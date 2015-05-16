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Huawei şimdi de kendi işletim sistemini geliştiriyor

4 yıl
3,9b
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei şimdi de kendi işletim sistemini geliştiriyor

Dikey entegrasyon adına son yıllarda önemli adımlar atan Çinli Huawei, özellikle yongaseti konusunda bir hayli kendisini geliştirdi ve agresif bir şekilde kendi yongasetlerini cihazlarında kullanmaya gayret ediyor. 

Ancak yongaseti yanında donanım ile uyumlu çalışacak bir işletim sistemi de dikey entegrasyon adına oldukça önemli. Üreticiler genelde Android işletim sistemini temel alsa da kendi yolunu çizenler de az değil. Şimdi Huawei de bunlar arasına katılmak üzere. 

İddialara göre Huawei 3 yıldır kendisine has bir işletim sistemi geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Android ekosistemine bağlılığını azaltmayı planlayan firma yeni işletim sistemini yeni bir Kirin yongaseti üzerinde kullanacak. Ancak bu işletim sistemi neyi temel alacak ve ilk cihaz ne zaman piyasaya çıkacak bilinmiyor. 

Yeni bir işletim sistemi sözkonusu olduğunda uygulama desteği hayati önem taşıyor. Şimdiye kadar böyle bir tecrübesi olmayan Huawei'nin işi oldukça zor. Bununla birlikte Çin'de Aliyun OS, Flyme OS gibi modifiye edilmiş Android sürümleri kullanılıyor ve oldukça da destek görüyor. Bu bakımdan Huawei'nin de böyle bir yol takip etmesi akla yakın geliyor. 

Firma ile ilgili diğer bir bilgi ise Nexus cihazı konusunda. Bu yıl iki adet Nexus akıllı telefonu hazırlandığı, birisinin LG imzalı yeni bir Nexus 5 versiyonu diğerinin ise Huawei imzalı farklı bir Nexus akıllı telefonu olacağı bir süredir dile getiriliyor. 

İddialara göre gelecek ay lanse edilecek Huawei Mate 8 modelinin ardından Huawei yeni Nexus cihazı için çalışmalara başlayacak. Yeni Nexus cihazında Cortex-A72 çekirdeği ve Mali-T860 grafik birimi taşıyan Kirin 940 veya Cortex-A72 çekirdeği ve Mali-T880 grafik birimi taşıyan Kirin 950 yongasetinin kullanılacağı belirtiliyor. Sonrasında ise bu yeni yongasetlerinden bir tanesi Huawei işletim sistemine de ev sahipliği yapacak.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-to-produce-its-own-Kirin-OS-more-news-on-Huaweis-Nexus-phone_id69349 Yorum Yaz
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clopin 4 yıl en beğenilen
ios ve androidle başa çıkılmaz bu saatden sonra
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Lazeran 4 yıl
koskoca microsoft nokia bu işi kıvıramadı huawei becerirse şaşırırım
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6.cadde 4 yıl
Bana göre Çinliler arasındaki en vizyon sahibi firma.
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sükût 4 yıl
Androidden çıkacak demiyor ki şaşkınlar. Android tabanlı bir işletim sisteminden bahsediyor. Miui gibi mesela.
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VatandA.Ş. 4 yıl
Yarın öbür gün Android'e ne olacağı belli olmaz, firmalarda kendileri için acil durum çıkışı hazırlıyor, hazırlamalıda. Kısa vadede zaten kimse Android'i komple terk etmeyi kolay kolay göze alamaz, ama uzun vadede böyle bir atılım lazım. En basit örneği bunca yıl Snapdragon'a güvendi tüm firmalar, Samsung ise Exynos'u yandan yavaşca geliştirdi üzerinde harcamasını, yatırımlarını yaptı, Snapdragon 810'da diğer firmalar ortada kalırken Samsung Exynos'a bu zamana kadar verdiği emeklerin ekmeğini yiyecek bu sene. Şuan zaten üst seviye Android cihazlar arasında S6 ve S6 Edge dışında iddialı bir seçenek yok.
1 Yanıt Yanıtla +1
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umut_baris 4 yıl VatandA.Ş.
VatandA.Ş.

Yarın öbür gün Android'e ne olacağı belli olmaz, firmalarda kendileri için acil durum çıkışı hazırlıyor, hazırlamalıda. Kısa vadede zaten kimse Android'i komple terk etmeyi kolay kolay göze alamaz, ama uzun vadede böyle bir atılım lazım. En basit örneği bunca yıl Snapdragon'a güvendi tüm firmalar, Samsung ise Exynos'u yandan yavaşca geliştirdi üzerinde harcamasını, yatırımlarını yaptı, Snapdragon 810'da diğer firmalar ortada kalırken Samsung Exynos'a bu zamana kadar verdiği emeklerin ekmeğini yiyecek bu sene. Şuan zaten üst seviye Android cihazlar arasında S6 ve S6 Edge dışında iddialı bir seçenek yok.

O öyle olmayacak.

Samsung'un premium algısı yine patlayacak alanın elinde.
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MURATSPLAT 4 yıl
Çinliler işletim sistemi yapamaz. Yasakçı bir düzende kaliteli ve en önemlisi yaratıcı düşünceye sahip yazılımcılar yetişmez..
Yazılımda ileri olan ülkelere bakın. hepsinde adalet ve özgürlük sorunu yoktur.
Tükiye'den bir örnek; geçen biri diyordu, eşki sözlüğü kodlayan adam basıp gitmiş A.B.D'ye. Bir ara 10 yılla yargılanıyordu. Tayyibi sevmediği yalakalık etmediği için..
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NeroWin 4 yıl
Mobil sektörde yeni işletim sistemi yapan üreticileri destekliyorum. Zira şuan telefonlarda kullanılan işletim arayüzü ve bize sunduklarından hiç memnun değilim. En azından farklı bir deneyim sunacak bir işletim sistemini görmek isterim.
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TEKİN 1881 4 yıl
Huawei apple ı örnek alıyor.
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ulubatlısinan 4 yıl
gelecek yazılımda, tek çekirdekli dönemi bitiren üretilen ısının sınırına gelinmesiydi, akıllı cihazlar ısınıyor ve sınır çok uzakta değil, bu formda donanımı güçlendirmek çok uzun olmayan süreçte bitecektir, bu noktada iş optimizasyona geliyor yani yazılıma, yazılama yatırım yapmak bu işe öğrenme adına doğru bi adım...
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Arka Destroyer 4 yıl
isimden kaybediyor
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6.cadde 4 yıl
Bana göre Çinliler arasındaki en vizyon sahibi firma.
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clopin 4 yıl en beğenilen
ios ve androidle başa çıkılmaz bu saatden sonra
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lido 4 yıl
Android olmazsa olmaz samsung bile tizen riskine giremiyor
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mafi69 4 yıl lido
lido
Android olmazsa olmaz samsung bile tizen riskine giremiyor

Tizenli 2 tane telefon çıkardı, kamera ve smart tvlerde kullanılıyor. Halen geliştirme aşamasında tizen 1 kaç yıla kadar diğer samsung cihazlarda da kullanılır.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Donanımdan daha önemli yazılım.
Hali hazırda bir yazılım varken firmalar donanıma yöneliyor.
Mobil olsun masaüstü olsun abd nin tüm sistemler.
4.bir işletim sistemi gelmesi ihtimali imkansız gibi birşey.
Özellikle başka bir firmadan.
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