Huawei'nin ekran altı kamera teknolojisi böyle çalışacak

Çentikli ekran tasarımının çıktığı günden bu yana şirketler kullanıcıların tam ekranlı bir akıllı telefon talebini karşılamak için var güçleriyle çalışıyorlar. Bu şirketlerin en önde gelenlerinden birisi de hiç kuşku yok ki Çinli teknoloji devi Huawei. Şirketin, detayları yeni ortaya çıkan patenti, ekran altı kamera teknolojisi ile ilgili merak edilenleri cevaplar nitelikte.

Ekranın bir bölümü şeffaf olacak

Şirketler çentikli tasarımı kaldırmak için pop-up olarak tabir edilen üstten açılan kamera ve sürgülü kamera modellerini denemeye devam ediyorlar. Açıkçası bu modellerin kullanıcıların hayalini pek gerçekleştirmediğini söylemek mümkün. Huawei'nin aldığı patentte ise gerçek bir tam ekranlı telefon modeli yatıyor. Şirket kısmen şeffaf bir ekrana sahip cihaz üretme niyetinde ve bu şeffaf kısmın ön kameranın ve sensörlerin yer aldığı bölgede olduğu görülüyor.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/huawei-smartphone-under-screen-camera-sensor/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

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Patent açıklamalarında bu şeffaf kısmın altında kamera,veyerleştirildiği belirtilmiş. Kullanıcı ön kameraya ihtiyaç duymadığı zaman ekranın bu şeffaf kısmıbir hale gelebiliyor ve bu alanda durum çubuğu simgeleri yer alıyor. Kullanıcı selfie kamerasını kullanmak istediğinde ise yarı saydam olan bu kısımgelerek kameranın kullanılmasını sağlıyor. Huawei'nin açıklamalarında buradaki saydamlığınkontrol edilebileceği belirtilmiş. Kağıt üzerinde gayet yenilikçi ve heyecan verici olan bu teknolojiyi ne zamancihazlarda görebileceğimiz ise şimdilik meçhul.