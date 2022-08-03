Samsung, akıllı telefonları uçuracak UFS 4.0 depolama üretimine başlıyor

Tam Boyutta Gör

Samsung tarafından mayıs ayında tanıtılan UFS 4.0 depolama teknolojisinin bu ay içerisinde seri üretime geçeceği açıklandı. Yeni ve daha hızlı olan flash bellek standardının yeni amiral gemi telefonlarında ve ayrıca Samsung’un üst seviye telefonlarında kullanılması bekleniyor.

Samsung’un UFS 4.0 depolaması iki katı bant genişliği sağlıyor

Endüstrinin ilk UFS 4.0 mobil bellekleri akıllı telefonlar için kritik bir öneme sahip. Zira artık günümüzde hem mobil oyunlar hem de akıllı telefonların artan büyük miktarda veri işleme gereksinimi daha hızlı ve daha verimli depolama çözümüne ihtiyaç duyuyor. Samsung’un UFS 4.0 depolama çözümü bu ihtiyacı karşılayacak ve sonrasında sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik alanlarında kullanılacak.

Samsung, hangi ürünlerinde UFS 4.0 depolamasının kullanılacağını açıklamamış olsa da gelecek yıl tanıtılacak olan Galaxy S23’te yer almasını bekliyoruz. Samsung her ne kadar Exynos 2300 yongasını yeni amiral gemisi Galaxy S23’te kullanmayacak olsa da en azında yeni nesil belleklerine bu cihazda yer vermesi olası duruyor.

UFS 4.0 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Samsung’un ürettiği UFS 4.0 bellekler, Gen 7 V-Nand bellekleri ve özel denetleyicilerini kullanıyor. Bu sayede 4200 MB/s okuma ve 2800 MB/s yazma hızlarına erişilebiliyor. Ayrıca, UFS 4.0 bellekler şerit başına 23.2 Gb/sn hızları destekliyor. UFS 3.1 standardına göre bu değerde yaklaşık iki katı artış söz konusu. Aynı şekilde okuma hızı tarafında da yüzde 46 oranında güç verimliliği iyileştirmesi sunuluyor. Genel olarak ise önceki nesle oranla yüzde 45'lik enerji verimliliği ortaya konulmuş Son olarak, UFS 4.0 çözümü, 1 TB’a kadar depolamayı destekleyecek şekilde yapılandırılabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.