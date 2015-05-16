Huawei şimdi de kendi işletim sistemini geliştiriyor

Dikey entegrasyon adına son yıllarda önemli adımlar atan Çinli Huawei, özellikle yongaseti konusunda bir hayli kendisini geliştirdi ve agresif bir şekilde kendi yongasetlerini cihazlarında kullanmaya gayret ediyor.





Ancak yongaseti yanında donanım ile uyumlu çalışacak bir işletim sistemi de dikey entegrasyon adına oldukça önemli. Üreticiler genelde Android işletim sistemini temel alsa da kendi yolunu çizenler de az değil. Şimdi Huawei de bunlar arasına katılmak üzere.





İddialara göre Huawei 3 yıldır kendisine has bir işletim sistemi geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Android ekosistemine bağlılığını azaltmayı planlayan firma yeni işletim sistemini yeni bir Kirin yongaseti üzerinde kullanacak. Ancak bu işletim sistemi neyi temel alacak ve ilk cihaz ne zaman piyasaya çıkacak bilinmiyor.





Yeni bir işletim sistemi sözkonusu olduğunda uygulama desteği hayati önem taşıyor. Şimdiye kadar böyle bir tecrübesi olmayan Huawei'nin işi oldukça zor. Bununla birlikte Çin'de Aliyun OS, Flyme OS gibi modifiye edilmiş Android sürümleri kullanılıyor ve oldukça da destek görüyor. Bu bakımdan Huawei'nin de böyle bir yol takip etmesi akla yakın geliyor.





Firma ile ilgili diğer bir bilgi ise Nexus cihazı konusunda. Bu yıl iki adet Nexus akıllı telefonu hazırlandığı, birisinin LG imzalı yeni bir Nexus 5 versiyonu diğerinin ise Huawei imzalı farklı bir Nexus akıllı telefonu olacağı bir süredir dile getiriliyor.





İddialara göre gelecek ay lanse edilecek Huawei Mate 8 modelinin ardından Huawei yeni Nexus cihazı için çalışmalara başlayacak. Yeni Nexus cihazında Cortex-A72 çekirdeği ve Mali-T860 grafik birimi taşıyan Kirin 940 veya Cortex-A72 çekirdeği ve Mali-T880 grafik birimi taşıyan Kirin 950 yongasetinin kullanılacağı belirtiliyor. Sonrasında ise bu yeni yongasetlerinden bir tanesi Huawei işletim sistemine de ev sahipliği yapacak.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-to-produce-its-own-Kirin-OS-more-news-on-Huaweis-Nexus-phone_id69349