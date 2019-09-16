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Xiaomi Mi Mix 4, Snapdragon 855+ işlemci, 108 MP kamera ile geliyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin, önümüzdeki ay tanıtması beklenen yeni modeli Mi Mix 4'ün teknik detayları su yüzüne çıktı. Cihaz etkileyici özelliklerle karşımıza çıkacak.
3 sa.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devlerinden Xiaomi'nin Eylül ayı sonu veya Ekim ayı başlarında tanıtması beklenen yeni akıllı telefon modeli olan Xiaomi Mi Mix 4'ün teknik detayları belli oluyor. Sızan haberlere göre cihaz kullanıcıları memnun edecek bir donanımla gelecek.

Teknik özellikleri göz dolduruyor

Xiaomi'nin Mix serisiyle, diğer üreticilerin tasarımlarını yenilemeye ve değiştirmeye zorladığı bir gerçek. Şirket şimdi aynı şeyi, 108 MP çözünürlüğe sahip kamera ile gelmeye hazırlanan Mi Mix 4 ile yapması bekleniyor. Xiaomi ayrıca yeni akıllı telefon modeline Snapdragon 855+ yonga seti, 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanı özelliklerini de dahil etmiş durumda. Cihazın 40W hızlı şarj özelliğiyle desteklenecek olan 4.500 mAh pili ise gayet tatmin edici diyebiliriz.

Xiaomi Mi Mix 4, ön tarafında açılır bir selfie kamerasına ve 90 Hz ekrana sahip olacak. Cihazın teknik özelliklerinin oldukça iyi olduğunu söylemek mümkün ancak sunacağı performansın ne denli iyi olacağını ise gerçek hayatta göreceğiz. Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen cihazın fiyat etiketinin ise 550 dolar civarında olması bekleniyor.


https://mspoweruser.com/xiaomi-mi-mix-4-will-come-with-snapdragon-855-and-a-massive-108-mp-main-camera/ Yorum Yaz
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vedkum 1 sa. en beğenilen
108 mp az olmuş, 200 mp olsun.
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Ussuz 26 dk.
Vay arkadaş ya 550 dolar şu alet
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dr4qo 57 dk.
Resimlerdeki ile videodaki telefon farklı??
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vedkum 1 sa. en beğenilen
108 mp az olmuş, 200 mp olsun.
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deoks 2 sa.
Şu kamera tasarımı appledan kat kat daha güzel ve şık.
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k1mbu 2 sa.
Şimdi insan düşünüyor, daha ucuza daha çok seçenek sunan bu model mi yoksa yıllarca aynı konsept giden apple mi. Hala apple kullanıcısıyı olarak bir telefona 15-20 bin vermek içime gelmiyor da ☺️
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Şeref60 2 sa.
Bir dönem tuş için kullanılan kızak sistemi
Şimdi ise kamera için kullanılıyot
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cemus 3 sa.
İnşallah abartılı bir kavisli ekranla sunup bu seriyi de berbat etmezler... Gönül ister ki düz ekranla gelsin ama daha önceki haberlerde kavisli ekran söylemi fazlaydı umarım ekranda minimal bir kavis vardır.
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wolferto 3 sa.
Apple xiaomiyi örnek al
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