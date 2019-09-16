Xiaomi Mi Mix 4, Snapdragon 855+ işlemci, 108 MP kamera ile geliyor

Teknoloji devlerinden Xiaomi'nin Eylül ayı sonu veya Ekim ayı başlarında tanıtması beklenen yeni akıllı telefon modeli olan Xiaomi Mi Mix 4'ün teknik detayları belli oluyor. Sızan haberlere göre cihaz kullanıcıları memnun edecek bir donanımla gelecek.

Teknik özellikleri göz dolduruyor

https://mspoweruser.com/xiaomi-mi-mix-4-will-come-with-snapdragon-855-and-a-massive-108-mp-main-camera/

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Xiaomi'nindiğer üreticilerin tasarımlarını yenilemeye ve değiştirmeye zorladığı bir gerçek. Şirket şimdi aynı şeyi,özünürlüğe sahip kamera ile gelmeye hazırlananile yapması bekleniyor. Xiaomi ayrıca yeni akıllı telefon modelineyonga seti,vedepolama alanı özelliklerini de dahil etmiş durumda. Cihazın 40W hızlı şarj özelliğiyle desteklenecek olanpili ise gayet tatmin edici diyebiliriz.Xiaomi Mi Mix 4, ön tarafındabir selfie kamerasına ve 90 Hz ekrana sahip olacak. Cihazın teknik özelliklerinin oldukça iyi olduğunu söylemekancak sunacağı performansın ne denli iyi olacağını ise gerçek hayatta göreceğiz. Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen cihazın fiyat etiketinin isecivarında olması bekleniyor.