Huawei giriş seviyesi Honor Holly modelini duyurdu









Honor markası altında son olarak Honor 6 amiral gemi modelini duyuran Huawei, bu kez giriş seviyesine yönelik olarak hazırladığı Honor Holly adlı yeni bir akıllı telefon daha duyurdu.





5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunan Honor Holly, 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir MediaTek işlemcisinden gücünü alıyor. 1GB RAM ile sistemin desklendiği cihazda 16GB depolama kapasitesi buluuyor.





Modelde 8MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 2000mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi, çift SIM desteği şeklinde diğer özellikler mevcut. Model Google'ın kısa süre önce Android One programını başlattığı Hindistan'da yarın itibariyle satışa sunulacak.





Honor Holly modelinin fiyatı 114$ olarak belirlenmiş. Donanımı biraz daha orta seviyeye yaklaşan modelin giriş seviyesi fiyatı ile Android One programına iyi bir rakip olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-intros-the-Honor-Holly-a-new-and-cheap-5-inch-Android-smartphone_id61711