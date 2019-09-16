Xiaomi Mi Mix 4, Snapdragon 855+ işlemci, 108 MP kamera ile geliyor

Teknoloji Editörü
Teknoloji devlerinden Xiaomi'nin Eylül ayı sonu veya Ekim ayı başlarında tanıtması beklenen yeni akıllı telefon modeli olan Xiaomi Mi Mix 4'ün teknik detayları belli oluyor. Sızan haberlere göre cihaz kullanıcıları memnun edecek bir donanımla gelecek.
Teknik özellikleri göz dolduruyorXiaomi'nin Mix serisiyle, diğer üreticilerin tasarımlarını yenilemeye ve değiştirmeye zorladığı bir gerçek. Şirket şimdi aynı şeyi, 108 MP çözünürlüğe sahip kamera ile gelmeye hazırlanan Mi Mix 4 ile yapması bekleniyor. Xiaomi ayrıca yeni akıllı telefon modeline Snapdragon 855+ yonga seti, 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanı özelliklerini de dahil etmiş durumda. Cihazın 40W hızlı şarj özelliğiyle desteklenecek olan 4.500 mAh pili ise gayet tatmin edici diyebiliriz.
Xiaomi Mi Mix 4, ön tarafında açılır bir selfie kamerasına ve 90 Hz ekrana sahip olacak. Cihazın teknik özelliklerinin oldukça iyi olduğunu söylemek mümkün ancak sunacağı performansın ne denli iyi olacağını ise gerçek hayatta göreceğiz. Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen cihazın fiyat etiketinin ise 550 dolar civarında olması bekleniyor.
https://mspoweruser.com/xiaomi-mi-mix-4-will-come-with-snapdragon-855-and-a-massive-108-mp-main-camera/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şimdi ise kamera için kullanılıyot