimi getiriyorlar, artık 3310 gibi düz telefon alır tabletle filan kullanırız :)
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eskibirkurt 4 yıl
1.3 ghz dediği kırpma mtk 6589 yani mtk 6582 büyük ihtimalle.Allanmış pullanmış yeni ucuz model. 6582 de cache bellek yarı yarıya az mali 400 var. Antutu skoru 2d den yüksek çıkıyor ancak mali 400 ün gta 4 gibi oyunlarda hepten takla attığını belirteyim.
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Görmebak 4 yıl eskibirkurt
eskibirkurt
1.3 ghz dediği kırpma mtk 6589 yani mtk 6582 büyük ihtimalle.Allanmış pullanmış yeni ucuz model. 6582 de cache bellek yarı yarıya az mali 400 var. Antutu skoru 2d den yüksek çıkıyor ancak mali 400 ün gta 4 gibi oyunlarda hepten takla attığını belirteyim.





Hocam ironi yapıyorum de lütfen GTA 4 mobilde var mı ki takla atsın

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